Самые большие пушки в истории

Каждая война порождает очередную гонку вооружений. Мы пытаемся сделать пушки больше, снаряды — крупнее, так, чтобы одним выстрелом можно было уничтожить целый город. И конца этой убийственной конкуренции не видно. Подчас, в погоне за удачной конструкцией, инженерная мысль рождает настоящих монстров. Перед вами — самые крупные орудия в истории войн, которые и в самом деле успели поучаствовать в боевых действиях.



Густав и Дора

Мортира Карл

Obusier de 520

460-мм орудие Тип 94

Большая Берта