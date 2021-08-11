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Что делать, если к сковородке все липнет

Со временем к любой, даже самой дорогой, сковороде начинает прилипать еда. Поскольку большое количество растительного масла во время приготовления блюд использовать не хочется, то можно найти иной выход — воссоздать антипригарный слой своими руками!
В стакане разведите 2 ст. л. обычной соли с водой (примерно полстакана воды). Вылейте на сковороду, поставьте на огонь.
Что делать, если к сковородке все липнет
Дождитесь, пока вода полностью выкипит на большом огне.
Что делать, если к сковородке все липнет
Периодически помешивайте, чтобы соль распределилась по всему дну сковороды.
Что делать, если к сковородке все липнет
Когда воды останется совсем мало, уменьшите огонь до минимума и прокалите соль ещё 2-3 минуты. Затем сковороду промойте под проточной водой.
Что делать, если к сковородке все липнет
После этого вновь поставьте сухую сковороду на огонь. Налейте растительное масло в достаточном количестве. Кисточкой смажьте дно и стенки сковороды. Дождитесь, пока масло нагреется, и как только пойдёт небольшой дымок, уменьшите огонь до минимума и прокалите сковороду с маслом ещё 10-15 минут. После промойте с мылом.
Что делать, если к сковородке все липнет
Такого самодельного антипригарного слоя хватит на 1-3 месяца, в зависимости от того, как часто вы пользуетесь одной сковородой. Этот метод работает абсолютно со всеми сковородками!

Что делать, если к сковородке все липнет
Подробнее о том, как восстановить антипригарный слой, смотрите в видео ниже:

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Сковородасоветы
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