Чем занимались вертельные собаки и за что их ценили на протяжении 200 лет

Работа вертельной собаки на иллюстрации Т. Роулендсона к книге Генри Уигстеда «Заметки о поездке в Северный и Южный Уэльс в 1797 г.

Пес-вертельщик Ларидон (Барбос в русском переводе) из басни Лафонтена на гравюре Жана Гранвиля

Карикатура на сэра Роберта Пила - создателя муниципальной полиции Лондона в образе собаки-вертельщика (на подставке написано «свободная торговля — полиция»). От его имени английских полицейских прозвали «бобби». «Bob tail the turnspit!!!» (1829 г.)

Работа вертельной собаки на старинной гравюре

Чучело вертельной собаки (предположительно 1840-е годы)

Иллюстрация - описание вертельных собак и их труда в книге XIX века

Иллюстрация к басне «Кухарка, вертельная собака и вол» Джона Гея (1738 г.)

Колесо для подачи воздуха в кузнице

Маслобойка с вертельной собакой

«Собачий мотор» для швейной машинки

«Собакомобиль» - оригинальный и экологичный вид транспорта