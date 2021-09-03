5 азиатских салатов, благодаря которым организм почувствует себя легко и бодро

Весна в самом разгаре, да и лето не за горами, поэтому многие из нас всерьёз задумываются над своим дневным рационом, впопыхах отправляясь в спортзал, изнуряя себя мучительными тренировками и «голоданием», ведь то нельзя и это тоже, ибо есть все шансы не влезть в любимую одежду. Но вместо того, чтобы сломя голову бросаться из одной крайности в другую, достаточно присмотреть парочку рецептов салатов, которые станут прекрасной альтернативой не только «вредным» перекусам, а и заменят тяжёлую полноценную еду, насытив организм полезными веществами и запасом энергии на целый день.
1. Хрустящий азиатский салат с лапшой Рамен
Лапша рамен с овощами. \ Фото: xcook.info.
Этот оригинальный, но достаточно лёгкий в приготовлении салат придётся по вкусу даже тем, кто не привык к такой еде. Благодаря необычному сочетанию различных продуктов и приправ, это блюдо можно использовать как полноценное самостоятельное, так и в качестве перекуса между основными приёмами пищи.
Ингредиенты:
Рецепт № 1 без мяса
• Бобы соевые отварные - 1 ст;
• Авокадо - 1 шт;
• Манго - 1 шт;
• Миндаль - 1/2 ст;
• Зелёный лук - 1/2 ст;
• Масло растительное - 2/3 ст;
• Мёд - 1/3 ст;
• Уксус рисовый - 1/3 ст;
• Соус соевый - 2 ч.л;
• Кунжутное масло - 1/4 ч.л.
Способ приготовления:
• Духовку разогреть до 210 градусов.
• Дно формы посыпать раскрошенной лапшой и ломтиками миндаля;
• Перемешать;
• Обжарить до золотистой корочки примерно 5 минут;
• Противень вынуть и ещё раз хорошо перемешать поджаренную смесь;
• Вновь отправить в духовку примерно на 3 минуты;
• Манго и авокадо нарезать небольшим кубиком;
• Добавить соевые бобы;
• Смешать мёд, уксус, соевый соус, масло и мелко нарезанный зелёный лук;
• Тщательно перемешать и заправить все ранее нарезанные ингредиенты получившимся соусом;
• После добавить лапшу и миндаль;
• По желанию перемешать.
Азиатский салат с лапшой рамен. \ Фото: 1000.menu.
Рецепт № 2 с говядиной
Ингредиенты:
• Китайская лапша Рамен быстрого приготовления - 350 г;
• Филе говядины - 300 г;
• Пекинская капуста - 150 г;
• Вода - 1 л;
• Лимонный сок - 60 мл;
• Соевый соус - 40 мл;
• Тахини - 40 г;
• Сахар - 5 г;
• Имбирь - 20 г;
• Чеснок - 5 г;
• Растительное масло - 100 мл;
• Кунжутное масло - 10 мл;
• Соль по вкусу;
• Кольраби - 100 г;
• Лук - 100 г;
• Кинза, кориандр - 20 г;
• Кешью - 50 г;
• Перец по вкусу.
Способ приготовления:
• Имбирь вымыть, очистить и натереть на мелкой тёрке;
• Чеснок очистить и также натереть на мелкой тёрке;
• Филе говядины отварить и нарезать тонкой соломкой;
• Лук очистить и нарезать мелкой соломкой;
• Кольраби вымыть, очистить и нарезать мелкой соломкой аналогично луку;
• Пекинскую капусту нарезать средней соломкой (или полосками);
• Подсушенные и подсоленные орешки кешью измельчить при помощи скалки (не сильно мелко);
• Кинзу вымыть и хорошо просушить на бумажном полотенце;
• Лимонный сок, соевый соус, пасту Тахини, сахар, натёртый чеснок и имбирь взбить при помощи блендера;
• В смесь постепенно вливать подсолнечное и кунжутное масло, продолжая взбивать всё до однородной массы;
• Лапшу запарить и дать полностью остыть;
• В подходящей по размеру миске смешать все ингредиенты, добавить лапшу, заправить соусом, посолить и высыпать орешки, аккуратно перемешав;
• Приправить перцем, украсить кинзой и остатками орешков;
• Отправить не меньше чем на час в холодильник;
• Подавать охлаждённым, по желанию украсив дополнительно зеленью.
