5 недооцененных автомобилей, которые заинтересуют сегодня многих

Даже автомобили дорогих марок могут недооценить в свое время.
Историю автомобилестроения создают легендарные машины. Кроме них, в каждой стране есть свои «авторитеты», лидирующие в списках «самые лучшие / самые мощные / самые быстрые». Всеми этими качествами обладают всего несколько моделей. Но, оглядываясь назад, можно утверждать, что существует множество отличных автомобилей, которые просто не были оценены в свое время. Этот обзор о 5 из них.
1. Volkswagen Phaeton (2002-2016)
Volkswagen Phaeton – отличный автомобиль, продажи которого просто удручают.
Volkswagen Phaeton - один из самых «элитных» автомобильных «провалов» последних десятилетий. Высоко оценивая успехи своих брендов Bentley, Audi и Lamborghini, руководство Volkswagen Auto Group решило, что настало время для создания полноприводного ультра-роскошного седана и для Volkswagen. Phaeton можно было оснастить любым двигателем из следующей линейки: бензиновые VR6, V8, W12 либо дизельные V6 и V10. Автомобиль собирался вручную на той же фабрике, что и Bentley Continental Flying Spur, с которым имел немало общих элементов. Phaeton был выгодным приобретением за свои деньги. К сожалению, большинство покупателей не были готовы потратить более $80 000 на Volkswagen с 6,0-литровым двигателем W12, и автомобиль быстро стал известен как одна из крупнейших автомобильных неудач последних лет. Самые последние роскошные Phaeton можно было приобрести всего за $20 000.
2. Jaguar XJ6 (1994-2007)
Представительский седан Jaguar XJ бессменно выпускается с 1968 года.
До того, как компания Ford в 1990 году приобрела Jaguar, автомобили последней не обладали высокой надежностью. Зато модель XJ6 отличалась великолепным внешним видом и классическим роскошным интерьером. Несмотря на свою подпорченную репутацию, XJ6 предлагал производительность и роскошь, которые конкурировали с любыми седанами из Германии. Автомобиль XJR с двигателем V8 с компрессором выдавал 370 лошадиных сил, являясь самым быстрым седаном в мире. Сегодня на вторичном рынке еще можно найти старый Jaguar, который по-прежнему обеспечит владельцу динамичное передвижение с комфортом.
3. Mercedes-Benz 190E (1982-1993)
Первый «маленький» Mercedes-Benz 190E.
Когда у BMW появился маленький спортивный седан 3 серии, компания Mercedes-Benz представила свой ответ - модель 190E. Автомобиль стал прямым предшественником современного C-класса. На проектирование и модернизацию были потрачены миллиарды, зато модель выпускалась целое десятилетие. Не желая жертвовать качеством ради снижения веса, инженеры Mercedes не объявляли автомобиль готовым к производству, пока тот не продемонстрировал тот же комфорт и качество езды, что и топовая модель, S-Class. Всего было выпущено 1,8 миллиона автомобилей Mercedes-Benz 190Е и даже спустя 25 лет их можно встретить на дорогах. В то время как BMW 3-Series 1980-х годов считается иконой эпохи, 190E является преступно недооцененной современной классикой.
4. Toyota Cressida / Mark II / Cresta / Chaser (1976-1992)
Toyota Cressida – автомобиль, который «открыл» Toyota для Америки.
Сегодня Toyota Cressida практически забыта, но это один из самых важных автомобилей в истории компании. Модель вышла на американский рынок США в 1978 году, конкурируя с большими американскими седанами. Через несколько лет стало понятно, что в будущем автомобили представительского класса будут поступать из Европы. Чтобы соперничать с BMW, Audi и Mercedes-Benz на Cressida установили самый современный двигатель. С 6-цилиндровым мотором с двумя распределительными валами от Toyota Supra улучшенная Cressida была признана одним из лучших спортивных седанов на дороге. Благодаря этому автомобилю имидж японских автопроизводителей заметно вырос, а Toyota стала пользоваться популярностью.
5. Porsche 914 (1969-1976)
Небольшой родстер Porsche 914, созданный совместно Volkswagen и Porsche.
В 1970 году журнал Motor Trend назвал новый Porsche 914 импортным Автомобилем года. Тем не менее, 914-я всегда считалась «белой вороной» в линейке спортивных моделей автокомпании из Штутгарта. Маленький родстер был спроектирован совместно с Volkswagen и первоначально предполагалось, что он станет заменой для Volkswagen Karmann-Ghia. Но из-за расхождений во взглядах руководства двух автокомпаний новинка получила значок Porsche. В первой половине 1970-х автомобиль считался неудачным с технической точки зрения. Но в наши дни оппозитный инжекторный двигатель, пятиступенчатая коробка передач, полностью независимая подвеска и крыша «тарга» выглядят великолепно как для старичка и его уже считают классикой.
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