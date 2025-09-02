В Шанхае благодаря многовековой истории и тому, что в прошлом часть города находилась под управлением иностранных концессий сохранилось великое множество архитектурных сооружений, имеющих западноевропейский облик. Несколько стилей, перемешанных с традиционной застройкой, вдохновили известного архитектора Жана Нувеля на создание особенного проекта реконструкции исторического квартала, который превратился в современный офисный центр с колоритной улочкой посередине, украшенной 1000 цветочными вазонами красного цвета.
«Улица 1000 красных вазонов»: в Шанхае завершилась реконструкция исторического квартала (Henderson Cifi Tiandi). | Фото: skyscrapercity.com.
В историческом районе, которым когда-то управляли французы, появился уникальный архитектурный объект, издалека привлекающий внимание (Henderson Cifi Tiandi, Шанхай). | Фото: globaldesignnews.com.
Несмотря на то, что Шанхай является крупнейшим мегаполисом и важнейшим финансово-культурным центром Китая , в некоторых его районах сохранились колоритные архитектурные сооружения, относящиеся к колониальному стилю, где намешано множество направлений разных стран мира. Здесь можно увидеть и традиционные улочки с аутентичными строениями, и особняки эпохи колониализма, когда город находился под управлением иностранных концессий, в том числе и французов (1849 - 1946 гг.). Учитывая почтенный возраст исторических районов, неудивительно, что власти города решились на их реконструкцию.
Жан Нувель разработал проект многофункционального центра Henderson Cifi Tiandi, который может похвастаться эксцентричной улицей красного цвета (Шанхай).
Символично, что к обновлению одного из кварталов французской концессии был подключен французский архитектор Жан Нувель – лауреат Притцкеровской премии 2008 г.
Весь исторический квартал занимает многофункциональный центр Henderson Cifi Tiandi имеющий с эксцентричной улицей посередине (Шанхай, Китай). | Фото: skyscrapercity.com.
Здание разделили на две половинки, чтобы обустроить очень примечательную пешеходную зону под названием «Улица 1000 красных вазонов» (Henderson Cifi Tiandi, Шанхай).
Примечательно: Квартал, расположенный между двумя оживленными улицами – Ма Данг и Дан Шуй, было решено превратить в многофункциональный центр, такой себе город в городе, где есть не только впечатляющие здания, но и собственная торговая улица. Как это было в старые добрые времена, когда торговые улицы были обыденным явлением. По замыслу Жана Нувеля, улица разделяет офисное здание, построенное по заказу девелоперской и инвестиционной компании CIFI Holdings, пополам, очутившись под крышей, объединяющей архитектурный объект.
Огромное количество глиняных вазонов с живыми растениями украшают фасад многофункционального комплекса Henderson Cifi Tiandi (Шанхай, Китай). | Фото: globaldesignnews.com.
Отдавая дань вековым традициям и колоритным китайским улочкам, автор проекта позаботился не только о прохожих, которые получают колоссальное удовольствие от прогулки по так называемой торговой улочке. Сотрудники офисов имеют уникальную возможность, работать в окружении живой природы, при этом на свое усмотрение регулировать приватность рабочего процесса и уровень освещенности с помощью вертикальных жалюзи, окрашенных в цвет фасада здания.
Из общей массы зданий новый офисный центр Henderson Cifi Tiandi отличается лишь вазонами с буйной растительностью (Шанхай, Китай). | Фото: archdaily.com.
Вазоны с цветами и одинаковая форма крыши объединяют весь архитектурный комплекс Henderson Cifi Tiandi в единое целое, независимо от цвета фасада (Шанхай, Китай). | Фото: archdaily.com.
Многофункциональный комплекс, получивший название Henderson CIFI Tiandi, привлекает, прогуливающихся пешеходов яркими фасадами здания и масштабным озеленением. Со стороны главной дороги и тротуаров, огибающих здание с внешней стороны, новый офисный центр выделяется лишь наличием огромного количества глиняных вазонов с живыми растениями, имеющих цвет фасада. Сам же комплекс, с внешней стороны, окрашен в песочно-серые тона, как и окружающие архитектурные объекты.
На фоне однотипной застройки яркая улица привлекает внимание прохожих (Henderson Cifi Tiandi, Шанхай). | Фото: globaldesignnews.com.
