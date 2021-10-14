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Грузоперевозки, которые озадачивают не на шутку и заставляют расплываться в улыбке


Люди, которые могут впихнуть невпихуемое.

Люди, которые могут впихнуть невпихуемое.

На дорогах можно увидеть всякое: и как водитель одновременно управляет автомобилем, пьет кофе и разговаривает по телефону, и как мадам-блондинка поворачивает в неположенном месте. Однако то, что происходит на снимках из нашего сегодняшнего обзора, не поддается никакой логике.

1. Мне кажется, лодка может отправиться в плаванье раньше, чем предполагалось


Лодка в багажнике. | Фото: nevsedoma.com.ua.

Лодка в багажнике. | Фото: nevsedoma.com.ua.

 

2. Ку-ку, а нет, точнее - Му-у-у


Необычный пассажир. | Фото: Pinterest.

Необычный пассажир. | Фото: Pinterest.

 

3. «Зима близко, и я запасся дровами!»


Заготовка и перевозка дров. | Фото: Pinterest.

Заготовка и перевозка дров. | Фото: Pinterest.

 

4. «Ты только покрепче держи!»


Сопровождающий ценного груза. | Фото: Imglogy.com.

Сопровождающий ценного груза. | Фото: Imglogy.com.

 

5. Это как ездить в трамвае «зайцем»


Novate.ru сообщает, на борту «заяц»! | Фото: Загоны.ру.

Novate.ru сообщает, на борту «заяц»! | Фото: Загоны.ру.

 

6. Пикап, который очень верит в себя!


Друзьям надо помогать! | Фото: CARakoom.com.

Друзьям надо помогать! | Фото: CARakoom.com.

 

7. «Вы, наверное, про запаску не слышали?»


Запасной багажник. | Фото: pisez.com.

Запасной багажник. | Фото: pisez.com.

 

8. На первый-второй-третий рассчитайся!


Автомобильная пирамида. | Фото: pisez.com.

Автомобильная пирамида. | Фото: pisez.com.

 

9. Я видела всякое, но такого ни разу!


Правила транспортировки людей. | Фото: AutoNet.ee.

Правила транспортировки людей. | Фото: AutoNet.ee.

 

10. «Не волнуйся, друг, прокачу с ветерком!»


Перед тем, как закрыть машину, не забудьте достать верблюда из багажника! | Фото: Pinterest.

Перед тем, как закрыть машину, не забудьте достать верблюда из багажника!
| Фото: Pinterest.

 

11. Когда спишь на ходу... Причем на полном ходу!


Спящий пассажир со своим матрасом. | Фото: Gadżetomania.

Спящий пассажир со своим матрасом. | Фото: Gad&#380;etomania.

 

12. Ого! Это что мусорный контейнер на колесах?


Передвижная свалка. | Фото: brutaljack.live.

Передвижная свалка. | Фото: brutaljack.live.

 

13. «Когда ты понял, что твои возможности безграничны!»


Novate.ru рекомендует делать больше, чем ты можешь, но все же рассчитывать свои силы. | Фото: Taringa.net.

Novate.ru рекомендует делать больше, чем ты можешь, но все же рассчитывать свои силы. | Фото: Taringa.net.

 

14. «Привет, веселый гробовщик!»


Когда тормозишь, а перед тобой гроб! | Фото: fishki.net.

Когда тормозишь, а перед тобой гроб! | Фото: fishki.net.

 

15. «Ребята, да я эту дорогу знаю, как свои пять пальцев и мне совсем необязательно на нее смотреть!»


Двигаться на ощупь. | Фото: Yarr.me.

Двигаться на ощупь. | Фото: Yarr.me.

 

16. Подумаешь, это всего лишь танк!


Танк в кузове. | Фото: Веселун.рф.

Танк в кузове. | Фото: Веселун.рф.

 

17. «Какой мусор? Это мы вообще-то ценные вещи на дачу перевозим!»


Навстречу новому дачному сезону. | Фото: Николаевские новости - Новости N.

Навстречу новому дачному сезону. | Фото: Николаевские новости - Новости N.

 

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Грузоперевозки, которые озадачивают не на шутку и заставляют расплываться в улыбке

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Грузоперевозки, которые озадачивают не на шутку и заставляют расплываться в улыбкеПодписаться на мой Instagram
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