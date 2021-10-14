Грузоперевозки, которые озадачивают не на шутку и заставляют расплываться в улыбке

Люди, которые могут впихнуть невпихуемое.
На дорогах можно увидеть всякое: и как водитель одновременно управляет автомобилем, пьет кофе и разговаривает по телефону, и как мадам-блондинка поворачивает в неположенном месте. Однако то, что происходит на снимках из нашего сегодняшнего обзора, не поддается никакой логике.
1. Мне кажется, лодка может отправиться в плаванье раньше, чем предполагалось
Лодка в багажнике. | Фото: nevsedoma.com.ua.
2. Ку-ку, а нет, точнее - Му-у-у
Необычный пассажир. | Фото: Pinterest.
3. «Зима близко, и я запасся дровами!»
Заготовка и перевозка дров. | Фото: Pinterest.
4. «Ты только покрепче держи!»
Сопровождающий ценного груза. | Фото: Imglogy.com.
5. Это как ездить в трамвае «зайцем»
Novate.ru сообщает, на борту «заяц»! | Фото: Загоны.ру.
6. Пикап, который очень верит в себя!
Друзьям надо помогать! | Фото: CARakoom.com.
7. «Вы, наверное, про запаску не слышали?»
Запасной багажник. | Фото: pisez.com.
8. На первый-второй-третий рассчитайся!
Автомобильная пирамида. | Фото: pisez.com.
9. Я видела всякое, но такого ни разу!
Правила транспортировки людей. | Фото: AutoNet.ee.
10. «Не волнуйся, друг, прокачу с ветерком!»
Перед тем, как закрыть машину, не забудьте достать верблюда из багажника! | Фото: Pinterest.
11. Когда спишь на ходу... Причем на полном ходу!
Спящий пассажир со своим матрасом. | Фото: Gadżetomania.
12. Ого! Это что мусорный контейнер на колесах?
Передвижная свалка. | Фото: brutaljack.live.
13. «Когда ты понял, что твои возможности безграничны!»
Novate.ru рекомендует делать больше, чем ты можешь, но все же рассчитывать свои силы. | Фото: Taringa.net.
14. «Привет, веселый гробовщик!»
Когда тормозишь, а перед тобой гроб! | Фото: fishki.net.
15. «Ребята, да я эту дорогу знаю, как свои пять пальцев и мне совсем необязательно на нее смотреть!»
Двигаться на ощупь. | Фото: Yarr.me.
16. Подумаешь, это всего лишь танк!
Танк в кузове. | Фото: Веселун.рф.
17. «Какой мусор? Это мы вообще-то ценные вещи на дачу перевозим!»
Навстречу новому дачному сезону. | Фото: Николаевские новости - Новости N.
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