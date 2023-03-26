Какой была настоящая цена кристально-чистых голосов певцов-кастратов

Но жизнь есть жизнь: со временем юные таланты мужали, а их голоса ломались и грубели. Тогда для сохранения красоты звучания высоких голосов мальчиков стали кастрировать.



Прихоти католической церкви

Процедура изменения мальчиков

Внешний вид певцов-кастратов

Половое влечение кастрированных оперных певцов

Нарциссизм

Популярности добивались лишь единицы

Запрет на кастрацию во имя искусства