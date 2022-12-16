Собрание российских фриков и бодимодификаторов

Да, каждый волен делать со своим телом, что угодно, но возникает один вопрос – зачем так издеваться над тем, что вам дала природа и родители? Нечем выделиться или самооценка низкая? Блажь или глупость – вот в чем вопрос…









Субкультура Фрики (Freak) сформировалась в 20 веке, на территории Северной Америки. До сих пор ее последователи придерживаются одной главной идеи – выделяться среди толпы окружающих людей. Термин Фрик, произошел от английского слова Freak, которое означает – странный человек. Появление в массах культуры Пирсинга, првиело к проколам пирсингом во всевозможные места, а с появлением и доступностью татуировок, многие места стали забиваться различными рисунками, надписями и узорами.



Бодимодификаторы-от англ. body (тело) и modify (модифицировать), буквально-тот, кто модифицирует своё тело. Существует много различных способов модификации: пирсинг, татуировки, разрезание языка, намеренное отрезание частей тела, шрамирование и т. д.



Тату-мастер Руслан Туманянц

Евгений Болотов – дизайнер и бодимодификатор

Илья Губарев (Бомбер)

Станислав Аксенов

Михаил Дуров – модель и бодибилдер

Владислав Николаев – бодимодификатор

Севастьяна Куперман – писательница

Владимир Томас

Владимир Ковалёв – ветеран пирсинга

Александр Кувалдин – бодимодификатор

Добрыдина Галина – Эсми Мяуси

Александр Шпак

Дизайнер Андрей Бартенев

Нихил Носес – участник рок-н-ролл группы Nihil Nonsons

Но нет предела совершенству – знаменитые мировые фрики не позволяют останавливаться, призывая догнать и перегнать…