Когда скандал на пользу: 5 звездных промахов, превращенных в пиар

Вера Лядова и ее «неграциозная нога»

Именно это фото актрисы стало причиной громкого скандала

Ким Кардашян – скандальный старт

Фигура «песочные часы» и подмоченная репутация – рецепт успеха от Ким Кардашян

Новый имидж Дженнифер Лоуренс

Платье от Dior стало причиной падения Дженнифер Лоуренс в тот момент, когда она поднималась за статуэткой «Оскар»

Новый стильный жест актрисы в прессе получил название «как на школьной дискотеке»

Сия – вечный праздник для поклонников

Закрытое лицо – часть имиджа австралийской певицы.

«Код да Винчи» - шумная премьера

Демонстрация протеста в Москве у входа в кинотеатр накануне премьеры «Кода да Винчи»