Еда, которая может спасти жизнь

Высокий темп жизни современного человека диктует нам свои условия. Нам зачастую просто не хватает времени на приготовление полезных блюд — ведь гораздо проще, к примеру, обойтись тем же фаст-фудом. Полезно ли это? Вряд ли. Между тем на свете существует огромное количество вкусной, полезной и вполне доступной еды, которая может не только насытить, но и защитить организм от многих опасных болезней. Перед вами несколько примеров простейших типов пищи, способной спасти человеку не только время, но и жизнь.









Фасоль

Ежевика

Красная капуста

Грибы

Льняное семя

Орехи

Куркума

Чай