Фасад, выходящий на необычную улицу, и все вазоны с цветами окрашены в красные, коричневые и терракотовые тона (Henderson Cifi Tiandi, Шанхай). | Фото: skyscrapercity.com.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что новая улица, появившаяся благодаря стараниям гениального современного архитектора, стала ярким пятном, заманивающим горожан и гостей Шанхая заглянуть в ее красочный мир. Кстати сказать, сам автор проекта ее назвал «Улицей 1000 красных вазонов» (они же ящики или кувшины). И это не аллегория, а самая что ни на есть реальность, ведь проектом действительно предусмотрены фасады, балконы, жалюзи, воздушные мостики и переходы, окрашенные в красные, коричневые и терракотовые тона. Благодаря форме и расположению вазонов, заполненных роскошной зеленью и цветами, комплекс Henderson CIFI Tiandi выглядит единым целым даже несмотря на то, что внешняя и внутренняя стороны зданий имеют разные цвета.
Стеклянная крыша над пешеходной улицей выступает в роли атриума (Henderson Cifi Tiandi, Шанхай).
Воздушными мостиками и переходами задействовано пространство над улицей (Henderson Cifi Tiandi, Шанхай). | Фото: archdaily.com.
Стоит обратить внимание еще на одну впечатляющую деталь – на стеклянную крышу, соединившую две половинки одного здания. Она выступает в роли связующего звена и масштабного атриума, обеспечивающего приятную атмосферу для прогулки в любую погоду и в разное время суток. А также дополнительным местом отдыха и общения для сотрудников офисов, бутиков, кафе и ресторанов, ведь им доступны воздушные мостики и переходы, расположенные на такой высоте, чтобы не мешали обзору пешеходов. Максимально прозрачное стекло обеспечивает достаточным уровнем света как внутренние помещения, так и растения. При этом помогает создать более благоприятный микроклимат, ограждая пространство пешеходной зоны от городского смога, сильных потоков дождей, града и ветра.
Масштабное озеленение привносит особое очарование и помогает поддерживать благоприятный для здоровья людей микроклимат (Henderson Cifi Tiandi, Шанхай).
На крыше одной части архитектурного комплекса Henderson Cifi Tiandi расположен зимний сад с зонами отдыха (Шанхай, Китай). | Фото: skyscrapercity.com.
А вот масштабное озеленение фасадов многофункционального центра, его верхнего уровня и самой «Улицы 1000 вазонов» призвано наглядно продемонстрировать положительные моменты такого оформления городских объектов. Мало того, что растения помогают создавать естественную тень, позволяя экономить на электроэнергии, так они создают особую атмосферу, положительно влияющую на психологическое состояние людей. Команда студии Ateliers Jean Nouvel, под руководством ее основателя и идейного вдохновителя надеются, что «интеграция растений в архитектуру поможет создать пример того, каким должен быть экологичный город будущего, где во главу угла ставится гармоничное сосуществование рукотворной среды с окружающей экосистемой».
Первые этажи и подземный уровень Henderson Cifi Tiandi занимают магазины, сувенирные лавки, кафе и рестораны, чем напоминают традиционные китайские торговые улицы (Шанхай, Китай).
Благодаря стеклянной крыше и яркой подсветке, в вечернее время «Улица 1000 фонарей» еще более привлекательна (Henderson Cifi Tiandi, Шанхай). | Фото: skyscrapercity.com.
Если говорить о структуре самого комплекса Henderson Cifi Tiandi, занимающего 40 тыс. кв. метров площади, то он может похвастаться 1 подземным этажом, где расположены торговые точки и 6 эффектными наземными этажами, отличающимися интересными формами, вертикальным озеленением, масштабным остеклением и множеством оригинальных архитектурных элементов. Под торговые точки и зоны общественного питания выделены подземный и первый этажи, а вот офисные помещения занимают 25 тыс. кв. метров площади на верхних уровнях. При этом зона под крышей также задействована. Одна часть здания предназначена для отдыха сотрудников и проведения различных мероприятий, а на второй – обустроили зимний сад, где можно прогуляться по аллеям и отдохнуть на лавочках в тени деревьев. Эта часть здания обеспечивает прекрасными панорамными видами на обновляющуюся историческую часть Шанхая.
