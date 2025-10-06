Как медведи переносят длительную зимнюю спячку: что происходит с организмом животного

Одним из самых загадочных и интересных с точки зрения науки инструментов, позволяющих млекопитающим выжить, является зимняя спячка. Эта особенность существенно отличается от анабиоза, при котором хладнокровные представители живого мира практически полностью промерзают. В процессе спячки у медведей не снижается температура тела.
1. Лесной царь
Рацион медведя в большинстве своем составляет пища растительного происхождения в виде стеблей и корней растений, всевозможных ягод, орехов / Фото: travelask.ru
Именно так можно назвать бурого медведя, проживающего в лесных массивах. Его рацион в большинстве своем (3/4) составляет пища растительного происхождения в виде стеблей и корней растений, всевозможных ягод, орехов, а также некоторые насекомые. В зимнее время эти источники пополнения запасов недоступны. Остается охота, но и она не дает результата. Животное весит около 250 килограммов. По глубокому снегу с такой массой тела особо не поохотишься – энергии уйдет много, а результат будет нулевым.
Когда медведь спит, пульс его падает до девяти ударов в минуту, метаболические процессы тоже значительно снижаются – на 53 % / Фото: oir.mobi
Вот и получается, что единственный выход – это уснуть и провести в таком состоянии все время, пока не закончится тяжелый период. Когда медведь спит, пульс его падает до девяти ударов в минуту. Метаболические процессы тоже значительно снижаются – на 53 процента.
В зимний период потеря массы медведя составляет восемьдесят килограммов / Фото: wallbox.ru
Но так как мышечная и мозговая деятельность в период продолжительного сна отсутствуют, а двух других систем сильно снижается, энергозатраты значительно падают. Организм потребляет ее исключительно для того, чтобы обеспечить себе существование.
Берет ее он из скопившегося под кожей жира, а также накопившегося в период активной жизнедеятельности (март-ноябрь) гликогена. В зимний период потеря массы медведя составляет восемьдесят килограммов. По аналогии с верблюдами и другими обитателями пустыни воду он получает благодаря процессу расщепления жировой ткани. Это дает возможность животному прожить до того времени, пока не наступит пора просыпаться.
2. Тайны бурого медведя
Медведи в состоянии полного покоя недвижимо проводят в своих берлогах по полгода / Фото: YouTube
Если брать стандартные условия полной обездвиженности и голодания, то это приводит к мышечной атрофии. Но медведи в состоянии полного покоя недвижимо проводят в своих берлогах по полгода. При этом объем мышц у них полностью сохраняется. Возникает вопрос – почему?
Биологи Барселонского университета считают, что в плазме медведя вырабатывается очень мощный ингибитор, который пока еще выявить не удалось / Фото: moscow-oblast.sm-news.ru
Биологи Барселонского университета считают, что в плазме медведя вырабатывается очень мощный ингибитор, который пока еще выявить не удалось. Именно он и не позволяет белку распадаться. Именно он и отвечает за то, что в процессе абсолютной недвижимости у животного сжигается не мышечная ткань, а исключительно жировая.
По мнению ученых, изучение данного процесса и раскрытие этой тайны когда-то даст возможность лечить у людей болезни, связанные с нарушением обмена веществ в организме. Следовательно, возможности нашего организма будут существенно шире.
Еще один интересный момент – отсутствие испражнений в момент зимней спячки. Данная особенность спасает животное от обезвоживания. Ведь оно не может восполнить потерю жидкости до того момента, пока не проснется.
После пробуждения первым делом медведь очищает кишечник, нередко не отходя далеко от своей берлоги / Фото: severpost.ru
Браян Барнес, ученый из Университета Аляски, утверждает, что в это время в кишечнике хищника возникает так называемая пробка из каловых масс. Ведь несмотря на глубокий сон животного, работа его кишечника не прекращается: происходит клеточное деление, осуществляется секреция. В связи с этим определенный объем отходов все-таки образуется. Естественно, они в кишечнике накапливаются и там же обезвоживаются. После пробуждения первым делом медведь очищает кишечник, нередко не отходя далеко от своей берлоги.
Что интересно, так это то, что самки могут во сне даже медвежат родить / Фото: attuale.ru
Что интересно, так это то, что самки могут во сне даже медвежат родить. Открыв глаза, они видят рядом с собой достаточно больших детенышей, относительно самостоятельных. Если рассматривать данный момент с точки зрения эволюции, то такая особенность дает возможность животным в наиболее сложный в их жизни период сохранить свое потомство.
Привычный для медведя образ жизни стал возможен в результате произошедшей много тысячелетий назад (свыше 200 000 лет) генетической мутации. Именно эти мутировавшие особи и смогли пережить множество глобальных природных катаклизмов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии