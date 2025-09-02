«Улица 1000 красных вазонов»: в Шанхае завершилась реконструкция исторического квартала (Henderson Cifi Tiandi). | Фото: skyscrapercity.com.

В историческом районе, которым когда-то управляли французы, появился уникальный архитектурный объект, издалека привлекающий внимание (Henderson Cifi Tiandi, Шанхай). | Фото: globaldesignnews.com.

Жан Нувель разработал проект многофункционального центра Henderson Cifi Tiandi, который может похвастаться эксцентричной улицей красного цвета (Шанхай).

Весь исторический квартал занимает многофункциональный центр Henderson Cifi Tiandi имеющий с эксцентричной улицей посередине (Шанхай, Китай). | Фото: skyscrapercity.com.

Здание разделили на две половинки, чтобы обустроить очень примечательную пешеходную зону под названием «Улица 1000 красных вазонов» (Henderson Cifi Tiandi, Шанхай ).

Огромное количество глиняных вазонов с живыми растениями украшают фасад многофункционального комплекса Henderson Cifi Tiandi (Шанхай, Китай). | Фото: globaldesignnews.com.

Из общей массы зданий новый офисный центр Henderson Cifi Tiandi отличается лишь вазонами с буйной растительностью (Шанхай, Китай). | Фото: archdaily.com.

Вазоны с цветами и одинаковая форма крыши объединяют весь архитектурный комплекс Henderson Cifi Tiandi в единое целое, независимо от цвета фасада (Шанхай, Китай). | Фото: archdaily.com.

На фоне однотипной застройки яркая улица привлекает внимание прохожих (Henderson Cifi Tiandi, Шанхай). | Фото: globaldesignnews.com.

Фасад, выходящий на необычную улицу, и все вазоны с цветами окрашены в красные, коричневые и терракотовые тона (Henderson Cifi Tiandi, Шанхай). | Фото: skyscrapercity.com.

Стеклянная крыша над пешеходной улицей выступает в роли атриума (Henderson Cifi Tiandi, Шанхай).

Воздушными мостиками и переходами задействовано пространство над улицей (Henderson Cifi Tiandi, Шанхай). | Фото: archdaily.com.

Масштабное озеленение привносит особое очарование и помогает поддерживать благоприятный для здоровья людей микроклимат (Henderson Cifi Tiandi, Шанхай).

На крыше одной части архитектурного комплекса Henderson Cifi Tiandi расположен зимний сад с зонами отдыха (Шанхай, Китай). | Фото: skyscrapercity.com.

Первые этажи и подземный уровень Henderson Cifi Tiandi занимают магазины, сувенирные лавки, кафе и рестораны, чем напоминают традиционные китайские торговые улицы (Шанхай, Китай).

Благодаря стеклянной крыше и яркой подсветке, в вечернее время «Улица 1000 фонарей» еще более привлекательна (Henderson Cifi Tiandi, Шанхай). | Фото: skyscrapercity.com.