2. Летний Хияши чука
Хияши чука. \ Фото: pinterest.com.
Несмотря на то, что в японской кухне лапша зачастую используется для приготовления супа, некоторые умельцы, сумели приспособить лапшу и для салатов, которые в основном подают весной и летом.
Ингредиенты:
Для соуса:
• Соевый соус - 3 ст.л;
• Кунжутное масло - 2 ст.л;
• Кунжут - 1 ст.л;
• Чеснок - 1 зубчик;
• Имбирь свежий (натёртый) - 1 ч.л;
• Рисовый уксус - 1 ст.л;
• Вода - 2 ст.л;
• Сахар - 1 ст.л;
• Чили по вкусу.
Для омлета:
• Яйца - 1 шт;
• Сахар - 0,5 ч.л;
• Соль - 1 щепотка.
Основные ингредиенты:
• Лапша удон - 80 г;
• Свежий огурец - 1 шт;
• Редис - 3 шт;
• Сельдерей - 1 черешок;
• Сладкий перец - 0,5 шт;
• Морковь - 0,5 шт.
Невероятно вкусный японский салат. \ Фото: mycooktes.ru.
Способ приготовления:
• Для соуса смешать все необходимые ингредиенты;
• Овощи нарезать соломкой;
• Редис нарезать кружочками;
• По желанию овощи можно заменить на те, которые вам нравятся (например: помидоры, авокадо, капуста, грибы, дайкон и другие);
• Также, для тех, кто хочет сделать блюдо более сытным, можно добавить ветчину или морепродукты;
• Яйцо разболтать, посолить и добавить сахар;
• Хорошенько перемешать;
• Вылить на раскалённую сковороду тонким слоем;
• Обжарить яичный блинчик с двух сторон до лёгкой золотистой корочки;
• После охладить, свернуть в рулет и нарезать соломкой;
• Лапшу удон приготовить согласно инструкции на упаковке;
• Слить горячую воду и остудить под холодной водой;
• На тарелку выложить лапшу;
• Сверху выложить овощи и нарезанный яичный блинчик;
• Украсить кинзой;
• Перед подачей к столу полить соусом.
Примечание!
Вместо омлета можно подавать с варёным яйцом.
3. Салат с кальмарами, грибами и фунчозой
Фунчоза с грибами. \ Фото: 1000.menu.
Данный салат однозначно понравится тем, кто хочет достаточно плотно поесть, но при этом чувствовать себя бодро и легко, не испытывая тяжести в желудке.
Ингредиенты:
• Кальмары (очищенные) - 300 г;
• Грибы - 300 г;
• Фунчоза - 150 г;
• Лук - 150 г;
• Соль и перец по вкусу;
• Растительное масло.
Для заправки:
• Растительное масло - 5 ст. л;
• Уксус 6% - 1 ст. л;
• Сок половины лайма (или четвертинки лимона);
• Соль и перец по вкусу.
Фунчоза с кальмарами. \ Фото: rus.menu.
Способ приготовления:
• Кальмары опустить в кипящую воду на 3 минуты;
• Вынуть, остудить, нарезать соломкой;
• Лук мелко нарезать;
• Обжарить на растительном масле;
• Грибы нарезать кубиками и добавить к луку;
• Посолить и поперчить;
• Жарить до готовности (примерно 15-20 минут);
• Фунчозу залить кипятком и оставить на 5 минут;
• Для заправки смешать масло, уксус, сок лайма, соль и перец;
• Хорошо перемешать;
• В миске смешать фунчозу, грибы и кальмары;
• Перед подачей полить заправкой.
