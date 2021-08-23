Зачем курить кальян и как правильно это делать?
Модным и весьма популярным явлением в нашей стране с каждым годом становится курения кальянов. Некоторые настолько пристрастились к этому волшебному обряду, что имеют свои любимые кальянные.
В первую очередь кальян – это не просто прибор для курения. Это века традиций и дань культуре. История кальяна настолько далека, что сейчас мало кто вспомнит, откуда он. Родина кальяна – Индия, но уже в ХІХ веке все европейцы имели возможность познакомиться с этой удивительной традицией, которая полна тайн. Сегодня мода на курение кальяна только возрастает. Конечно, сейчас можно даже купить для себя кальян на любой вкус и кошелек. Но все же истинный кальян, такой, каким он должен быть, вы сможете выкурить только в хорошей кальянной. Именно там профессионалы своего дела обязательно удивят вас тонкими нотками бергамота или масала. Оно того точно стоит.
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Зачем курят кальян?
Нам, человеку извне, не всегда понятно, зачем же на самом деле курить кальян? Предмет восточной роскоши оказывает: расслабляющий эффект, располагает к задушевным разговорам или философских дум, неспешная музыка и пленительная атмосфера отправит посетителя кальянной в мир иной, спокойный и богемный. И правда, что может быть лучше, чем расслабиться и снять стресс в конце рабочего дня или на выходных.
Как правильно курить кальян?
Чтобы получить от раскуривания кальяна только удовольствие и не получить проблемы со здоровьем нужно уметь правильно курить кальян. Используйте только высококачественный табак высших сортов, не распивайте алкогольные напитки во время курения. Использовать один общий мундштук во время курения также категорически не рекомендуется, особенно если вы раскуриваете кальян с малознакомыми людьми.
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