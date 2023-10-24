История рулетки: Почему «королеву казино» считают дьявольским изобретением

Рулетку считают порождением сил зла – не только церковь, борющаяся с этой забавой на протяжении веков, но и сами игроки. Признаки налицо – и «число зверя», и длинный список искалеченных рулеткой человеческих судеб, да и сама неопределенность происхождения этой игры. Впрочем, для кого-то рулетка стала билетом в лучшую жизнь – и дело тут не только в деньгах.
Загадка возникновения
Если обо многих способах времяпрепровождения существуют вполне достоверные источники информации, уж во всяком случае – конкретные упоминания в летописях, письмах и книгах, то о том, где, когда и как именно возникла игра в рулетку, точных сведений нет и, похоже, никогда не будет.
Традиционно истоки игры находят в древнем мире – в первую очередь в Китае, где якобы создавали камни с высеченными на них изображениями животных. Древний Рим с его обычаем кидать жребий, вращая колесо от колесницы на закрепленной вертикально оси, - тоже возможный кандидат на звание родины прообраза рулетки. К тому же, именно в древнеримской мифологии богиня удачи Фортуна вершила человеческие судьбы с помощью колеса.
Колесо Фортуны из манускрипта XII века
Более достоверные следы возникновения рулетки следует искать в Европе нового времени, но и тогда определить точный период появления игры на свет невозможно. Принято считать, что сама идея возникла благодаря ученому Блезу Паскалю, который в своих изысканиях на предмет строительства вечного двигателя использовал вращающееся колесо с шариками, да к тому же, будучи сам человеком азартным, с удовольствием коротал время за игрой. Куда более оригинальной выглядит версия о том, что первоначальную версию рулетки создали обитатели европейских монастырей, чтобы коротать свободное от молитв время.
Карикатура на английскую игру "Чёт-нечет"
Среди игр-предшественников рулетки называют итальянскую «бириби», английскую «роли-поли» и «чет-нечет». Любые азартные игры были в Европе под запретом – его накладывали и государство, и церковь. Азарт, с французского «hazard», означающий в переводе – «случай, шанс, удача», целиком захватывающий мысли подданных и прихожан, был для властей серьезной неприятностью. Впрочем, частота выхода запрещающих азартные игры распоряжений только доказывала, что бороться со страстью человека к игре государству было не под силу.
Карикатура Дж. Гилрея, датируемая 1782 годом
Само слово «рулетка», означающее «маленькое колесо», впервые было упомянуто в Париже XVIII века. Именно это столетие стало периодом расцвета популярности рулетки и ее распространения в Новый Свет. Из нормативного акта, вышедшего в Канаде в 1758 году, следует, что на территории французских колоний была запрещена, в числе прочих азартных игр, и рулетка. В конце XVIII века Великая Французская революция уничтожила игорные заведения в стране, но уже при Наполеоне казино вернулись к жизни, став для государственного бюджета источником дополнительных поступлений в виде налогов.
Рулетка в Старом и Новом Свете и участие нечистой силы
Гравюра XIX века
Поскольку организация рулетки – дело специально существующего для таких целей игорного дома, сами ее правила предусматривали существенную прибыль для того, кто исполнял функции казино. Ячейки «зеро» и «двойной зеро» на барабане рулетки давали выигрыш казне заведения. Братья Блан, Франсуа и Луи, с именами которых связывают развитие французского казино вообще и рулетки в частности, впервые убрали с игрового поля двойной зеро, уменьшив, таким образом, прибыль заведения и существенно увеличив популярность игры среди посетителей их заведений.
Франсуа Блан, предприниматель и основатель казино в Европе
Франсуа Блан закончил свои дни весьма обеспеченным человеком, и говорили, что в начале своего предпринимательского пути он заключил сделку с самим дьяволом, продав душу и получив взамен секреты рулетки. В подтверждение такой сделки приводится общеизвестный факт, что сумма чисел, которыми пронумерованы ячейки колеса составляет 666, число зверя, упоминаемое в Библии. Братьями Блан был придуман и порядок, в котором числа расположены на колесе, он не меняется уже на протяжении почти двух веков.
Порядок расположения чисел на барабане не меняется с XIX века
Очередной запрет на азартные игры во Франции в 1837 году вынудил предпринимателей перенести заведения в соседнюю Германию, а в 60-х годах – открыть первое казино в Монако. В Америке взлет популярности рулетки пришелся на период Калифорнийской золотой лихорадки, начавшейся в 1848 году. Правила игры в рулетку в Новом Свете претерпели некоторые изменения, сохранившиеся до настоящего времени. Так, в Америке на барабане сохранился двойной зеро, а кроме того, поле, на котором игроки оставляют свои ставки-фишки, здесь меньшего размера, чем в Европе. А потому ведущий игры – крупье – действует руками, в отличие от своих собратьев из Старого Света, пользующихся специальной лопаткой.
Игра в рулетку в США
С запретом на игорные заведения столкнулись и Соединенные Штаты – он действовал с 1919 по 1932 годы, практически не повлияв на популярность рулетки, лишь уведя в тень игорный бизнес.
Знаменитые игроки в рулетку
Своей способностью захватывать ум и волю играющего рулетка, пожалуй, превосходит любую другую азартную игру, почему и носит титул «Королевы казино» (в английском варианте – King of casino, «Король казино»). Прихоти Фортуны, по велению которой маленький шарик рулетки может обогатить или сделать нищим, будоражили не только фантазию простых смертных, но и мастеров пера, кисти или даже политики. Федор Михайлович Достоевский, будучи заядлым игроком в рулетку, проигрывал в немецком Бад-Хомбурге огромные денежные суммы, однако именно там у него зародилась идея написания романа «Игрок».
Э. Мунк. "За рулеткой в Монте-Карло"
Вообще в России рулетка не прижилась, куда большей популярностью пользовались игральные карты. Правда, именно в нашей стране возникла жестокая забава – «русская», или «гусарская», рулетка – о происхождении которой тоже нет каких-либо достоверных сведений.
В.В. Маяковский. "Рулетка"
Поклонниками «колеса Фортуны» часто бывали первые лица в государстве, еще при французских королях считалось допустимым испытать судьбу таким способом. Есть сведения, что английская королева Елизавета II свое свободное от дел время может посвящать азартным играм.
Игроками в рулетку, посещавшими казино, были Фрэнк Синатра, Уинстон Черчилль и Марлен Дитрих. А после съемок в трилогии о друзьях Оушена Брэд Питт и Джордж Клуни приняли решение стать совладельцами казино в Лас-Вегасе, время от времени с удовольствием подсаживаясь с фишками к игровому столу.
Ж. Метценже. "Рулетка"
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