Гавайи, Сомали, Калифорния: земли, которые когда-то были русскими

Пожалуй, всем хорошо известен факт, что Аляска когда-то была колонией Российской империи. Но, помимо этой территории, русские имели колонии и в других местах. На восточном побережье Африки когда-то находилась Русская Москва, а на Гавайях текла река Дон. Какая еще земля носила название русской – далее в обзоре.









Гавайи

Форт-Росс (Калифорния)

Французское Сомали (Джибути)

Йевер (Германия)