7 чистящих средств, которые можно сделать в домашних условиях

В магазине не всегда удается найти качественное средство для уборки, которое будет и безопасным, и эффективным. Иногда даже проверенные продукты через время начинают действовать хуже, не справляясь с пятнами или особо сильными загрязнениями. Некоторые компании могут сэкономить на качестве своих средств, но самодельные варианты для уборки не подведут никогда. Так почему бы не попробовать несколько приемов, которые опытные хозяйки тестируют уже не один год, каждый раз не переставая радоваться результату.
1. Полировка деревянной мебели
Натирать нужно до тех пор, пока не появится блеск. /Фото: ashwood.ir
Есть также несколько проверенных способов заставить старую деревянную мебель сиять, как новую. Для очищения загрязнений отлично подходит уксус, а масло питает древесину. Рассмотрим несколько примеров. Первый рецепт после смешивания нужно налить в аэрозольный баллончик или распылитель. В его состав включены четверть стакана белого уксуса и один стакан оливкового масла, которые нужно тщательно перемешать. Второй рецепт — это эффективная смесь стакана минерального масла и трех капель лимонного масла. Еще одно действенное средство для полировки мебели включает в себя 50 г тертого пчелиного воска и 150 г скипидара. Для того чтобы любой из составов подействовал, нужно нанести средство на мягкую ткань и протереть ею мебель. Лучше никогда не распылять составы непосредственно на деревянную поверхность, поскольку так есть риск оставить разводы или пятна.
2. Пятновыводитель
Всего 20 минут, и запачканные вещи будут спасены. /Фото: syl.ru
Есть несколько действенных рецептов, которые помогают удалить с одежды или ткани практически любые загрязнения. Для первого состава нужно смешать 1 часть пищевой соды и 3 части перекиси водорода. Второй рецепт включает 2 части воды и по одной части пищевой соды и перекиси водорода. Третий пятновыводитель состоит из двух частей воды, и по одной части моющего средства и перекиси водорода. Любой из составов нужно тщательно перемешать, нанести на пятно на 20 минут, дать пропитаться, а потом постирать в стиральной машинке как обычно.
3. Средство для окон и зеркал
Можно сделать стекло чище даже не прибегая к помощи магазинных средств. /Фото: files.imishincdn.com
Нетоксичное чистящее средство всегда лучше, чем химикаты, которые содержатся в большинстве покупных продуктов. Если смешать 2 столовые ложки лимонного сока, 1 столовую ложка белого уксуса и 1 чашку горячей воды, можно получить отличный состав для идеально чистых зеркал и окон. Все ингредиенты надо тщательно смешать и залить в распылитель. После этого состав распыляется на поверхность и растирается тканью или газетой.
4. Домашняя химчистка для ковров
Экологически чистая смесь для чистки ковров поможет навести порядок в два счета. /Фото: yakcarpet.in
Ковер — это одно из мест дома, которое загрязняется чаще всего. При этом он достаточно сложно очищается, требуя много сил и времени. Чтобы упростить себе жизнь и превратить рутинное занятие в приятную уборку, можно изготовить домашнее сухое средство для чистки ковров, которое быстро очистит и освежит напольное покрытие. Тем более что, скорее всего, все ингредиенты уже есть дома.
Для чистящего средства понадобится по половинке стакана кукурузного крахмала и кукурузной муки, 2 стакана пищевой соды, 1 столовая ложка буры (при наличии), 1 столовая ложка целых гвоздик и 4 лавровых листа. Все ингредиенты нужно измельчить и смешать в блендере. Потом посыпать полученной смесью ковер и оставить минимум на два часа, а лучше на всю ночь, потом убрать все остатки пылесосом. Пищевая сода поможет освежить запах и удалить скопившуюся грязь. Лавровый лист и гвоздика — хорошие ароматизаторы, а также обладают антибактериальными и очистительными свойствами.
5. Универсальное ароматизированное очищающее средство
Отличный способ поддерживать в доме чистоту и приятный аромат. /Фото: gadgetreviewstoday.com
Это средство имеет удивительный приятный запах, не вызывает аллергии даже при чувствительной коже, безопасно и эффективно при использовании. Оно отлично помогает в отмывании пятен от жесткой воды, чистки стен и ванной, дезинфекции мусорных ведер, удаления стойких загрязнений и многих других задач по уборке дома. Для создания универсального очищающего средства нужно смешать по одной части воды и белого уксуса, добавить немного лимонной цедры и веточек розмарина. Удобнее всего будет залить смесь в распылитель.
6. Самодельный стиральный порошок
Замечательное средство для стирки любых вещей. /Фото: reinigungsservice-winne.de
Такой порошок будет абсолютно безопасен для стиральной машинки. Он также имеет приятный запах и эффективную структуру: отлично отстирывает белые и цветные вещи, при этом сохраняя их оттенок. Состав гипоаллергенный, поэтому не вызывает раздражения на коже. Для создания порошка понадобится 1,5 стакана буры, 1 стакан кальцинированной соды и 1 кастильское мыло. Мыло нужно натереть на мелкой терке и насыпать в баночку, в которой будет храниться стиральный порошок. К первому ингредиенту нужно добавить остальные и перемешать. Для стирки нужно использовать одну столовую ложку смеси для любого количества белья.
Полезная информация: Кастильское мыло — единственный вид натурального мыла, который практически на 100% состоит из оливкового масла холодного отжима. В состав мыла добавляются еще несколько разновидностей масел, чтобы обеспечить ему твердую консистенцию. Зачастую это кокосовое и касторовое масла.
7. Сверхмощное чистящее средство
Отличное средство для уборки ванных комнат и туалетов. /Фото: plitkahelp.com
Средство помогает эффективно справляться с пятнами ржавчины на фарфоровых или эмалированных раковинах и ваннах, а также других поверхностях. Оно также отлично очищает плитку в ванной комнате, туалете или на кухне. Для создания чистящего средства понадобится половинка лимона и порошок буры. Чтобы быстро отчистить загрязнения, лимон нужно окунуть в буру, а потом им протереть поверхность. После того как все очистится, поверхность протирается чистой влажной тряпочкой или промывается водой.
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