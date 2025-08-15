Как приготовить вяленые томаты так, чтобы даже итальянцы сказали: «Bellissimo!»

Подумываете над тем, чтобы приготовить универсальную закуску, которая будет идеально сочетаться практически с любыми продуктами, да вот только не знаете, в пользу чего сделать свой выбор, поскольку глаза разбегаются и хочется попробовать всё и сразу? В таком случае, обратите внимание на вяленые томаты – они станут отличным дополнением к супам, мясу, пицце, омлетам, макаронам, картофелю, салатам и многим другим блюдам, делая их более яркими и насыщенными на вкус.
1. В микроволновке
Вяленые томаты в микроволновке. \ Фото: img.taste.com.au.
Самый быстрый и простой способ приготовления вяленых помидоров – микроволновка. Всё, что вам понадобится – немного времени и терпения, зато получившееся блюдо приятно удивит своими вкусовыми качествами.
Ингредиенты:
• Томаты с плотной мякотью среднего размера – 10-12 шт;
• Чеснок – 1 небольшая головка;
• Морская соль – по вкусу;
• Масло растительное рафинированное – опционально;
• Травы прованские – по вкусу (но не менее 1 ч.л).
Вяленые ароматные томаты. \ Фото: cuizine.be.
Способ приготовления:
• Томаты вымыть;
• Просушить;
• Разрезать на четыре-шесть долек (жидкость слить в отдельную чашку или миску);
• Дольки сдобрить солью и ароматными травами;
• Выложить на блюдо, застеленное пергаментом;
• Отправить в микроволновку на пять-шесть минут (готовить на полной мощности);
• Затем достать томаты;
• Слить при необходимости сок;
• Дольки остудить;
• После вновь отправить в микроволновую печь на пять-семь минут (готовить на полной мощности);
• Затем при необходимости слить сок и вновь остудить;
• Повторить данный процесс ещё один-два раза;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс или натереть на мелкую тёрку;
• Выложить томаты в стерильную банку слоями, пересыпать чесноком, залить небольшим количеством растительного масла;
• Закрыть крышкой;
• Пару раз встряхнуть;
• Хранить в холодильнике не более недели.
2. В духовке
Вяленые томаты в духовке. \ Фото: bing.com.
Вяленые томаты с тмином – ещё один рецепт, который придётся по вкусу многим. Главное его преимущество в том, что такие томаты хранятся в закрытом виде почти целый год, не теряя своих полезных свойств и вкусовых качеств.
Ингредиенты:
• Томаты с плотной мякотью – 1,5 кг;
• Соль – по вкусу;
• Чеснок – 5-6 зубков;
• Тмин – по вкусу;
• Хмели-сунели – по вкусу;
• Масло растительное рафинированное – 1-1,5 стакана.
Помидоры в духовке. \ Фото: platingsandpairings.com.
Способ приготовления:
• Томаты вымыть;
• Просушить;
• Нарезать равномерными дольками;
• Выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом;
• Сдобрить солью;
• Приправить смесью трав и тмином;
• Отправить в разогретую до 100 градусов духовку на три-четыре часа, оставив дверцу приоткрытой (можно подложить полотенце);
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс или натереть на средней тёрке;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве масла;
• Затем смешать с остальным маслом и дать настояться десять-пятнадцать минут;
• Готовые томаты выложить в стерилизованную банку;
• Залить чесночным маслом;
• Закатать крышкой;
• Несколько раз хорошенько встряхнуть.
3. В сушилке
Вяленые томаты в сушилке. \ Фото: italiaspezie.com.
Если у вас или ваших знакомых где-то завалялась сушилка для овощей и фруктов, то пришло время использовать её по назначению и приготовить вкуснейшие вяленые томаты.
Ингредиенты:
• Томаты черри, коктейльные или сорта «сливки» - 5 кг;
• Масло оливковое – 1 стакан;
• Чеснок – 1 небольшая головка;
• Соль – 2 ч.л (или по вкусу);
• Сахар – 2 ч.л (или по вкусу);
• Тимьян – по вкусу;
• Чабер – по вкусу;
• Орегано – по вкусу;
• Розмарин – по вкусу;
• Паприка – по вкусу.
Вяленые помидоры с ароматными травами. \ Фото: blogchef.net.
Способ приготовления:
• Томаты вымыть;
• Как следует просушить;
• Разрезать на дольки;
• Выложить на решётку сушилки в один слой (но при этом достаточно плотно друг к другу);
• Приправить помидоры солью и сахаром;
• Сдобрить орегано, чабером, тимьяном, розмарином, паприкой;
• Поставить решётку в сушилку;
• Сушить при температуре тридцать пять-сорок градусов;
• Через полтора-два часа решётки поменять местами (повторить эту процедуру вновь через пару часов);
• Через шесть-семь часов перевернуть помидоры на другую сторону;
• Увеличить температуру до семидесяти градусов;
• Как правило готовятся такие помидоры двенадцать-пятнадцать часов;
• В небольшом сотейнике смешать оливковое масло с натёртым или пропущенным через пресс чесноком и смесью пряных трав;
• Довести до кипения;
• Проварить одну-две минуты;
• Высушенные помидоры разложить по стерилизованным банкам;
• Залить горячим пряным маслом;
• Утрамбовать ложкой;
• Закатать крышкой;
• Остудить и отправить банки с томатами в холодильник на пять-семь дней;
• После можно подавать к столу;
• Хранятся такие томаты от трёх до шести месяцев в холодильнике.
