Как дом мечты Мерлин Монро превратился для неё в последнее пристанище, и Что смутило полицию

Ослепительно красивая и столь же глубоко несчастная всемирно известная кинодива, икона стиля и целая эпоха в массовой культуре, легендарная блондинка Мэрилин Монро жила в разных местах. Но домом мечты всей жизни для неё стал печально известный особняк по адресу 12305 5th Helena Drive в Лос-Анджелесе. Именно в спальне этого дома, ещё заставленного неразобранными коробками с вещами, найдут её бездыханное тело всего пару месяцев спустя после покупки. Как мечта превратилась в кошмар, почему, то, о чём столь долго грезила Мэрилин, в конце концов убило её?
Это был первый дом, который ей действительно принадлежал
Мэрилин Монро навеки вписала своё имя в историю мирового кинематографа. Её продолжают любить во всех уголках планеты за её лучезарную улыбку и тот счастливый образ беззаботной и никогда неунывающей женщины, который Монро как никто умела воплощать в совершенстве. При этом за этим сияющим фасадом скрывалась бесконечно хрупкая и беспомощная девушка, с очень трудным детством и непростой судьбой. Легендарная кинодива была глубоко несчастным человеком, особенно в последние годы жизни.
Мэрилин была глубоко несчастной женщиной, особенно в последние годы жизни.
Мэрилин жила во многих домах, всегда лишь мечтая о том, чтобы владеть одним из них. В феврале 1962 года её мечта сбылась — она приобрела роскошный особняк в престижном голливудском районе Брентвуд. Это был дом колониального возрождения в испанском стиле. Монро лишь недавно развелась со своим последним мужем, знаменитым драматургом Артуром Миллером. Очередной брак не принёс звезде счастья, она была в тяжёлой депрессии. Психиатр посоветовал ей «пустить корни» и она подошла к вопросу со всем тщанием, решив исполнить наконец свою давнюю мечту.
Парадные ворота дома Мэрилин Монро по адресу Хелена Драйв, 12305, Лос-Анджелес, около 1992 года.
Бассейн и задний двор Мэрилин Монро в её доме на Хелена Драйв.
Актриса видела этот особняк как некое новое начало. Это было первое в её жизни место, которое она действительно могла назвать своим. Мэрилин радовалась как дитя, она принялась с восторгом обставлять своё гнёздышко. Своё жилище она описывала как «милый домик в мексиканском стиле с восемью комнатами», который она превратила в крепость, где может чувствовать себя в полной безопасности от мира. Монро даже отправилась в Мексику за отделочными материалами, мебелью и прочими вещами для особняка, чтобы её дом полностью соответствовал испанскому стилю.
Дом и участок окружал высокий забор и массивные ворота. Глинобитные стены и черепичная крыша были характерными для испанского колониального стиля. Внутри была просторная гостиная с великолепным камином, солярий, столовая, кухня и спальня. В комнате для ночного отдыха были огромные окна, которые выходили на территорию с бассейном и цитрусовыми деревьями. Здесь было всё для счастья и спокойной жизни. Мэрилин укрылась в этой крепости от той драмы и хаоса, которые без конца преследовали её. Здесь ей не могли помешать ни наглые папарацци, ни назойливые поклонники.
Трагическая сцена на Хелена Драйв
5 августа 1962 года экономка Мэрилин, как обычно, пришла рано утром на работу. Она принялась за уборку и в процессе заметила, что в спальне Монро горит свет. Домработница попыталась туда войти, чтобы посмотреть, что с хозяйкой, но дверь была заперта изнутри. Женщина позвонила психиатру актрисы Ральфу Гринсону, который лечил её от депрессии. Тому пришлось разбить окно, чтобы попасть в комнату. Там он обнаружил, что Монро уже ничем не помочь.
Мэрилин уже ничем и никто не мог помочь.
Полиция у дома Мэрилин Монро.
Когда полиция Лос-Анджелеса прибыла на место происшествия, на входе в дом их приветствовала табличка. На ней была высечена латинская фраза «cursum perficio», которая переводится как «здесь заканчивается моё путешествие». В свете последних событий это выглядело чрезвычайно зловеще. В спальне повсюду валялись пустые бутылочки из-под таблеток, которые кинодиве прописал врач от депрессии. Актриса лежала на кровати лицом вниз, а руки были вытянуты вдоль тела.
Мёртвое тело Мэрилин Монро вывозят из дома.
После экспертизы её смерть признали самоубийством. В организме Мэрилин было обнаружено смертельное количество седативных средств, случайная передозировка была исключена. Об этом поведали пустые бутылочки от препарата, которые были в её спальне повсюду.
Теория заговора подвергает сомнению официальную версию
После кончины Мэрилин Монро возникло бесчисленное количество слухов и всевозможных теорий заговора вокруг её смерти. Самая главная касалась возможной причастности к этому братьев Кеннеди. Якобы звезда шантажировала политиков, что придаст огласке их связь. Косвенно это подтверждала домработница Монро Юнис Мюррей. Она рассказала, что Роберт Кеннеди приходил к её хозяйке накануне смерти. Также поговаривали, что актрису убила мафия, с которой был связан её ухажёр Фрэнк Синатра. Она ему отказала, а его покровители наказали её за это. Как бы то ни было, ни одна теория не доказана и правды, наверное, никто и никогда не узнает...
Пустые баночки из-под таблеток были найдены в спальне Мэрилин Монро.
Слава отняла у Мэрилин её частную жизнь и отдалила её от общества. Актриса была ужасно одинока. Она так надеялась обрести покой и счастье в новом доме... Незадолго до гибели Монро в одном из интервью сказала, что её дом — это единственное место на свете, где она может позволить себе быть собой. Она никогда не приглашала туда прессу, ибо не хотела, чтобы кто-то видел её гнёздышко, её крепость...
Склеп Монро в Мемориальном парке Вествуд в Голливуде, Калифорния.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии