Как дом мечты Мерлин Монро превратился для неё в последнее пристанище, и Что смутило полицию

Это был первый дом, который ей действительно принадлежал

Мэрилин была глубоко несчастной женщиной, особенно в последние годы жизни.

Парадные ворота дома Мэрилин Монро по адресу Хелена Драйв, 12305, Лос-Анджелес, около 1992 года.

Бассейн и задний двор Мэрилин Монро в её доме на Хелена Драйв.

Трагическая сцена на Хелена Драйв

Мэрилин уже ничем и никто не мог помочь.

Полиция у дома Мэрилин Монро.

Мёртвое тело Мэрилин Монро вывозят из дома.

Теория заговора подвергает сомнению официальную версию

Пустые баночки из-под таблеток были найдены в спальне Мэрилин Монро.

Склеп Монро в Мемориальном парке Вествуд в Голливуде, Калифорния.