4. Салат с кольраби, сельдереем, яблоком и морковью
Лёгкий диетический салат. \ Фото: howtostore.ru.
Этот салат считается одним из самых лёгких (диетических) салатов, которые можно использовать как самостоятельное блюдо, так и подавать с основной едой. Здесь всё зависит исключительно от ваших предпочтений, но попробовать приготовить данное блюдо уж точно стоит.
Ингредиенты:
• Кольраби (можно заменить редькой) - 500 г;
• Яблоки - 300 г;
• Морковь - 200 г;
• Стебли сельдерея - 150 г;
• Сок половины лайма (или лимона);
• Растительное масло;
• Соль по вкусу.
Салат с кольраби. \ Фото: dieta-pro.
Способ приготовления:
• Кольраби натереть на средней тёрке;
• Если сока много, то его надо отжать;
• Морковь натереть на средней тёрке;
• Сельдерей мелко нарезать;
• Яблоки почистить, удалить сердцевину и нарезать соломкой;
• Добавить сок лайма;
• Перемешать;
• В миску выложить кольраби, морковь, сельдерей;
• Заправить растительным маслом;
• Посолить по вкусу и перемешать.
5. Азиатский салат с арахисовой заправкой
Невероятно вкусный азиатский салат. \ Фото: google.ru.
Ещё один простой, но при этом пикантный и достаточно лёгкий в приготовлении азиатский салат, который стоит подавать с невероятно вкусной арахисовой заправкой (кстати, соус можно использовать и с другими продуктами, ведь срок его хранения составляет семь дней при правильном хранении в холодильнике в плотно закрытом контейнере).
Ингредиенты:
• Половина кочана пекинской капусты (можно заменить на листья салата);
• Сочная морковь - 1 шт;
• По 1 красному и жёлтому сладкому перцу;
• Небольшой огурец - 1 шт;
• Зелёный лук - 5–7 стеблей;
• Маленький пучок кинзы - 1 шт;
• Соль по вкусу;
• Хлопья красного острого перца;
• Арахис для подачи.
Для заправки:
• Арахисовая паста без кусочков - 3 ст. л;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Свежий корень имбиря - 2 см;
• Кинза с корешками - 2 кустика;
• Винный, рисовый или белый уксус - 2 ст. л;
• Свежий сок лайма - 2 ст. л;
• Мёд - 2 ст. л;
• Рыбный соус - 1 ч. л.
Летний овощной салат с арахисом. \ Фото: povar.ru.
Способ приготовления:
Для заправки:
• Очистить и измельчить имбирь, а также чеснок;
• Кинзу тщательно вымыть;
• Обсушить и мелко порубить;
• Сложить кинзу, имбирь и чеснок в стакан блендера;
• Добавить уксус, мёд, сок лайма и рыбный соус;
• Хорошо перебить;
• Добавить арахисовую пасту;
• И ещё раз перебить до однородной массы.
Для салата:
• Пекинскую капусту или листья салата тонко нарезать;
• Морковь очистить;
• Натереть на крупной тёрке (если есть возможность - то на тёрке для корейской морковки);
• Смешать морковь и капусту;
• Посолить и помять слегка руками, чтобы капуста стала мягче;
• Перец очистить и нарезать очень тонкой соломкой;
• Тоже самое проделать и со свежим огурцом (кожицу можно не снимать);
• Добавить к овощам;
• Мелко и тонко нарезать зелёный лук;
• Также смешать с остальными ингредиентами;
• Салат перемешать с заправкой (возможно, понадобится не вся);
• Дать настояться 10–15 минут;
• На сухой сковороде без масла обжарить арахис;
• Салат выложить на тарелки;
• Украсить кинзой, хлопьями острого перца и арахисом.
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