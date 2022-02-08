5 недооцененных автомобилей, которые заинтересуют сегодня многих

Даже автомобили дорогих марок могут недооценить в свое время.

1. Volkswagen Phaeton (2002-2016)

Volkswagen Phaeton – отличный автомобиль, продажи которого просто удручают.

2. Jaguar XJ6 (1994-2007)

Представительский седан Jaguar XJ бессменно выпускается с 1968 года.

3. Mercedes-Benz 190E (1982-1993)

Первый «маленький» Mercedes-Benz 190E.

4. Toyota Cressida / Mark II / Cresta / Chaser (1976-1992)

Toyota Cressida – автомобиль, который «открыл» Toyota для Америки.

5. Porsche 914 (1969-1976)

Небольшой родстер Porsche 914, созданный совместно Volkswagen и Porsche.