Как медведи переносят длительную зимнюю спячку: что происходит с организмом животного

1. Лесной царь

Рацион медведя в большинстве своем составляет пища растительного происхождения в виде стеблей и корней растений, всевозможных ягод, орехов / Фото: travelask.ru

Когда медведь спит, пульс его падает до девяти ударов в минуту, метаболические процессы тоже значительно снижаются – на 53 % / Фото: oir.mobi

В зимний период потеря массы медведя составляет восемьдесят килограммов / Фото: wallbox.ru

2. Тайны бурого медведя

Медведи в состоянии полного покоя недвижимо проводят в своих берлогах по полгода / Фото: YouTube

Биологи Барселонского университета считают, что в плазме медведя вырабатывается очень мощный ингибитор, который пока еще выявить не удалось / Фото: moscow-oblast.sm-news.ru

После пробуждения первым делом медведь очищает кишечник, нередко не отходя далеко от своей берлоги / Фото: severpost.ru

Что интересно, так это то, что самки могут во сне даже медвежат родить / Фото: attuale.ru