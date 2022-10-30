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13 самых экстремальных блюд мира

В кухне каждой страны найдется такое блюдо, которое приезжему туристу покажется странным. Приехавшие исследовать российские просторы иностранцы до сих пор не могут понять, как можно есть слои соленой сельди с вареными овощами, желеобразную смесь из говядины и курицы или плавающие в кефире или квасе огурцы и колбасу.

В силу кулинарных особенностей региона и личных пристрастий одно и тоже блюдо может показаться представителям разных стран фантастически вкусным или же несъедобным. В повседневном меню отдельных стран есть и такие блюда, которые не рискнул бы попробовать даже выживальщик, оказавшийся в экстремальных условиях. Эти 13 блюд, мягко говоря, на большого любителя. Выглядит они еще хуже, чем пахнут, и обладают весьма специфическим вкусом, способным удивить даже самых отъявленных любителей экзотики.

13 самых экстремальных блюд мира


В Мексике некоторые насекомые считаются деликатесом. Как, например, эти живущие на агаве черви, которыми начиняют тако.

13 самых экстремальных блюд мира

Это блюдо выглядит вполне аппетитным только до тех пор, пока неподготовленному туристу не раскроют секрет — из чего же оно состоит. А делают его из смеси нарезанных овощей и измельченных кузнечиков.

13 самых экстремальных блюд мира

Мясо саранчи содержит 46% белка, 4,5% жира и ряд других веществ, благодаря чему обладает большой питательной ценностью.

Неудивительно, что некоторые народы употребляют ее в пищу, просто обжаривая ее в масле и посыпая солью.

13 самых экстремальных блюд мира

Еще один деликатес на любителя — миндальное печенье, декорированное сушеными насекомыми. Производят его вовсе не в Азии, а в Европе. В компании Micronutris полагают, что через несколько лет насекомые станут главным источником белка, поэтому в свои сладости они добавляют обезвоженных сверчков, личинки, мучных червей и прочих насекомых.

13 самых экстремальных блюд мира

В будущем с дефицитом продуктов ученые собираются бороться именно с помощью насекомых. Чтобы подготовить к этому жителей планеты морально, некоторые компании уже производят гибридные продукты вроде этих пирожных с заварным кремом и личинками мучного червя.

13 самых экстремальных блюд мира

Одно из самых популярных блюд в Юго-Восточной Азии — замороженный пудинг из крови свежей утки или свиньи.

13 самых экстремальных блюд мира

В китайском ресторане в древнем городе Джокьякарта на острове Ява можно отведать мясо кобры. Подают его в составе гамбургера.

13 самых экстремальных блюд мира

В день летнего солнцестояния в китайском городе Юлин готовят мясо кошек и собак. Эта жестокая традиция насчитывает уже более 600 лет. Ежегодно проведение фестиваля вызывает масштабные акции протеста по всему миру: миллионы защитников животных призывают отказаться от традиции и перейти на привычную еду.

13 самых экстремальных блюд мира

В провинции Чжэцзян В Китае традиционным блюдом считается тунцзыдань — куриные яйца, отваренные в моче мальчиков, не достигших 10-летнего возраста. Яйца варят целый день, при этом надламывая скорлупу, чтобы моча проникала внутрь яйца.

13 самых экстремальных блюд мира

В городе на северо-западе Саудовской Аравии в пищу употребляют ящериц шипохвостов. Животных едят как после термической обработки, так и в сыром виде.

13 самых экстремальных блюд мира

В Малави в пищу употребляют вареных крыс. Приобрести их можно прямо на обочине дороги.

13 самых экстремальных блюд мира

Лягушка без кожи является одним из ингредиентов традиционного напитка, который готовят в Перу, например, на рынке в Сан-Хуан-де-Луриганчо, Лима.

13 самых экстремальных блюд мира

Для ежегодного ужина Клуба исследователей готовят множество различных деликатесов. На последнем мероприятии, прошедшем в отеле Waldorf Astoria в Нью-Йорке, главным блюдом меню были аллигаторы, приготовленные целиком.

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