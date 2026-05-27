Как сделать дачу уютнее за пару дней без ремонта

У большинства людей «поехать на дачу» – не значит отдохнуть. Цветы, сад, огород – вот, что действительно ждет среднестатистического россиянина в частном секторе. Но это не значит, что дача не должна быть красивой и уютной. Мы рассказываем, как быстро привести ее в порядок буквально за пару дней.



Совет 1: Наведите порядок

Совет 2: Замените текстиль

Совет 3: Обустройте зону отдыха

Совет 4: Повесьте картины

Совет 5: Добавьте комнатных растений

Совет 6: Обновите краску

Совет 7: Займитесь входной дверью

Совет 8: Используйте природный декор

Уберите лишнее в гостиной и на кухнеПервое, с чего нужно начать – это расхламление и уборка.Дача часто становится «местом встречи» всех ненужных вещей, которые вы вывезли из квартиры, и это нужно исправить. Если на глобальную ревизию нет времени, наведите порядок хотя бы на открытых поверхностях. Предметы, которые вы храните разве что из приличия, отправьте в мусорный контейнер – на даче не должно быть места непрактичным и нефункциональным вещам, иначе она превратится в свалку.Повесьте новые шторы и замените коврикЕсли вы четко понимаете, что текстиль на даче уже отжил свое, и плохо справляется с практичными и эстетичными функциями, самое время заменить его. Вместо плотных, тяжелых штор повесьте легкие и воздушные занавески – так вы впустите в комнату больше солнечного света, сделаете ее просторной и уютной.На диван и кровать можно накинуть вязаный плед, наволочки на декоративных подушках заменить на тематические, в зависимости от сезона (для лета идеально подойдут из зеленой ткани), кухонный стол застелить милой скатертью с кисточками. Также отлично впишется в дизайн комнаты ковер. Он не только делает интерьер более стильным, уютным, но также объединяет все предметы, которые располагаются вокруг него – диван, кресла, журнальный столик, тумбу под ТВ и пр.На заметку: Совсем необязательно покупать полностью новый текстиль. Если вы или, например, ваша мама увлекаетесь рукоделием, подарите новую жизнь тому, что уже есть на даче. Например, из старой скатерти можно сделать чехол на стул. Отлично, если ткань будет льняной или хлопковой – натуральные материалы всегда отлично вписываются в интерьер дачи.Поставьте кресло в углу или сделайте зону отдыха на подоконникеДаже если вы уже оформили террасу или поставили маленький диванчик с кофейным столиком в саду, это не повод отказываться от зоны отдыха дома – она точно не будет лишней. Найдите уголок в спальне или в гостиной, поставьте там кресло с торшером и небольшой столик, положите подушку и теплый плед – вуаля, уголок для чтения готов. Таким же образом можно обустроить зону для занятий хобби. Только в этом случае вам понадобится стол, удобный стул или кресло, а также несколько полок для инструментов.Идеально подойдут картины с растительными мотивамиИногда интерьер кажется скучным не потому что вы неправильно подобрали мебель или цветовую гамму. Всему виной пустые стены. Чтобы заполнить их, используйте картины или постеры – это самый простой вариант настенного декора, который всегда выигрышно смотрится. Повесьте несколько штук над диваном или над кроватью, и вы сразу увидите, как интерьер заиграл другими красками. Необязательно покупать дорогие полотна знаменитых художников: в дачный антураж прекрасно впишутся старые открытки, фотографии природы или вашей семьи, графика и даже вышивка в рамках.Расставьте растения на полках, подоконнике, столеМногие могут сказать, что на даче и так много зелени, незачем еще и в доме ее держать. Но комнатные растения никогда не бывают лишними. Они способны оживить даже самую простую обстановку, привнести в нее свежесть, красоту и уют. Вариантов декора растениями – масса. Вы можете обустроить зеленый уголок в гостиной, сделать мини-огород с пряными травами на кухне, поставить букет полевых цветов на тумбу в спальне. Это отличная возможность создать уютную, домашнюю, расслабляющую атмосферу при минимальных затратах.Стул до и после покраскиОдин из самых простых и быстрых способов обновить пространство дачи – что-нибудь покрасить. Оцените состояние столов, стульев, шкафов, комодов. Вполне возможно, какой-то мебели нужен апгрейд, который можно осуществить с помощью кисти и банки с краской. Здесь есть несколько вариантов: обновить существующий оттенок, покрасить поверхность в новый цвет или применить интересную технику, вроде колор-блок. В конце не забудьте покрыть поверхность прозрачным лаком.Сделайте дверь яркой детальюПервое, что видите вы и ваши гости при входе в дом – это дверь. Именно от нее зависит первое впечатление, она задает тон всему интерьеру. Соответственно, нужно позаботиться о том, чтобы полотно выглядела красиво и свежо. Можете обновить цвет двери, заменить ручки или повесить зеркало – ориентируйтесь на состояние полотна, а также на интерьер прихожей. Важно, чтобы любые изменения были уместны. Кстати, если не боитесь экспериментов, покрасьте дверь в яркий цвет – голубой, зеленый, а может, терракотовый. Тогда она сразу станет изюминкой коридора и будет привлекать всеобщее внимание.Завершить образ входной зоны поможет уютный лаконичный коврик. Также на ступени можно поставить несколько плетеных корзин с растениями, а на стену повесить фонари или гирлянды для антуража.Сделайте настенный декор из спилов и вешалку из веткиДача – идеальное место для использования природного декора. Но самое лучшее, что его не нужно будет нигде покупать – используйте то, что есть на участке. Например, спилы можно использовать в качестве подставок под посуду, ветки – как вешалки, а из шишек, ягод и цветок сделать красивую композицию для декора стола. Еще одна возможность получить связь с природой.