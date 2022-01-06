12 необычных, но очень полезных овощей

В современных магазинах можно найти обширный ассортимент фруктов и овощей. Россияне уже привыкли к тому, что на прилавках в любое время года есть не только сезонная отечественная продукция, но овощи и фрукты, выращенные в странах с более комфортными условиями возделывания. Однако то, что мы видим в магазинах и на овощных рынках, это лишь малая часть тех съедобных растений, которыми так богата природа.

Сегодня хотим познакомить читателя с редкими и очень полезными овощами, которые понемногу становятся доступными и для отечественного потребителя.

1. Запретный рис

Один из видов риса, возделываемых в Китае. В прошлом он был доступен лишь аристократам, принадлежавшим к королевской семье.

Продукт имеет специфический вид: в процессе варки его окраска меняется от черной до темно-фиолетовой. Вкус приготовленной крупы весьма своеобразен и очень привлекателен, так как имеет выраженный ореховый оттенок.

По содержанию витаминов и микроэлементов (железа, цинка, магния и кальция) этот сорт риса намного превосходит остальные разновидности популярного злака.

2. Арбузная редиска

Корнеплод имеет белую или зеленоватую шкурку и ярко-розовую мякоть. Размеры несколько больше, чем у привычных сортов редиса: диаметр достигает 7,5 см.

Вкус умеренно острый, приятно горьковатый.

Арбузный редис богат медью, магнием, калием, кальцием, аскорбиновой и фолиевой кислотой. В салатах хорошо сочетается со свежими огурцами и разнообразной зеленью.

3. Тыква Ви-би

Сладкие, мелкие (размером со средний апельсин) тыковки ярко-оранжевого цвета. Содержат большое количество бета-каротина, магния, кальция, фосфора и калия. Незаменимы в диетическом питании.

4. «Шоколадный» перец

Экзотическая модификация сладкого (болгарского) перца. Плоды в стадии биологической спелости имеют шкурку и мякоть шоколадного цвета. Из-за высокой урожайности растение чрезвычайно популярно в США. Плоды содержат богатый набор витаминов и повышенную концентрацию сахаров.

5. Белый «яичный» баклажан

Редкий сорт баклажана, который выращивают в Японии. Плоды имеют яйцевидную форму и белую окраску. Они прекрасно подходят для приготовления овощных рагу, хорошо хранятся в замороженном виде.

Мякоть яичного баклажана практически не имеет горьковатого привкуса и отличается нежной консистенцией.

6. Сиреневая цветная капуста

Разновидность цветной капусты, выведенная итальянскими селекционерами. Как и более привычные для нас белоплодные сорта, содержит большое количество витаминов, микроэлементов и необходимой для нормального пищеварения клетчатки. Является важным компонентом диетической кухни.

Сиреневый цвет съедобных соцветий обусловлен наличием антоцианов, которые чрезвычайно полезны для поддержания здоровья сердца и сосудов.

7. Цуккини «Золотая лихорадка»

Очень урожайный сорт, имеющий более плотную мякоть и меньшее количество семян, чем другие кабачки. Почти не повреждается насекомыми и может культивироваться без применения химических средств защиты.

Шкурка плодов имеет желто-оранжевый цвет, а мякоть – мягкий, нежный вкус, что позволяет употреблять цуккини в пищу в сыром виде, с сохранением всех полезных свойств.

8. Белая свекла

Корнеплод содержит тот же набор витаминов, что и привычные красные сорта. Мякоть и шкурка у этого вида белые, а вкус – сладкий, но не имеющий специфического оттенка, из-за которого многие не любят красную свеклу.

Продукт хорош и в сыром, и в отварном или запеченном виде. Хорошо регулирует процессы пищеварения; мякоть богата калием, фосфором, марганцем, железом и магнием.

9. Кукуруза хопи

Зерна этого сорта имеют темно-синий цвет. Они не менее полезны, чем кукуруза белых ли желтых разновидностей, но имеют более нежный, сладкий вкус с ореховым оттенком.

10. Фиолетовый картофель

В последнее время этот сорт становится все более популярным. Его окраска обусловлена высоким содержанием антоцианов, окрашивающих мякоть и шкурку в насыщенный фиолетовый цвет и являющихся мощными антиоксидантами. Регулярное употребление такого картофеля помогает замедлить процессы старения, повысить иммунитет и снизить вероятность развития злокачественных новообразований.

Впрочем, фиолетовый картофель не только полезен, но и чрезвычайно красив. При тепловой обработке экзотическая окраска клубней сохраняется.

11. Мелотрия

Растение семейства тыквенных. Представляет собой лиану, которую, несмотря на тропическое происхождение, можно выращивать и в средних широтах. Кроме роскошного варианта вертикального озеленения, мелотрия способна порадовать садовода плодами, похожими на миниатюрные арбузики, и съедобными клубнями.

Плоды мелотрии по вкусу похожи на огурцы. Они богаты полезной клетчаткой, микроэлементами и витаминами, и особенно привлекательны для людей, стремящихся снизить вес: энергетическая ценность составляет всего 14 ккал на 100 г. Употребляют плоды в сыром виде (в салатах), а также солеными и маринованными. Включение мелотрии в рацион способствует очищению печени, снижению концентрации «вредного» холестерина, улучшению состояния стенок сосудов.

Клубни растения тоже очень полезны. В сыром виде они на вкус напоминают нечто среднее между сладкой редькой и огурцом.

12. Момордика

Еще одно растение, принадлежащее семейству тыквенных, становящееся все более популярным среди российских садоводов. Это мощная лиана, на которой созревают плоды, по форме похожие на удлиненные дыни. Мякоть момордики вкусна и питательна. Она содержит белки, сахара, клетчатку и большой набор витаминов. Употребляется в пищу в жареном, тушеном и вареном виде, а также в смеси с другими овощами.

Но это еще не все. В толще каждого плода располагаются семена, заключенные в мясистую ярко-красную оболочку. Эти душистые и сладкие ягодки напоминают тропические фрукты. Употребляют в пищу и высушенные семена: их перемалывают в порошок, имеющий вкус лесных орехов.

В кулинарии и медицине народов Индии момордика употребляется очень широко. Считается, что ее включение в рацион помогает активизировать выработку инсулина, снизить содержание сахара в крови, излечить сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные недуги, замедлить старение. Целительные свойства момордики признаны и официальной медициной.

Посадочный материал описанных растений постепенно появляется в российских магазинах. Выращивание некоторых из них имеет свои сложности, но для человека, стремящегося обогатить рацион своей семьи полезными и вкусными продуктами, нет ничего невозможного. Горожане тоже не должны считать себя обделенными: многие съедобные растительные новинки уже можно встретить на прилавках магазинов.

Употребление плодов экзотических растений требует осторожности. Особенно внимательными должны быть люди, склонные к аллергии. Не стоит предлагать неопробованные продукты маленьким детям, пожилым людям и больным, имеющим тяжелые хронические недуги. В любом случае, вводить в рацион незнакомую пищу следует постепенно, небольшими порциями, отслеживая реакцию организма.