Еда, которая может спасти жизнь

Высокий темп жизни современного человека диктует нам свои условия. Нам зачастую просто не хватает времени на приготовление полезных блюд — ведь гораздо проще, к примеру, обойтись тем же фаст-фудом. Полезно ли это? Вряд ли. Между тем на свете существует огромное количество вкусной, полезной и вполне доступной еды, которая может не только насытить, но и защитить организм от многих опасных болезней. Перед вами несколько примеров простейших типов пищи, способной спасти человеку не только время, но и жизнь.
Фасоль
Исследования показали, что обыкновенная фасоль (при регулярном употреблении) вполне может продлить человеческую жизнь. Кроме того, Американский институт по изучению онкологических заболеваний даже выпустил брошюру, призывающую добавлять небольшую часть бобовых к каждому приему пищи: выяснилось, что это способствует задержке развития раковых клеток.
Ежевика
Ежевика защищает печень и мозг, а также способствует укреплению иммунной системы. Эти ягоды богаты антиоксидантами — то есть, задерживают старение кожи и всего тела.
Красная капуста
Вообще говоря, любые крестоцветные человеку полезны. Однако, именно красная капуста содержит уникальное соединение — сульфофаран. Онкологи нескольких стран утверждают, что это соединение вполне может помешать возникновению раковых клеток.
Грибы
В грибах содержатся уникальные питательные вещества, в том числе аминокислота под названием эрготионеин, увеличивающая срок жизни клеток. Грибы — единственный в мире природный источник эрготионеина.
Льняное семя
И еще один продукт, рекомендованный Американской ассоциацией здравоохранения как противораковый. В льняном семени содержатся лигнаны, природные антиоксиданты.
Орехи
Медики из Китая уверяют, что каждый человек должен включить в свой рацион обыкновенные грецкие орехи. Содержащиеся в них антиоксиданты и омега-3 жирные кислоты снижают риск инсульта и подавляют риск развития раковых клеток.
Куркума
Эта специя содержит пигмент под названием куркумин. Он играет немаловажную роль в предотвращении возникновения раковых клеток, болезни легких и даже болезни мозга. Некоторые врачи рекомендуют пациентам употреблять куркуму после сложных операций — помимо всего прочего, она обладает еще и восстановительными свойствами.
Чай
Зеленый и белый чаи — потенциально защищают человеческое тело от некоторых серьезных заболеваний. Кроме того, зеленый чай может понизить кровяное давление, уровень холестерина и жира в организме. Правда, врачи рекомендуют чай не заваривать, а жевать свежие листья, либо добавлять их в смузи.
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