Кулинарные лайфхаки, которые вернут любовь к готовке

Готовка надоела хуже горькой редьки? Смотрите на кухню с отвращением, пока рука невольно тянется к телефону, чтобы заказать доставку еды? Возможно, все дело в том, что вы тратите на приготовление блюд слишком много времени или они часто не получаются. К счастью, есть лайфхаки, способные исправить ситуацию.

Лайфхак 1: Как приготовить вкусный оливье?

Лайфхак 2: Как сделать фарш нежным и воздушным?

Лайфхак 3: Как очистить сковороду от нагара?

Лайфхак 4: Как приготовить яйцо пашот с первого раза?

Лайфхак 5: Как продлить свежесть салата?

Лайфхак 6: Как приготовить блины без комочков?

Подробнее о них – в нашей статье.Отварные овощи нужно остудитьДля одних хозяек оливье является исключительно новогодним салатом, а другие активно готовят его не только на другие праздники, но и в обычные дни. Чтобы знаменитый салат не терял форму и не превращался в кашу, как это часто бывает, важно исключить одно действие, которое на первый взгляд кажется безобидным.Многие кулинары не дают овощам после варки полностью остыть и сразу нарезают овощи. Это приводит к тому, что из продуктов выделяется лишняя влага, которая портит текстуру салата. Горячий картофель и морковь продолжают испаряться после нарезки, в результате чего влага смешивается с майонезом и делает массу рыхлой.С остывшими овощами все иначе – они теряют большую часть влаги естественным образом, становятся более плотными и хорошо держат форму. Это позволяет избежать водянистости. Чтобы быстрее охладить продукты, можно на 15-20 минут отправить их в холодильник, но здесь важно действовать осторожно, чтобы не пересушить овощи.Избавьте огурцы от лишней влагиЕще один источник лишней влаги – свежие или маринованные огурцы. После того, как вы нарезали их слайсами, выложите кусочки на бумажное полотенце и хорошо промокните.Что касается яиц, то их не нужно нарезать слишком мелко, иначе они потеряют форму и превратятся в кашу.Майонез нужно добавлять за пять-десять минут до подачи. Этого времени хватит для того, чтобы компоненты хорошо пропитались, но при этом не утратили плотность. Используйте густой майонез с высоким процентом жирности – он лучше сохраняет консистенцию. А чтобы избежать появления конденсата в процессе хранения, перекладывайте салат в герметичную емкость и только после этого отправляйте в холодильник.Добавляйте в фарш ледяную водуЕсли котлеты часто получаются сухими и жесткими, возможно, вы просто не знаете о секретном ингредиенте, который нужно добавлять непосредственно перед формированием заготовок. Речь идет о холодной воде либо колотых кубиках льда. Резкое охлаждение фарша приводит к тому, что в процессе жарки он гораздо медленнее вытапливается, оставаясь нежным и сочным. Белок, который входит в состав мяса, слегка меняет свою структуру, лучше удерживает влагу внутри готовых котлет.На 500 граммов фарша будет достаточно двух-трех столовых ложек ледяной воды. Важно добавлять ее на финальном этапе и быстро соединить с остальными ингредиентами, чтобы масса не успела нагреться от тепла рук. Главное преимущество такого лайфхака заключается в том, что он подходит для любого вида мяса: курицы, свинины, говядины и пр.Используйте соду и уксусЕда постоянно пристает к сковороде? Неудивительно, что вы не получаете никакого удовольствия от готовки, ведь продукты пригорают, блюда получаются невкусными, а отмывание посуды превращается в настоящее мучение. К счастью, существует простой лайфхак, который позволит избавиться от нагара и подготовить сковороду к будущим кулинарным подвигам.Итак, залейте грязную посуду горячей водой так, чтобы она полностью покрыла нагар. Далее влейте 100 миллилитров уксуса, поставьте сковороду на плиту и прокипятите раствор на медленном огне в течение десяти минут. По истечении времени выключите плиту и всыпьте в сковороду три столовых ложки соды. Как только ингредиенты начнут бурлить, это будет означать, то процесс чистки запущен.