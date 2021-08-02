Шоколадка «Аленка»: как появилась любимая сладость советских детей

Сегодня Аленка имеет широкий ассортимент. /Фото: zabavnik.club

Любимый советский шоколад. /Фото: wikipedia.org

Картина Васнецова Аленушка должна была украсить обертку шоколадки. /Фото: wikipedia.org

Елена Гериназ - девочка, изображенная на обертке Аленки. /Фото: etroff.wt

За все 65 лет своего существования обертка сладости неоднократно менялась, но победила традиционная. /Фото: tripadvisor.ru

В 1990-е у Аленки появился друг - Кузя. /Фото: shokoladka.net