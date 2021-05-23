Все больше наблюдается тенденция, делать красивые вещи для дома самим, в том числе и абажуры, особенного абажуры, изготовленные из ниток. Как правило, сделать светильник можно при помощи воздушного шара.
Это техника, которая может быть использована для изготовления подвесных светильников-кулонов, или других современных украшений для дома.
Но поскольку появилась идея сделать абажур из ниток, то почему бы не использовать такую технику в качестве эталона, но не применять воздушный шар? Ведь используя ее может получиться абажур правильной формы. На самом деле, это может быть еще проще, чем с воздушным шаром.
Оригинальный абажур из ниток
Материалы, необходимые, чтобы сделать абажур из ниток:
конечно, старый абажур, нитки,
бумага для выпечки,
обойный клей,
ножницы, ленты или степлер и суперклей.
Абажур может иметь любую форму, каку только захотите.
Первый шаг заключается в удалении со старого абажура ткани, и обертывания его бумагой для выпечки.
Таким образом, нитки не будут прилипать к абажуру, и можно будет положить его на стол, как только работа будет завершена. Нужно использовать степлер или ленту для крепления бумаги к абажуру.
Идея заключается в создании хаотического расположения ниток по всей поверхности абажура.
Теперь начинается самое интересное! Начало вихря ниток вокруг абажура.
Затем нужно смешать обойный клей с водой, и осторожно промокнуть нитки клеем, так чтобы покрыть все нитки на абажуре.
Дать клею высохнуть, а затем аккуратно удалить нитки. Это может занять некоторое время, пока клей полностью высохнет, возможно даже на несколько дней, так что будьте терпеливы.
Результат того стоит, получился великолепный абажур из ниток!
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