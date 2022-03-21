7 стильных спортивных авто, при взгляде на которые перехватывает дыхание

Интереснейшие спорткары прошлого века.
Спортивный автомобиль – это машина далеко не для всех. Впрочем, даже если бы каждый мог позволить себе приобрести такого красавца, едва ли он бы сам стал ездить на нем каждый день. Однако, все это не отменяет факта, что любой водитель при виде такой машины, захочет как минимум посидеть в такой и подержаться за руль.
1. Ferrari 250 GTO
Красивый жеребец.
Начать рейтинг стиляг стоит с легендарного Ferrari 250 GTO. Даже сейчас этот автомобиль смотрится превосходно и вполне современно. На нем стоит 3-литровый двигатель мощностью 302 лошадиные силы. До 100 км\ч машина разгоняется за 6.1 секунду. Сегодня, такой показатель может показаться смешным, однако в 1962 году, когда машина вышла, это был один из лучших результатов.
2. AC Cobra 427
Какой стиляга!
Невероятно стильный AC Cobra 427 всем своим видом кричит о том, что он – спортивный автомобиль до мозга костей. На таких автомобилях стоял внушительный 7-литровый двигатель мощностью 425 «лошадей», позволявший разгоняться до 100 км\ч за 4.2 секунды. Неплохой результат, даже по современным меркам.
3. Chevrolet Corvette 1968 L88
Просто и быстро.
Как и следует из названия, данная модель популярного Chevrolet Corvette была сделана в далеком 1968 году. Машина выглядит агрессивно и стильно. Для движения использует мощный 7-литровый двигатель на 560 лошадиных сил, который в свое время позволил L88 обновить несколько рекордов на треке.
4. Lamborghini Diablo
Дьявольская штучка.
Это действительно «дьявол» среди гоночных автомобилей своего (и не только) времени. Рычит машина при помощи 5.7-литрового двигателя мощностью 492 лошадиные силы. Максимальная скорость была ограничена электроникой на 325 км\ч, а до 100 км\ч автомобиль разгоняется за какие-то 4.1 секунды.
5. Ferrari F40
Отличное решение.
Один из самых знаменитых и популярных гоночных автомобилей прошлого века, о наличии которого в гараже мечтает всякий коллекционер. Максимальная скорость Ferrari F40 достигает 324 км\ч, она также ограничена искусственным образом. До 100 км\ч машина разгонится за 3.2 секунды. Действительно, аэродинамика для тех – кто не умеет делать двигатели.
6. Jaguar E-type Series 1
Не самый быстрый, зато какой красивый.
Не самый быстрый автомобиль, даже в свою эпоху, зато невероятно стильный. Родстер Jaguar E-type Series 1 ездит на 4.2-литровом двигателе, который разгоняет его без проблем до 215 км\ч. Скорость в 100 км\ч достигается автомобилем за скромную 7.1 секунду.
7. Aston Martin DB4 GT Zagato
Проворный старичок.
Этот скромный с виду автомобиль вышел на большую дорогу еще в 1960 году. Несмотря на солидный возраст, Aston Martin DB4 GT Zagato имеет незаурядные ездовые характеристики. Максимальная скорость составляет 246 км\ч, а до 100 км\ч автомобиль «добирается» за 6.1 секунды.
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