Комнатные растения, которые защищают от вирусов

В сезон гриппа и других вирусных заболеваний мы все ищем дополнительные способы защитить себя и своих близких от заражения.

Помочь в этом могут комнатные растения, они не только освежают интерьер, но и благодаря фитонцидам и эфирным маслам способны очищать воздух от уличной пыли, болезнетворных бактерий и даже вирусов.







Как сделать свою квартиру более безопасной в период пандемии и поддержать иммунитет, добавив несколько горшков с полезными комнатными растениями, разбирались вместе с экспертом сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ Татьяной Чабровой.



Старая добрая герань

Противовирусный «щучий хвост»

Лавр — приправа и лекарство

Целебная лиана

Доктор-лимон

Пеларгония, или, как ее чаще называют, герань, неспроста была постоянной обитательницей подоконников наших бабушек. Это классическое комнатное растение будет не только радовать весь теплый сезон обильным цветением, но и поможет защититься от вирусов и болезнетворных бактерий. Считается, что максимальными целебными свойствами обладает герань с красными цветами, но белые, фиолетовые и розовые варианты ничуть не хуже справляются с задачами по очистке воздуха в помещении. Вещества, которые выделяет растение, настолько эффективны, что оказываются губительными для стрептококков, стафилококков, вирусов гриппа и разнообразных бактерий, вызывающих ОРЗ.«Герань — одно из самых неприхотливых и живучих растений, она прекрасно себя чувствует зимой в наших квартирах с пересушенным отоплением воздухом, а летом горшки можно смело перенести на балкон. Уход за геранью очень простой, справится даже новичок, главное — поставить растение на хорошо освещенное место и регулярно, но умеренно поливать, чтобы грунт успевал полностью просохнуть», — советует эксперт.В качестве бонуса эфирные масла герани оказывают успокаивающее действие и помогают бороться со стрессом и бессонницей, поэтому идеальным местом для герани будет спальня.Еще один незаменимый помощник в борьбе с вирусами — сансевиерия, больше известная под народными названиями «щучий хвост» и «тещин язык». Растение с выразительными заостренными на концах листьями станет отличным украшением интерьера и поможет поддерживать здоровый микроклимат в квартире. «Щучий хвост» не только прекрасно очищает и увлажняет воздух, но и обладает ярко выраженными иммуномодулирующими, противовирусными и фунгицидными свойствами, а также повышает устойчивость к простудным заболеваниям.«Растение достаточно неприхотливо в уходе, спокойно переносит кратковременную засуху, так что подойдет тем, кто иногда забывает о поливе. Сансевиерия лучше всего себя чувствует в хорошо освещенных помещениях, но располагать ее нужно в месте, куда не попадают прямые солнечные лучи», — рассказывает эксперт ОБИ. Кстати, считается, что «щучий хвост» способен подавлять вредное излучение от компьютера, поэтому зачастую это растение ставят прямо на рабочем месте рядом с монитором, что особенно актуально на удаленке.Сушеный лавровый лист, одну из самых популярных приправ, можно найти практически на любой кухне. В зеленом виде лавр обладает не только прекрасными кулинарными характеристиками, но и не менее выдающимися целебными свойствами. Это благородное растение из-за высокого содержания фитонцидов, дубильных веществ и микроэлементов оказывает мощное укрепляющее воздействие на иммунитет. Лавр обладает ярко выраженным противовоспалительным и антибактериальным эффектом, за это его часто называют природным антибиотиком. Его фитонциды успешно справляются не только с бактериями и вирусами, вызывающими простудные заболевания, но убивают даже туберкулезную палочку. Куст лавра часто ставят в детской комнате для профилактики сезонных вирусных заболеваний и ОРЗ.«Вырастить лавр в домашних условиях достаточно просто даже для новичка. Это южное растение нуждается в большом количестве яркого солнечного света, поэтому лучше всего расположить горшок у южных окон, а летом можно отправить куст на балкон. Лавр хорошо растет в условиях повышенной влажности, поэтому весной и летом его нужно обильно поливать и опрыскивать из пульверизатора, тогда в ноябре вы сможете собрать с куста неплохой урожай листьев и засушить их на приправу», — рассказывает Татьяна Чаброва.Монстера, вечнозеленая лиана с характерными широкими листьями в форме сердца, давно завоевала популярность у флористов и дизайнеров. Это неприхотливое растение может вырасти в домашних условиях до 2 метров в высоту и эффектно смотрится в любом интерьере. Большие листья монстеры выделяют полезные вещества, которые подавляют вирусов и микробов, а также помогают ионизировать воздух. Целебные свойства этого растения хорошо известны в Юго-Восточной Азии, где издревле принято ставить монстеру в комнату к больному, чтобы ускорить выздоровление.«Монстера предпочитает рассеянный свет и полутень и совсем не переносит прямых солнечных лучей, отлично подойдет для помещений с северными окнами. Однако температуру в комнате нужно поддерживать достаточно высокую, ведь чем теплее в комнате, тем быстрее растут листья. И, конечно, тропическая лиана весной и летом нуждается в регулярном обильном поливе», — рассказывает эксперт.Цитрусовые растения всегда славились своими целебными свойствами. Поддержать иммунитет помогают не только их сочные плоды, но и ароматные листья, выделяющие полезные эфирные масла. Вырастить лимонное дерево можно в домашних условиях, один горшок с этим полезным цитрусом способен сделать воздух в комнате практически стерильным. Вещества, которые выделяют лимоны, эффективно борются с патогенными микроорганизмами, бактериями и вирусами.«Вечнозеленое дерево лимона при правильном уходе будет круглый год радовать вас красивыми белыми цветами и крупными плодами, а также защищать от вирусов. Лимон предпочитает прохладные и хорошо освещенные места, но совсем не переносит сквозняков и прямых солнечных лучей. При неблагоприятных условиях деревце может полностью сбросить листья», — рассказывает эксперт ОБИ.