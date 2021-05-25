7 исторических фактов, которые полностью меняют восприятие времени

Забавные совпадения в исторической хронологии заставят по-новому взглянуть на прошлое.

1. Творчество и монументальность

«Звездная ночь» признана одной из самых известных картин западной культуры. /Фото: mywowo.net

inspirato.com Вдохновляющая и романтичная Эйфелева башня. /Фото: cms.inspirato.com

2. Столкновение разных эпох

Популярная компания Apple начала свою деятельность в 1977 году. /Фото: diariocorreo.pe

Чарли Чаплин навсегда сохранился в сердцах любителей немого кино. /Фото: s14.stc.all.kpcdn.net

3. Джордж Вашингтон и динозавры

Джорджу Вашингтону не довелось увидеть своими глазами первого ископаемого динозавра. /Фото: upload.wikimedia.org

4. Мамонты и пирамиды

Пирамиды — величественные сооружения, с которыми не сравнятся даже современные изобретения. /Фото: mandria.ua

Мамонты еще обитали на Земле, когда строились пирамиды в Египте. /Фото: abcdiario.com.ar

5. От популярной книги к новой игрушке

Книги «Гарри Поттер» одни из самых популярных в мире среди взрослых и детей. /Фото: images.ua.prom.st

Первый Iphone произвел немалый фурор на рынке техники. /Фото: znaj.ua

6. Знаменитые одногодки

Королева Елизавета и Мэрилин Монро на одной фотографии. /Фото: static.boredpanda.com

7. Знания через столетия

Империя ацтеков существовала на территории центральной части современной Мексики. /Фото: i.pinimg.com

Оксфордский университет поражает своим величием. /Фото: dingyue.ws.126.net