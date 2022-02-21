Зачем смешивать соду и кондиционер для белья, и Как такой трюк пригодится всем владельцам авто и мал

Что будет, если смешать соду и кондиционер для белья.
Из всех предметов школьной программы химию точно можно назвать одним из недооценённых. У редкого школьника хватает терпения вникнуть в суть формул и химических соединений, а фраза «во взрослой жизни мне это точно не пригодится» звучит над учебником особенно часто. А зря. Как раз практическому применению химии в быту позавидует любая математика. Например, простейшая химреакция поможет решить одну деликатную бытовую проблему. И вот, каким образом.
Этот запах…
Что общего между автомобилем и квартирой, особенно небольшой? Ответ очевиден: человек. Со всеми вытекающими последствиями и особенностями жизнедеятельности. Неудивительно, что маленькое и в меру замкнутое пространство рано или поздно начинает пахнуть отнюдь не альпийской свежестью. Ароматы еды, бензина, улицы, пота, чьих-то томных духов, пыли – всё смешивается в одну большую ольфакторную кучу. Забудьте про «ёлочки» и аэрозоли, ведь куда лучше с проблемой справится горючая смесь из соды и кондиционера для стирки.
Сода связывает молекулы неприятного запаха.
Почему сода? Потому что она обладает свойствами дезодоранта: не только маскирует неприятный запах, но способна связывать молекулы, которые его провоцируют.
Что может дать более яркое ощущение чистоты, чем запах свежевыстиранного белья?
Почему кондиционер для стирки? Потому что это средство помогает удерживать влагу, что особенно актуально для «затхлых», плохо проветриваемых помещений с сухим воздухом, где неприятный амбре распространяется быстрее. А аромат свежевыстиранного белья ассоциативно настраивает на ощущение чистоты и уюта. Куда там даже расхваленным эфирным маслам.
Смешайте оба ингредиента с тёплой водой и залейте во флакон с пульверизатором.
Всё, что понадобится – это смешать 1/4 мерного стакана кондиционера, 1 чайную ложку соды и 2 стакана горячей воды. Всё это дело перелить во флакон с пульверизатором и встряхивать каждый раз перед распылением.
С таким освежителем ни одна «ёлочка» не сравнится.
Этот освежитель из всего двух ингредиентов эффективно устраняет неприятный запах и приносит ни с чем не сравнимое ощущение чистоты. Как будто только что накрыл всю квартиру или салон свежей постелью. С этим не сравнится никакой химический аэрозоль. А «ёлочка» – и подавно.
Всегда храните под рукой.
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