Грузоперевозки, которые озадачивают не на шутку и заставляют расплываться в улыбке

Люди, которые могут впихнуть невпихуемое.

1. Мне кажется, лодка может отправиться в плаванье раньше, чем предполагалось

Лодка в багажнике. | Фото: nevsedoma.com.ua.

2. Ку-ку, а нет, точнее - Му-у-у

3. «Зима близко, и я запасся дровами!»

Заготовка и перевозка дров. | Фото: Pinterest.

4. «Ты только покрепче держи!»

Сопровождающий ценного груза. | Фото: Imglogy.com.

5. Это как ездить в трамвае «зайцем»

6. Пикап, который очень верит в себя!

Друзьям надо помогать! | Фото: CARakoom.com.

7. «Вы, наверное, про запаску не слышали?»

Запасной багажник. | Фото: pisez.com.

8. На первый-второй-третий рассчитайся!

Автомобильная пирамида. | Фото: pisez.com.

9. Я видела всякое, но такого ни разу!

Правила транспортировки людей. | Фото: AutoNet.ee.

10. «Не волнуйся, друг, прокачу с ветерком!»

| Фото: Pinterest. Перед тем, как закрыть машину, не забудьте достать верблюда из багажника!| Фото: Pinterest.

11. Когда спишь на ходу... Причем на полном ходу!

Спящий пассажир со своим матрасом. | Фото: Gad& #380 ;etomania.

12. Ого! Это что мусорный контейнер на колесах?

Передвижная свалка. | Фото: brutaljack.live.

13. «Когда ты понял, что твои возможности безграничны!»

Novate.ru рекомендует делать больше, чем ты можешь, но все же рассчитывать свои силы. | Фото: Taringa.net.

14. «Привет, веселый гробовщик!»

Когда тормозишь, а перед тобой гроб! | Фото: fishki.net.

15. «Ребята, да я эту дорогу знаю, как свои пять пальцев и мне совсем необязательно на нее смотреть!»

Двигаться на ощупь. | Фото: Yarr.me.

16. Подумаешь, это всего лишь танк!

Танк в кузове. | Фото: Веселун.рф.

17. «Какой мусор? Это мы вообще-то ценные вещи на дачу перевозим!»

Навстречу новому дачному сезону. | Фото: Николаевские новости - Новости N.

Видео-бонус:

На дорогах можно увидеть всякое: и как водитель одновременно управляет автомобилем, пьет кофе и разговаривает по телефону, и как мадам-блондинка поворачивает в неположенном месте. Однако то, что происходит на снимках из нашего сегодняшнего обзора, не поддается никакой логике.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: