Самые знаменитые бородатые женщины

Несколько лет назад на Евровидении победила бородатая женщина по имени Кончита Вурст, произведя тем самым некую сенсацию. Не будем анализировать вокальные данные певицы, облик которой произвёл такой фурор. Конечно, Кончита совсем не женщина и это добавляет ситуации пикантности. Как же насчёт настоящих женщин, которым не повезло или наоборот посчастливилось, что у них растёт борода? Были в истории дамы, которые не только не считали бороду проклятием, но и обрели благодаря этому «уродству» богатство и славу.

Самые знаменитые из них далее в обзоре.

ПОЧЕМУ ТАК БЫВАЕТ?

Медицине известно два состояния, при которых у дамы может вырасти борода. Одно из них называется гирсутизм — это когда у людей наблюдается чрезмерный рост волос в каких-то определённых частях тела. Второе — это гипертрихоз. При этом волосы растут по всему телу.

Истории до 19 века мало знакомо такое понятие как «бородатая женщина». Не потому, что такого не случалось. Скорее всего это просто скрывали. В период 19-20 веков стали чрезвычайно популярны цирки и различные «шоу уродов». Бородатая женщина могла не стесняться, а выступать на публике и извлекать из этого немалую выгоду.

СВЯТАЯ ВИЛЬГЕФОРТИС

Самым известным случаем в истории о бородатых женщинах до 19 века была девушка, которая даже удостоилась быть причисленной к лику святых.

Святая Вильгефортис является покровительницей всех девушек, отказывающихся выходить замуж по принуждению и несчастных в браке женщин. История её больше походит на легенду. Более того, в разных странах эту святую знают под разными именами.

Согласно легенде, Вильгефортис была молодой дворянкой, которая не хотела выходить замуж за нелюбимого человека, как требовал отец. Она приняла обет девственности и молилась, чтобы стать отталкивающей и уродливой. В результате у неё стала расти борода. Когда жених увидел свою невесту, он в ужасе отказался от свадьбы. Отец Вильгефортис был настолько разгневан, что распял дочь.

Святая Вильгефортис была невероятно популярна в средние века. Многие несчастные женщины, желавшие «освободиться» от своих жестоких мужей, в отчаянии взывали к ней. Девушки плакали перед её ликом, умоляя избавить их от участи, худшей чем смерть.

В конце 16 века легенду разоблачили. Выяснилось, что за женщину приняли Иисуса. На изображении он был одет не в набедренную повязку, а в длинную тунику. Это заставило некоторых думать, что это женщина. Потом родилась романтичная история, в которую просто интересно было верить.

МАГДАЛЕНА ВЕНТУРА

В отличие от многих бородатых дам, волосы на лице Магдалены не росли, пока ей не исполнилось тридцать семь лет. К тому времени она уже успела родить своему мужу троих прекрасных здоровых сыновей.

В 1631 году герцог Алькала заказал картину «Бородатая дама из Абруцци». Аристократ очень любил картины с необычным сюжетом. К этому времени Магдалена была уже в преклонном возрасте, сыновья её были взрослыми мужчинами.

Картина получилась просто потрясающей. В центре Магдалена с младенцем на руках. Художник таким образом хотел подчеркнуть её женственность. С первого взгляда понять, что это женщина было сложно. Ведь у несчастной была более роскошная борода, чем у мужа. Она печально смотрит на зрителя с тёмного фона полотна.

Когда Жозефине Болсдечен было восемь лет, у неё уже была длинная борода. Когда девочке исполнилось четырнадцать, она стала гастролировать со своим отцом. Когда она повзрослела, то встретила в Париже мужчину по имени Фортуна Клофуллия, которого полюбила. Жозефина вышла за него замуж и родила сына.

Вместе с сыном, мужем и отцом Жозефина переехала в Соединённые Штаты Америки Там она присоединилась к Американскому музею Барнума. Он называл её Женевской бородатой дамой и мадам Клофуллией.

В 1853 году в обществе поползли слухи, что Жозефина на самом деле мужчина. В результате поднялась невиданная шумиха. Бородатую даму осмотрели врачи и подтвердили, что она всё-таки женщина. Некоторые люди подозревали, что эти сплетни стал распространять сам Барнум. Это был своего рода рекламный трюк.

ЮЛИЯ ПАСТРАНА

Это была экзотическая танцовщица, обладавшая весьма экстравагантной внешностью. Происхождение Юлиии — тайна, покрытая мраком. Кто-то говорил, что она принадлежала к одному индейскому племени. Другие утверждали, что она была «девушкой-волчицей», родом из одной мексиканской деревушки.

Поскольку Юлия страдала не гирсутизмом, а гипертрихозом – волосы покрывали всё её тело. Пастрану купили и привезли в Америку. Там она выступала какое-то время, а потом сбежала с неким Теодором Лентом. Вскоре они поженились, и супруг стал менеджером танцовщицы.

Сценические имена Юлии были весьма нелестными: «Женщина-бабуин», «Женщина с собачьим лицом», «Женщина-медведь» и «Невзрачная». Несмотря на это, женщина собирала толпы поклонников своего таланта. Кроме того, после выступления Юлия без стеснения общалась со зрителями. Она поражала их остротой ума и тонким чувством юмора.

К сожалению Юлии было от мерено немного времени на Земле. Она умерла при родах. Её новорождённый сын не прожил и двух дней. Муж бородатой танцовщицы мумифицировал их тела, чтобы показывать их охочей до сенсаций публике. Профессор Московского университета, который этим занимался, отказался отдавать тела Теодору. Иван Матвеевич Соколов решил вместо этого демонстрировать их своим студентам.

Лент подал в суд и через два года ему удалось таки заполучить тела жены и сына. Теодор гастролировал с ними по всей Европе, имея немалый успех. После смерти Лента чего только не пришлось пережить мумиям. Фашисты хотели их сжечь. Чудом удалось спасти тела. Потом они продолжали выставляться в различных музеях. Ужасный цирк продолжался вплоть до 1970-х годов.

Власти Норвегии, где в это время находились мумии, решили отправить их на гастроли в США. Граждане были настолько возмущены этим неуважением к телам умерших, что устроили настоящий погром. В результате тело мальчика было сильно повреждено. Тела требовали похоронить, но вместо этого они были отправлены в медицинский институт для исследований. Вскоре мумию Юлии украли. Когда тело нашли, то подтверждение, что это действительно она смогли получить лишь к 1990 году.

В конце концов, в 2012 году многострадальное тело Юлии наконец обрело покой. Её похоронили недалеко от места предполагаемого рождения. Похороны посетили сотни людей. Позже о бородатой женщине был снят документальный фильм.

ДЖЕЙН БАРНЕЛЛ

Джейн Барнелл была продана в цирк своей матерью, когда ей было всего четыре года. Когда девочке было пять, её спас отец. Вместе они стали жить с бабушкой. Девочку побрили, чтобы скрыть этот недостаток. Когда она повзрослела, то невероятно вдохновилась рассказами Флоренс Найтингейл. Она даже выучилась на медсестру. Только люди шарахались от неё. В отчаянии девушка поняла, что нормальная жизнь не для таких как она и присоединилась к бродячему цирку.

Сценический псевдоним бородатой девушки был леди Ольга. В цирке она познакомилась со своим мужем, родила ему двух детей. Во время гастролей в Германии они заразились тифом и умерли. После этого Джейн ещё три раза выходила замуж. Судя по всему борода отнюдь не лишала её женской привлекательности.

ЭННИ ДЖОНС

Энни тоже участвовала в цирке П.Т. Барнума. Она была американкой. С согласия родителей девочку начали показывать зевакам ещё с младенчества. В будущем её стали называть самой бородатой дамой страны. Став взрослой Энни на полную катушку использовала свою славу, чтобы добиться запрета на использование слова «уроды» в шоу-бизнесе.

В детстве с Энни произошёл один вопиющий инцидент. Девочку похитили и стали выставлять на ярмарке. Похититель утверждал, что это его ребёнок. Родители естественно подали в суд. Судья принял воистину соломоново решение. Он приказал удалить из зала всех, кроме похитителя и родителей. Потом туда завели Энни. Она без лишних слов бросилась к своим родным. Таким образом дело было закрыто. Как и в случае с Жозефиной Клофуллией, ходили слухи, что это опять было всего лишь частью тщательно продуманного рекламного трюка Барнума.

КЛЕМЕНТИНА ДЕЛЭ

Клементину называли самой прославленной бородатой женщиной Франции. В своё время она вышла замуж за пекаря Поля Делэ. Вместе они открыли ресторанчик. Сначала женщина тщательно брилась. Однажды же она узрела на карнавале бородатую женщину. После этого Клементина заявила, что она могла бы отрастить намного лучшую бороду. Её муж поддержал идею.

После этого женщина стала привлекать таким образом посетителей и кафе переименовали в «Кафе бородатой женщины». Там продавали различную сувенирную продукцию: открытки, фотографии с её изображением. Клементина начала успешно гастролировать. В 1904 году ей даже удалось получить разрешение на ношение мужской одежды, в то время, когда это было незаконно. У бородатой дамы был свой парикмахер по имени Шарль Гроссье. Он три раза в неделю мыл и подстригал ей бороду, ведь самое ценное надо было холить и лелеять.

КРАО ФАРИНИ

Никаких сведений о детстве Крао нет. Будучи взрослой она появилась в Лондоне в сопровождении антрополога доктора Джорджа Шелли и исследователя Карла Бока. После этого её удочерил Гильермо Антонио Фарини, шоумен, также известный как Великий Фарини. Страдающую гипертрихозом девушку показывали в цирке в качестве доказательства теории Дарвина. Несколько десятков лет она гастролировала по Европе. Умерла Крао в 1926 году, завещав тело кремировать. Оно и к лучшему. Ведь иначе не избежать незавидной участи Юлии Пастраны.

ЭЛИЗАБЕТ ДОЭРТИ

Когда Элизабет только родилась, светлые волосы густым слоем покрывали всё её тело. Её окрестили Миннесотской шерстяной девочкой. Она тоже страдала гипертрихозом. Из-за бедности девушка начала демонстрировать себя на выставках и в магазинах. Так она могла прокормить семью. Элизабет не хотела участвовать в цирке. Её родители обычно арендовали помещение и продавали всем желающим билеты. Все, кто её видел, считали девочку самым чудесным ребёнком на Земле. Она была очень активной, умной и весёлой.

В 1915 году она вышла на пенсию, не сколотив приличного состояния, как прочие коллеги с подобной особенностью. Возможно потому, что Элизабет стеснялась себя, не могла принять такой, как есть и была очень зажата на сцене. В 1933 году она умерла при невыясненных обстоятельствах. Она так и не смогла стать счастливой.