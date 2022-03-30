19 колоритных ретро фотографий Франции 1852 - 1864 годов

Исторические памятники культуры до наших дней.

1. Шанз-Элизе

Центр Парижа - это Елисейские поля с многочисленными магазинами, выставочными центрами, кафетериями и ресторанами. Июнь, 1952 год.

2. Оживленная улица

Жители города проводят свободное время в выходной день.

3. Мартинг - приморский город

Возле старых домов небольшая пристань. Июнь, 1952 год.

4. Пляж Каталан

Взрослые и дети отдыхают под жаркими лучами солнца на берегу Средиземного моря. Июнь , 1952 год.

5. Тюильри - самый старый сад

Небольшое развлечение для маленьких детей. Июнь, 1952 год.

6. Старый города

Крыши многочисленных домов так близко расположены друг к другу, что хочется по ним прогуляться. Май, 1954 год.

7. Эйфелевая башня

Железная леди во всей своей красе. Май, 1954 год.

8. Сказочный город

Вид на город с его маленькими улочками и зелеными насаждениями с Триумфальной арки. Май, 1954 год.

9. Город Шамони

Июнь, 1960 год Небольшая демонстрация во французском городе Шамони, что находится в Альпах.Июнь, 1960 год .

10. У подножия горы Монблан

Горожане выстроились в колонны для приветственного шествия. Июнь, 1960 год.

11. Замок Рамбуйе

Замок Рамбуйе утопающий в зелени в любое время года. Июнь, 1960 год.

12. Старый замок

Замок, окруженный водой и зелеными деревьями. Июнь, 1960 год.

13. Французский город Анси

Торговая площадь заставлена разными продуктами питания для продажи. Июнь, 1960 год.

14. Маленькая Венеция

В городе Анси протекает канал реки Тиу, который соединяется с рекой Фье. Июнь, 1960 год.

15. Площадь Трокадеро

Площадь Трокадеро расположена на самой высокой точке холма. Июнь, 1960 год.

16. Атмосфера старого Парижа

Старый дом с обсыпавшейся штукатуркой, ставнями на окнах и ресторан-баром. Июнь, 1960 год.

17. Вид сверху

С высоты птичьего полета. Июнь, 1960 год.

18. Замок Мон Сен-Мишель

Старый многоуровневый замок с шпилем и золотым архангелом на самом верху. Июнь, 1964 год.

19. Сен-Мало Франция

Набережная на берегу Ла-Манша. Июнь, 1964 год .