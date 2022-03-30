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19 колоритных ретро фотографий Франции 1852 - 1864 годов


Исторические памятники культуры до наших дней.

Исторические памятники культуры до наших дней.

Глядя на эти фотографии, которые были сделаны во Франции в конце XIX века, погружаешься в удивительно романтическую атмосферу Парижа. Кажется, что фоном для этих фотографий звучит французский шансон, а в воздухе витает аромат французских булок и лёгкий флёр влюблённости.

1. Шанз-Элизе


Центр Парижа - это Елисейские поля с многочисленными магазинами, выставочными центрами, кафетериями и ресторанами. Июнь, 1952 год.

Центр Парижа - это Елисейские поля с многочисленными магазинами, выставочными центрами, кафетериями и ресторанами. Июнь, 1952 год.

 

2. Оживленная улица


Жители города проводят свободное время в выходной день.

Жители города проводят свободное время в выходной день.

 

3. Мартинг - приморский город


Возле старых домов небольшая пристань. Июнь, 1952 год.

Возле старых домов небольшая пристань. Июнь, 1952 год.

 

4. Пляж Каталан


Взрослые и дети отдыхают под жаркими лучами солнца на берегу Средиземного моря. Июнь, 1952 год.

Взрослые и дети отдыхают под жаркими лучами солнца на берегу Средиземного моря. Июнь, 1952 год.

 

5. Тюильри - самый старый сад


Небольшое развлечение для маленьких детей. Июнь, 1952 год.

Небольшое развлечение для маленьких детей. Июнь, 1952 год.

 

6. Старый города


Крыши многочисленных домов так близко расположены друг к другу, что хочется по ним прогуляться. Май, 1954 год.

Крыши многочисленных домов так близко расположены друг к другу, что хочется по ним прогуляться. Май, 1954 год.

 

7. Эйфелевая башня


Железная леди во всей своей красе. Май, 1954 год.

Железная леди во всей своей красе. Май, 1954 год.

 

8. Сказочный город


Вид на город с его маленькими улочками и зелеными насаждениями с Триумфальной арки. Май, 1954 год.

Вид на город с его маленькими улочками и зелеными насаждениями с Триумфальной арки. Май, 1954 год.

 

9. Город Шамони


Небольшая демонстрация во французском городе Шамони, что находится в Альпах. Июнь, 1960 год.

Небольшая демонстрация во французском городе Шамони, что находится в Альпах.
Июнь, 1960 год.

 

10. У подножия горы Монблан


Горожане выстроились в колонны для приветственного шествия. Июнь, 1960 год.

Горожане выстроились в колонны для приветственного шествия. Июнь, 1960 год.

 

11. Замок Рамбуйе


Замок Рамбуйе утопающий в зелени в любое время года. Июнь, 1960 год.

Замок Рамбуйе утопающий в зелени в любое время года. Июнь, 1960 год.

 

12. Старый замок


Замок, окруженный водой и зелеными деревьями. Июнь, 1960 год.

Замок, окруженный водой и зелеными деревьями. Июнь, 1960 год.

 

13. Французский город Анси


Торговая площадь заставлена разными продуктами питания для продажи. Июнь, 1960 год.

Торговая площадь заставлена разными продуктами питания для продажи. Июнь, 1960 год.

 

14. Маленькая Венеция


В городе Анси протекает канал реки Тиу, который соединяется с рекой Фье. Июнь, 1960 год.

В городе Анси протекает канал реки Тиу, который соединяется с рекой Фье. Июнь, 1960 год.

 

15. Площадь Трокадеро


Площадь Трокадеро расположена на самой высокой точке холма. Июнь, 1960 год.

Площадь Трокадеро расположена на самой высокой точке холма. Июнь, 1960 год.

 

16. Атмосфера старого Парижа


Старый дом с обсыпавшейся штукатуркой, ставнями на окнах и ресторан-баром. Июнь, 1960 год.

Старый дом с обсыпавшейся штукатуркой, ставнями на окнах и ресторан-баром. Июнь, 1960 год.

 

17. Вид сверху


С высоты птичьего полета. Июнь, 1960 год.

С высоты птичьего полета. Июнь, 1960 год.

 

18. Замок Мон Сен-Мишель


Старый многоуровневый замок с шпилем и золотым архангелом на самом верху. Июнь, 1964 год.

Старый многоуровневый замок с шпилем и золотым архангелом на самом верху. Июнь, 1964 год.

 

19. Сен-Мало Франция


Набережная на берегу Ла-Манша. Июнь, 1964 год.

Набережная на берегу Ла-Манша. Июнь, 1964 год.

 

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19 колоритных ретро фотографий Франции 1852 - 1864 годов

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19 колоритных ретро фотографий Франции 1852 - 1864 годовПодписаться на мой Instagram
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