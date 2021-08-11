Что делать, если к сковородке все липнет

Со временем к любой, даже самой дорогой, сковороде начинает прилипать еда. Поскольку большое количество растительного масла во время приготовления блюд использовать не хочется, то можно найти иной выход — воссоздать антипригарный слой своими руками!

В стакане разведите 2 ст. л. обычной соли с водой (примерно полстакана воды). Вылейте на сковороду, поставьте на огонь.



Дождитесь, пока вода полностью выкипит на большом огне.



Периодически помешивайте, чтобы соль распределилась по всему дну сковороды.



Когда воды останется совсем мало, уменьшите огонь до минимума и прокалите соль ещё 2-3 минуты. Затем сковороду промойте под проточной водой.



После этого вновь поставьте сухую сковороду на огонь. Налейте растительное масло в достаточном количестве. Кисточкой смажьте дно и стенки сковороды. Дождитесь, пока масло нагреется, и как только пойдёт небольшой дымок, уменьшите огонь до минимума и прокалите сковороду с маслом ещё 10-15 минут. После промойте с мылом.



Такого самодельного антипригарного слоя хватит на 1-3 месяца, в зависимости от того, как часто вы пользуетесь одной сковородой. Этот метод работает абсолютно со всеми сковородками!





Подробнее о том, как восстановить антипригарный слой, смотрите в видео ниже:

