Что делать с продуктами с праздничного стола: Правила хранения и сроки годности

Как сохранить продукты после Нового года
Новогодние праздники – время, когда каждая хозяйка старается накрыть богатый стол и потчевать гостей самыми вкусными блюдами. Изобилие продуктов в новогоднюю ночь радует, но наутро возникает вопрос: как сохранить продукты , и какой срок годности у праздничных блюд.
1. Колбасная нарезка
Мясная нарезка.
Колбасная нарезка обязательно есть на каждом праздничном столе. Колбасу и мясо лучше убрать в холодильник, как только станет понятно, что пора переходить к десертам. Хранить эти продукты удобно в пластиковых судочках или пищевой пленке. Если остались начатые батоны колбасы, то следует завернуть их в пергаментную бумагу, так продукты дольше сохранят свежесть.
2. Горячие мясные блюда
Мясо по-французски.
Минимальный срок хранения основных мясных блюд – 48 часов. Чтобы продукты сохранили свежесть, храните их в стеклянном контейнере. Если такового нет, можно воспользоваться стеклянной миской, закрыв ее пищевой пленкой, чтобы мясо не имело посторонних запахов.
3. Фруктовая нарезка
Фруктовая нарезка.
Чтобы фрукты на праздничном столе выглядели эффектно, следует отдать предпочтение более стойким. Не берите мягкие плоды, лучше взять более твердые. Хорошо лежат яблоки, киви, бананы, виноград и цитрусовые. Советуем делать небольшую нарезку и в течение вечера ее «освежать», так вы избежите ситуации, когда на столе фрукты будут темнеть. Контейнер с фруктами стоит поставить в самую теплую зону холодильника, обычно это средние полки. Нарезанные дольки могут храниться минимум 12 часов.
4. Пирожные без крема
Пирожное картошка.
Десерты без крема можно хранить в холодильнике 72 часа. Оптимальный срок хранения пирожного «Картошка» – 36 часов.
5. Торты
Торт с кремом.
Праздник никогда не обходится без торта. Если вдруг гости не доели несколько кусочков, то можно полакомиться ими на завтрак, но потом лучше отправить в утиль. Заварной крем и крем из взбитых сливок без холодильника остаются свежими около 6 часов.
6. Жареная утка и рыба
Жареная утка.
Приготовленную утку и жареную рыбу можно хранить в холодильнике минимум 48 часов. Следует положить эти продукты на самую холодную полку, убрав в стеклянный контейнер. Смешивать рыбу и мясо птице в одном контейнере не рекомендуется.
Жареная рыба.
7. Свежие овощи
Свежие овощи.
Если в холодильнике остались свежие овощи, то их можно хранить в холодильнике так долго, пока они не станут мягкими или скользкими.
Если же остались отварные овощи, то их срок годности – минимум 24 часа.
8. Салаты с майонезом
Салат оливье.
Салаты с майонезом не рекомендуется хранить в холодильнике. Гораздо лучше, готовя праздничный стол, сделать заправку для небольшого количества салата, а все остальные нарезанные ингредиенты убрать в холодильник. В таком случае они останутся свежими минимум 24 часа. Хранить салаты обязательно нужно в стеклянной посуде.
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