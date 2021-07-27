7 чистящих средств, которые можно сделать в домашних условиях

1. Полировка деревянной мебели

Натирать нужно до тех пор, пока не появится блеск. /Фото: ashwood.ir

2. Пятновыводитель

Всего 20 минут, и запачканные вещи будут спасены. /Фото: syl.ru

3. Средство для окон и зеркал

Можно сделать стекло чище даже не прибегая к помощи магазинных средств. /Фото: files.imishincdn.com

4. Домашняя химчистка для ковров

Экологически чистая смесь для чистки ковров поможет навести порядок в два счета. /Фото: yakcarpet.in

5. Универсальное ароматизированное очищающее средство

Отличный способ поддерживать в доме чистоту и приятный аромат. /Фото: gadgetreviewstoday.com

6. Самодельный стиральный порошок

Замечательное средство для стирки любых вещей. /Фото: reinigungsservice-winne.de

7. Сверхмощное чистящее средство

Отличное средство для уборки ванных комнат и туалетов. /Фото: plitkahelp.com