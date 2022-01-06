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12 необычных, но очень полезных овощей

12 необычных, но очень полезных овощей

В современных магазинах можно найти обширный ассортимент фруктов и овощей. Россияне уже привыкли к тому, что на прилавках в любое время года есть не только сезонная отечественная продукция, но овощи и фрукты, выращенные в странах с более комфортными условиями возделывания. Однако то, что мы видим в магазинах и на овощных рынках, это лишь малая часть тех съедобных растений, которыми так богата природа. 

Сегодня хотим познакомить читателя с редкими и очень полезными овощами, которые понемногу становятся доступными и для отечественного потребителя.

12 необычных, но очень полезных овощей

1. Запретный рис

Один из видов риса, возделываемых в Китае. В прошлом он был доступен лишь аристократам, принадлежавшим к королевской семье.

Продукт имеет специфический вид: в процессе варки его окраска меняется от черной до темно-фиолетовой. Вкус приготовленной крупы весьма своеобразен и очень привлекателен, так как имеет выраженный ореховый оттенок.

По содержанию витаминов и микроэлементов (железа, цинка, магния и кальция) этот сорт риса намного превосходит остальные разновидности популярного злака.

Запретный рис

2. Арбузная редиска

Корнеплод имеет белую или зеленоватую шкурку и ярко-розовую мякоть. Размеры несколько больше, чем у привычных сортов редиса: диаметр достигает 7,5 см.

Вкус умеренно острый, приятно горьковатый.

Арбузный редис богат медью, магнием, калием, кальцием, аскорбиновой и фолиевой кислотой. В салатах хорошо сочетается со свежими огурцами и разнообразной зеленью.

Арбузная редиска

3. Тыква Ви-би

Сладкие, мелкие (размером со средний апельсин) тыковки ярко-оранжевого цвета. Содержат большое количество бета-каротина, магния, кальция, фосфора и калия. Незаменимы в диетическом питании.

Тыква Ви-би

4. «Шоколадный» перец

Экзотическая модификация сладкого (болгарского) перца. Плоды в стадии биологической спелости имеют шкурку и мякоть шоколадного цвета. Из-за высокой урожайности растение чрезвычайно популярно в США. Плоды содержат богатый набор витаминов и повышенную концентрацию сахаров.

Шоколадный перец

5. Белый «яичный» баклажан

Редкий сорт баклажана, который выращивают в Японии. Плоды имеют яйцевидную форму и белую окраску. Они прекрасно подходят для приготовления овощных рагу, хорошо хранятся в замороженном виде.

Мякоть яичного баклажана практически не имеет горьковатого привкуса и отличается нежной консистенцией.

Белый яичный баклажан

6. Сиреневая цветная капуста

Разновидность цветной капусты, выведенная итальянскими селекционерами. Как и более привычные для нас белоплодные сорта, содержит большое количество витаминов, микроэлементов и необходимой для нормального пищеварения клетчатки. Является важным компонентом диетической кухни.

Сиреневый цвет съедобных соцветий обусловлен наличием антоцианов, которые чрезвычайно полезны для поддержания здоровья сердца и сосудов.

Сиреневая цветная капуста

7. Цуккини «Золотая лихорадка»

Очень урожайный сорт, имеющий более плотную мякоть и меньшее количество семян, чем другие кабачки. Почти не повреждается насекомыми и может культивироваться без применения химических средств защиты.

Шкурка плодов имеет желто-оранжевый цвет, а мякоть – мягкий, нежный вкус, что позволяет употреблять цуккини в пищу в сыром виде, с сохранением всех полезных свойств.

Цуккини Золотая лихорадка

8. Белая свекла

Корнеплод содержит тот же набор витаминов, что и привычные красные сорта. Мякоть и шкурка у этого вида белые, а вкус – сладкий, но не имеющий специфического оттенка, из-за которого многие не любят красную свеклу.

Продукт хорош и в сыром, и в отварном или запеченном виде. Хорошо регулирует процессы пищеварения; мякоть богата калием, фосфором, марганцем, железом и магнием.

Белая свекла

9. Кукуруза хопи

Зерна этого сорта имеют темно-синий цвет. Они не менее полезны, чем кукуруза белых ли желтых разновидностей, но имеют более нежный, сладкий вкус с ореховым оттенком.

Кукуруза хопи

10. Фиолетовый картофель

В последнее время этот сорт становится все более популярным. Его окраска обусловлена высоким содержанием антоцианов, окрашивающих мякоть и шкурку в насыщенный фиолетовый цвет и являющихся мощными антиоксидантами. Регулярное употребление такого картофеля помогает замедлить процессы старения, повысить иммунитет и снизить вероятность развития злокачественных новообразований.

Впрочем, фиолетовый картофель не только полезен, но и чрезвычайно красив. При тепловой обработке экзотическая окраска клубней сохраняется.

Фиолетовый картофель

11. Мелотрия

Растение семейства тыквенных. Представляет собой лиану, которую, несмотря на тропическое происхождение, можно выращивать и в средних широтах. Кроме роскошного варианта вертикального озеленения, мелотрия способна порадовать садовода плодами, похожими на миниатюрные арбузики, и съедобными клубнями.

Плоды мелотрии по вкусу похожи на огурцы. Они богаты полезной клетчаткой, микроэлементами и витаминами, и особенно привлекательны для людей, стремящихся снизить вес: энергетическая ценность составляет всего 14 ккал на 100 г. Употребляют плоды в сыром виде (в салатах), а также солеными и маринованными. Включение мелотрии в рацион способствует очищению печени, снижению концентрации «вредного» холестерина, улучшению состояния стенок сосудов.

Клубни растения тоже очень полезны. В сыром виде они на вкус напоминают нечто среднее между сладкой редькой и огурцом.

Мелотрия

12. Момордика

Еще одно растение, принадлежащее семейству тыквенных, становящееся все более популярным среди российских садоводов. Это мощная лиана, на которой созревают плоды, по форме похожие на удлиненные дыни. Мякоть момордики вкусна и питательна. Она содержит белки, сахара, клетчатку и большой набор витаминов. Употребляется в пищу в жареном, тушеном и вареном виде, а также в смеси с другими овощами.

Но это еще не все. В толще каждого плода располагаются семена, заключенные в мясистую ярко-красную оболочку. Эти душистые и сладкие ягодки напоминают тропические фрукты. Употребляют в пищу и высушенные семена: их перемалывают в порошок, имеющий вкус лесных орехов.

В кулинарии и медицине народов Индии момордика употребляется очень широко. Считается, что ее включение в рацион помогает активизировать выработку инсулина, снизить содержание сахара в крови, излечить сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные недуги, замедлить старение. Целительные свойства момордики признаны и официальной медициной.

Момордика

Посадочный материал описанных растений постепенно появляется в российских магазинах. Выращивание некоторых из них имеет свои сложности, но для человека, стремящегося обогатить рацион своей семьи полезными и вкусными продуктами, нет ничего невозможного. Горожане тоже не должны считать себя обделенными: многие съедобные растительные новинки уже можно встретить на прилавках магазинов.

Употребление плодов экзотических растений требует осторожности. Особенно внимательными должны быть люди, склонные к аллергии. Не стоит предлагать неопробованные продукты маленьким детям, пожилым людям и больным, имеющим тяжелые хронические недуги. В любом случае, вводить в рацион незнакомую пищу следует постепенно, небольшими порциями, отслеживая реакцию организма.

 

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