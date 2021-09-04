Самые большие пушки в истории

Каждая война порождает очередную гонку вооружений. Мы пытаемся сделать пушки больше, снаряды — крупнее, так, чтобы одним выстрелом можно было уничтожить целый город. И конца этой убийственной конкуренции не видно. Подчас, в погоне за удачной конструкцией, инженерная мысль рождает настоящих монстров. Перед вами — самые крупные орудия в истории войн, которые и в самом деле успели поучаствовать в боевых действиях.
Густав и Дора
Этими пушками Гитлер планировал разрушить французскую линию Мажино. После удачного блицкрига необходимость в этом отпала, «Густав» и «Дора» были развернуты на Восточном фронте, против Советского Союза. «Густав», способный отправить семитонный снаряд на расстояние в шестьдесят километров, использовался однажды — при осаде Севастополя. «Дора» предназначалась для атаки Сталинграда, но документальных свидетельств об использовании этой пушки в бою не сохранилось. Оба монстра были уничтожены в Германии немцами.
Мортира Карл
Этот самоходный миномет также предназначался для атаки линии Мажино — и также переехал на Восточный фронт. Мортира успела показать себя при атаке крепости в Брест-Литовске, на первых этапах операции Барбаросса. Затем орудие отправилось в Варшаву, где требовалось подавить восстание местных жителей. Как и предыдущие пушки, этого гиганта пришлось уничтожить самим создателям.
Obusier de 520
Железнодорожная пушка Obusier de 520 была французским «супероружием» времен Первой мировой войны — точнее, собиралась им быть. Задержки в поставках привели к тому, что первый рабочий экземпляр Obusier de 520 появился только в 1940 году: по сути, французы собрали пушку будто в подарок немецко-фашистским оккупантам. Немцы использовали французскую разработку при атаке Ленинграда, в 1942 году. Год спустя Obusier de 520 взорвался при очередном выстреле.
460-мм орудие Тип 94
Пушка «Тип 94» устанавливалась на японские броненосцы класса «Ямато». Несмотря на внушительные характеристики (пушка могла поражать цели на расстоянии в 50 километров, а снаряд ее весил целых 1,5 тонны), изобретение оказалось неудачным. Японцы успели использовать орудие только один раз, во время битвы в заливе Лейте.
Большая Берта
Завод Круппа поставлял немецким войскам большую часть инновационных орудий. В ходе Первой мировой войны несколько пушек этого типа прекрасно себя показали на полях Франции и Бельгии. «Большая Берта» — чуть ли не единственный пример удачной конструкции колоссального орудия.
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