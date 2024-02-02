Когда скандал на пользу: 5 звездных промахов, превращенных в пиар

Всем известно, что скандалы уже давно стали настоящим пиар-оружием звезд в борьбе за популярность. Часто тщательно продуманные акции планируются и разыгрываются специально. Иногда звезды садятся в лужу случайно, но в дальнейшем придают событию правильную окраску. В нашем обзоре – 5 громких скандалов, которые пошли на пользу звездам и только подняли их рейтинги.
Вера Лядова и ее «неграциозная нога»
Именно это фото актрисы стало причиной громкого скандала
В 1868 году весь Санкт-Петербург был скандализирован историей с русской «прекрасной Еленой». Дело в том, что оперетта Оффенбаха с таким названием в тот сезон очень успешно шла в Александринском театре. Главную роль исполняла знаменитая актриса Вера Лядова. Одновременно была выпущена серия фотографических карточек с некоторыми сценами из оперетты. Фотографии продавались в студии фотографа Карла Бергамаско на Невском и пользовались спросом не меньше, чем билеты в театр.
Однако нашелся блюститель нравственности, которому эти фото показались непристойными. На беду, им оказался известный журналист и фельетонист Алексей Суворин. Он написал и опубликовал открытое письмо к артистке, в которой обвинял в нескромности и делал нелицеприятные замечания о ее творчестве:
«… Вы сидите на кресле; г. Сазонов на коленях перед вами и вас обнимает, придав своему лицу то выражение, которое бывает у мужчин в некоторые моменты; особенность этой группы та, что вы обнажили свою, совсем неграциозную, ногу выше колена, (…) Вторая группа изображает ту сцену, когда Менелай застает свою Елену с Парисом en flagrant délit. Г. Сазонов держит вас в своих объятиях, и если б я написал здесь, как он держит, как расположены его руки по вашему стану, то редактор «Спб. Ведомостей», наверное, вычеркнул бы это место…»
Разразился настоящий скандал. Нужно ли говорить о том, что уже на следующий день все фотографические карточки, ставшие предметом критики, были просто сметены покупателями с прилавков, и в дальнейшем их стоимость возросла в 4 раза! Но это еще не все. Поклонники примадонны, чтобы как-то утешить ее тонкую артистическую душу, собрали огромную по тем временам сумму в 1,5 тысячи рублей и купили ей золотую диадему с бриллиантовой звездой. Подарок вручили торжественно на одном из выступлений, и после этого случая дарить Вере Лядовой драгоценные подарки стало хорошей традицией.
Ким Кардашян – скандальный старт
Фигура «песочные часы» и подмоченная репутация – рецепт успеха от Ким Кардашян
Сегодня для создания скандальной ситуации фотографии ноги, обнаженной до колена, явно будет недостаточно. Звездам в борьбе за популярность приходится применять более мощные средства. Так, в начале своей карьеры Ким Кардашян «засветилась» в прессе благодаря секс-скандалу: в 2006 году в сеть попали кадры ее интимных развлечений с рэпером Рэем Джеем.
Популярность не особенно известной девушки со своеобразной фигурой тут же взлетела, несмотря на то, что сначала Ким скромно отрицала свою причастность к этому видео. Суд с компанией, распространявшей ролик, добавил «огонька» этой истории, и через несколько месяцев стартовало шоу «Семейство Кардашьян». По результатам 2010 года Ким стала самой высокооплачиваемой звездой реалити-ТВ.
Новый имидж Дженнифер Лоуренс
Платье от Dior стало причиной падения Дженнифер Лоуренс в тот момент, когда она поднималась за статуэткой «Оскар»
В 2013 году звезда «Голодных игр» в прямом смысле слова «пала» на глазах у изумленной публики, не справившись с управлением многочисленными оборками. Произошло это на главном голливудском событии – вручении премии «Оскар». Самоирония, грамотный подход к пиару и недюжинные актерские способности позволили ей действительно обернуть это досадное событие себе на пользу.
Оно стало началом для ее нового имиджа, главными плюсами которого можно считать непосредственность и простоту. Поклонники оценили такой шаг и поддержали звезду. Образ девчонки, которая попадает в переделки, падает, но поднимается, оказался очень удачным. Теперь падения стали ее фирменным стилем. А еще Дженнифер может себе позволить на высокосветском мероприятии шагать с бокалом в руке прямо через ряды сидений. Знаменитый французский бренд Dior, лицом которого актриса стала в 2013 году, похоже не против такого интересного образа.
Новый стильный жест актрисы в прессе получил название «как на школьной дискотеке»
Сия – вечный праздник для поклонников
Закрытое лицо – часть имиджа австралийской певицы.
Интересная предыстория сопровождала выход нового альбома австралийской певицы и автора песен. Сия Ферлер всегда очень ревностно относилась к защите своей личной жизни от лишнего внимания. Она даже любит выступать в париках, закрывающих лицо. В 2017 году артистка выступила в Twitter с возмущенным заявлением о том, что какой-то анонимный автор продает ее откровенные фото. Чтобы подорвать этот позорный бизнес, Сия сделала очень смелый шаг – сама выложила свои снимки в сети, сопроводив их комментарием: «Похоже, кто-то пытается продать мои обнаженные фотографии фанатам. Сэкономлю вам деньги, вот они. Каждый день как Рождество!».
Буквально через несколько недель вышел ее альбом с таким же названием, мгновенно завоевавший популярность. Кстати, похожие секс-скандалы в последнее время активно набирают обороты. Практически каждый раз после таких эксцессов происходит обсуждение – не был ли «слив» интимных материалов специальной пиар-акцией. Интересующаяся часть публики, впрочем, не жалуется.
«Код да Винчи» - шумная премьера
Демонстрация протеста в Москве у входа в кинотеатр накануне премьеры «Кода да Винчи»
Скандалы сопровождали эту книгу, начиная с момента ее издания в 2003 году. Кроме многочисленных теологических и исторических дискуссий были судебные иски о плагиате, анализ текста специалистами Ватикана и обвинения Дэна Брауна в нападках на христианскую церковь. Впрочем, вероятно, именно это стало причиной ее популярности. Фильм, вышедший на экраны через три года, получил свое скандальное наследство в полной мере и даже превзошел первоисточник.
Сирия, Иордания, Ливан, Египет запретили показ на своей территории, а в Индии, Греции, России и Румынии прошли массовые акции протеста. Патриархи церкви (и католической и православной) призывали верующих игнорировать фильм и книгу. Благодаря такой мощной информационной поддержке (причем, стоит отметить, совершенно бесплатной) «Код да Винчи» уже в первые недели проката собрал более 600 тысяч долларов. Это при том, что фильм получил после премьеры на Каннском фестивале крайне низкую оценку критиков и без скандальной репутации он, скорее всего, был бы просто убыточным.
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