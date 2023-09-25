Яблочные десерты, которые пробудят в вас любовь к сладкому

Что может быть прекрасней яблочного пирога к чаю, или печенных яблок на десерт? Предлагаем лучшие десерты с яблоками, которые заставят вас облизнуться и начать готовить что-нибудь подобное для своих близких.







Мини-пирог с яблоками и ягодами.







Яблоки с корицей и орехами.







Яблочный торт.







Яблочный коблер.







Классический яблочный пирог.







Яблоки в соленой карамели.







Яблочный штрудель.







Яблочный песочный пирог.







Маффин с яблоком.







Яблочный тарт с крем-сыром.



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