После полного остывания жидкости вам останется лишь слить ее, пройтись губкой по размягченному нагару и ополоснуть посуду чистой водой. Если пятна стойкие или застарелые, приготовьте пасту из соды и небольшого количества воды, нанесите ее на загрязненные участки и оставьте на 15-20 минут. Этого времени хватит для того, что средство «разъело» нагар, и вы смогли легко убрать его тряпкой.Вам понадобится обычная кружкаНадоело смотреть, как в социальных сетях готовят аппетитные сэндвичи с яйцом пашот, который у вас никогда не получается? Тогда мы идем к вам! Если классический метод с созданием воронки в кипящей воде – не ваш вариант, попробуйте приготовить пашот с помощью кружки. Она позволит аккуратно сформировать яйцо, а также сохранить его идеальную форму при погружении в кастрюлю.Для начала аккуратно разбейте яйцо в кружку (при этом важно не повредить желток). Далее закипятите воду в кастрюле, добавьте столовую ложку уксуса и аккуратно опустите чашку поближе к воде, чтобы контролировать процесс погружения и минимизировать нарушение водных потоков. Одним плавным движением вылейте яйцо в горячую воду и наблюдайте за результатом. Благодаря такому способу белок равномерно охладится и мгновенно закрутится вокруг желтка.Время приготовления пашота варьируется от двух до четырех минут, в зависимости от того, какой консистенции желтка вы хотите добиться. Достаньте готовое яйцо с помощью шумовки и выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки воды.Храните листья в контейнере с бумажными полотенцамиЛист салата – неотъемлемая часть многих блюд, в том числе сэндвичей, которые мы так часто готовим на завтрак. Но покупать его каждый день не слишком удобно – хочется один раз взять на рынке и неделю наслаждаться вкусом. Увы, при классическом хранении листья быстро вянут, не выдерживая в холодильнике даже пару дней. Но есть способ, который позволит изменить это.Секрет длительного хранения зелени заключается в контроле уровня влажности – именно она является главным врагом свежести. Чтобы предотвратить появление чрезмерного количества влаги, воспользуйтесь обычным бумажным полотенцем. Оно является прекрасным абсорбентом, которое быстро и эффективно впитывает излишки конденсата.Перед тем, как убрать листья в холодильник, достаньте их из пакета и тщательно просушите. Возьмите контейнер, застелите дно кусочком бумажного полотенца, выложите часть салата, положите еще одно полотенце, и так чередуйте до тех пор, пока не закончится зелень (или место в контейнере). Обратите внимание, что листья не нужно утрамбовывать слишком плотно, иначе воздух внутри не сможет циркулировать. И не закрывайте плотно контейнер – отсутствие кислорода также ускоряет процесс порчи продуктов.В тесте нет даже мелких комочковДелаете все по рецепту, но тесто для блинов все равно получается с комочками? Дело не в ингредиентах, а в технике замешивания. Если вы допускаете ошибки в процессе объединения сухих и жидких ингредиентов, добиться идеально гладкого теста точно не получится. Также важно использовать не холодное молоко, а теплое – тогда мука равномерно растворится и не будет собираться в неаппетитные сгустки. Перед добавлением в тесто просеивайте муку, чтобы насытить ее кислородом.Опытные повара рекомендуют вливать жидкость в муку, в не наоборот. Постоянно помешивайте массу венчиком, чтобы тесто было однородным. В конце добавьте немного растительного масла – оно улучшит текстуру теста, сделает консистенцию более гладкой и не позволит блинам прилипнуть к сковороде в процессе жарки.После того, как вы замесили тесто, оставьте его на 15 минут отдыхать. За это время мука полностью впитает жидкость и исчезнут даже самые маленькие комочки. Если же избежать их появления не удалось, просто процедите тесто через сито непосредственно перед жаркой.