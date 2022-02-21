Зачем смешивать соду и кондиционер для белья, и Как такой трюк пригодится всем владельцам авто и мал

Что будет, если смешать соду и кондиционер для белья.

Этот запах…

Сода связывает молекулы неприятного запаха.

Что может дать более яркое ощущение чистоты, чем запах свежевыстиранного белья?

Смешайте оба ингредиента с тёплой водой и залейте во флакон с пульверизатором.

С таким освежителем ни одна «ёлочка» не сравнится.

Всегда храните под рукой.