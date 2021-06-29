Косметический ремонт в ванной, который не сложен в повторении

На полноценную замену плитки не всегда получается выделить средства из семейного бюджета, а вот на баночку краски, лак и трафарет — можно! К тому же, такой косметический ремонт интуитивно понятен и не сложен в повторении и для обычного человека, далёкого от тонкостей ремонта.



Предварительно поверхность плитки нужно зачистить наждачкой, сначала 80, потом 110. После этого протереть пыль и только на следующий день, когда вся пыль осядет, приступать к следующему этапу — покраска. Перед покраской протрите пол любым спиртовым раствором — это может быть даже водка. Затем в несколько слоёв нанесите специальную краску по напольной плитке.



Когда краска по плитке полностью просохнет (точно на следующий день), можно приступать к декору. С помощью трафарета нанесите узор валиком, используя краску по плитке контрастного цвета.



Когда краска схватится, пройдитесь лаком для закрепления результата.



Согласитесь, что результат в разы лучше, чем был! И даже плитку перекладывать не понадобилось.



Подробнее о том, как покрасить плитку, смотрите в видео ниже:



