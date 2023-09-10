Технология изготовления натурального шёлка

Каждый период в истории человечества отмечался такими товарами, которые имели на мировом рынке максимальную ценность. И среди них есть такие, которые хранят свой высокий статус на протяжении многих столетий.







Зачастую в этом случае вспоминают золото или алмазы, но есть и не менее интересный вариант дорогого товара — это шёлк. А феномен его состоит в том, что производят его не одно тысячелетие, а технология его изготовления за этот долгий срок практически не изменилась.





От коконов гусениц до ценной ткани — путь в тысячелетия.



Шёлк, на первый взгляд, является лишь тканью, однако трудность её изготовления в былые времена, а также проблема доступности необходимого сырья в древности и делали его столь ценным товаром. Ведь производится она из нити, которую способны создать только шелковичные черви, более известные как гусеницы тутового шелкопряда (лат. Bombyx mori). Когда наступает период окукливания, эта гусеница — а в рационе её питания есть только листья тутового дерева, или по простому шелковицы — она начинает выделять специфический состав, застывающий на воздухе в виде нити — именно последняя и является сырьём для изготовления шёлка.





Тутовый шелкопряд — единственный производитель натурального шёлка.



Но чтобы произвести саму ткань, необходимо немало потрудиться. Потому что в начале гусеница из этого волокно сплетает вокруг себя кокон, где должна превратиться в куколку. А человеку необходимо в этот момент подвергнуть его тепловой обработке — в этом случае используется горячий пар, иначе размягчить и размотать кокон просто не получится. Само собой все эти манипуляции необходимо провести до того, как вылупится бабочка, ведь она разрушает свой кокон. Впрочем несколько бабочек всё-таки имеют возможность появиться на свет, чтобы они могли оставить новое поколение будущих шелкопрядом.





Чтобы превратить коконы в нити, нужны специальные знания.



Длина нити, добываемой из одного кокона, поражает: по информации редакции novate.ru, она может достигать три километра. Затем из них уже изготовляют, собственно, шёлковую ткань. Казалось бы, текстиля много, но шёлк ценится особо из-за своих высоких показателей в прочности, а сама ткань удивительно лёгкая и мягкая. Особенно она выделялась в древние времена, когда ещё не существовало технологий по производству синтетических волокон, сходных по характеристикам. Кроме того, только в период Нового Времени человечество обзавелось арсеналом, спасающим от различных кровопийц и паразитов, а до это от них отлично спасал как раз шёлк, который был слишком гладким, чтобы насекомые могли на нём задержаться.





Шёлк обладает уникальными свойствами среди натуральных тканей.



Само собой, одежда из шёлка на протяжении очень долгого времени была доступна только богатым людям. Это также объяснялось тем, что целых два тысячелетия на производство этой ткани была монополия у Китая, что позволяло им значительно пополнять свою казну. К слову, по этой же причине множество китайских монархов устанавливали специальные законы, согласно которым технология производства шёлковой ткани должна была оставаться в строгой секретности от всех иностранных гостей.





Китайские женщины, занятые изготовлением шёлка, изображение 12 века.



В результате купцы ткань закупали в огромных количествах, а тайну её создания выведать не могли. Движение же этого товара по континенту имело свои особенности в былые времена. Так, в Китае его закупали торговцы из близлежащий стран Азии, например, индийские. Они уже у себя на родине занимались перепродажей их коллегам-сирийцам, а уже последние распространяли шёлк через свои портовые города в руки европейских купцов, развозивших его в районе Средиземноморья. Именно поэтому система караванных путей, которая связывала Восточную Азию и Европой получила название Великий шёлковый путь.





Один из первых вариантов Великого Шёлкового пути, известный ещё в досредневековые времена.



В Китае производство этой ткани является одним из древнейших промыслов: по данным редакции novate.ru, только сохранившиеся письменные источники хранят упоминания шелковичного червя уже в 2600 гг. до нашей эры. Правда, мало кому нравилась монополия китайцев на это производство. Поэтому её неоднократно пытались нарушить. Одной из первых попыток считается миссия сирийских монахов в 552 году, которые по инициативе византийского императора Юстиниана сумели привезти из Китая яйца тутового шелкопряда. И хотя им это удалось, производство не пошло: византийцы просто не обладали необходимыми навыками для осуществления шелководства.





Древний ткацкий станок для производства шёлка.



А вот уже серьёзно пошатнулась китайская шёлковая монополия во времена, в истории известные как завоевания Арабского Халифата: так как арабам удалось захватить ряд областей в Центральной Азии, которые до этого находились под управлением Китая, то расположенные там производства и сами шелковичные черви оказались у них в руках. Оттуда ремесло стало распространяться на территорию Малой Азии, Северной Африки, Испании и Сицилии. Впрочем, долгое время европейцам было куда проще и дешевле покупать готовый шёлк у мусульман, чем производить его самим. Инициатива к ним вернулась только во время крестовых походов.





Цикл производства шёлка, иллюстрация из труда «Энциклопедия, или толковый словарь наук, искусств и ремёсел».



В итоге уже в период раннего Нового времени, шелководство стало быстро распространяться по Европе, а Россия впервые попыталась освоить шелководство при первом представителе династии Романовых на престоле, Михаиле Федоровиче. Дело пошло, особенно в южных регионах, где были благоприятные условия для создания шелковичных плантаций. Правда, больших масштабов оно так и не приобрело, чего не скажешь о территории Средней Азии — именно там шёлк изготовляют в промышленных масштабах и очень давно.





Сегодня производство шёлка распространено в десятках стран.



Сегодня шелководство практикуют практически в каждой стране Азии и Европы с подходящим для этого климатом, но рекордсменами являются японцы, корейцы, вьетнамцы, индийцы, и, конечно, Китай, который был и остаётся лидером на рынке вот уже четыре тысячи лет. Интересно, что в общем виде технология производства шёлка за всё это время радикальных трансформаций не претерпела: несмотря на внедрение на некоторых этапах машин, ключевым элементом по-прежнему остаются те самые гусеницы, а они питаются только листьями тутового дерева, так как в других случаях ткань будет не такой качественной. И хотя уже вовсю производится синтетический шёлк, натуральный он всё равно заменить полностью не сможет.

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