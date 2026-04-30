Бессмысленные домашние дела, на которые давно пора махнуть рукой

Американские ученые подсчитали, что на уборку, готовку, мытье посуды и другие бытовые «радости» уходит почти по 2 часа в день. А ведь это драгоценное время можно посвятить куда более интересным занятиям.

Мы и сами не любим бардак, но считаем, что жизнь слишком коротка для того, чтобы тратить ее на постоянную уборку.

1. Чистить швы между плитками

2. Мыть чугунную посуду

3. Аккуратно складывать нижнее белье

4. Мыть кухонную плиту и духовку после каждого использования

5. Часто полировать деревянную мебель

6. Стирать шторы перед праздниками

7. Мыть абсолютно все продукты

8. Постоянно гладить одежду и постельное белье

9. Вытирать помытую посуду полотенцем

10. Вручную драить грязные поверхности

11. Чистить слив и трубы «для профилактики»

12. Усердствовать с мытьем чайников и кофеварок

13. Регулярно пылесосить и мыть полы во всей квартире

14. Чистить все овощи перед приготовлением

Тем более что многие домашние дела можно выполнять гораздо реже, чем мы привыкли, а в некоторых вообще нет смысла.Ползать по полу с зубной щеткой и драить затирку между плитками — сизифов труд. До уборки швы были одинаково грязными и выглядели нормально. Но что произойдет, если начать их мыть? Одни швы получится отмыть добела, а другие так и останутся темными. Еле заметные раньше дефекты будут нагло мозолить глаза. К тому же вы потратите кучу времени, сил и немало бытовой химии.Вместо этого лучше раз в год покрывать затирку герметиком или попробовать народный лайфхак: пройтись по швам парафиновой свечой.От воды чугун ржавеет, а моющее средство этому материалу вообще не требуется. Чтобы еда не пригорала, сковородку нужно чаще использовать и «промасливать», а не драить после каждого использования. В большинстве случаев достаточно убрать остатки пищи бумагой, смазать дно маслом и спрятать сковороду до следующей готовки. Именно так делали наши мамы и бабушки, и чугунная посуда служила им десятилетиями.При сильных загрязнениях сковородку можно и помыть, но тогда ее придется тут же вытереть насухо и убрать подальше от воды.Тонкое кружевное белье легко рвется, поэтому его лучше аккуратно сворачивать и хранить отдельно от других вещей, а вот обычные трусы можно просто бросать в ящик.Свежие пятна и разводы легко убираются влажной тряпкой. Мыть рабочую поверхность со средствами достаточно раз в неделю, а решетки — и вовсе раз в месяц. Агрессивная бытовая химия может испортить покрытие, поэтому ее лучше вообще не использовать.Духовку рекомендуется мыть всего 3–4 раза в год. Еда и так не контактирует с поверхностями, а высокая температура уничтожит большинство микробов. Чтобы еще и не вытирать жирные брызги со стенок, застелите духовку фольгой и меняйте ее по мере загрязнения.Специалисты говорят, что полировать маслом и воском необходимо только ту мебель, которая уже покрыта этими средствами. Чаще всего это антиквариат и дорогие дизайнерские изделия. На всех остальных предметах есть финишное покрытие, которое стирается от частой уборки. Мебель от этого быстрее становится грязной и тускнеет.Полировочные средства достаточно наносить пару раз в год. В остальное время протирайте поверхности влажной тряпкой и убирайте точечные загрязнения, вместо того чтобы мыть всю мебель сверху донизу.В среднем стирать шторы следует раз в полгода, а не перед каждым праздником, как до сих пор принято во многих семьях. Но если в доме нет животных, окна не выходят на оживленную улицу или вы открываете их не так часто, то шторы могут оставаться чистыми и дольше.Из-за частого мытья ткань может потерять цвет или деформироваться. Поэтому время от времени шторы можно не стирать, а пылесосить, даже не снимая с карниза. Пароочиститель тоже прекрасно справится с загрязнениями и освежит занавески.Если на упаковке зелени или салата написано «Готово к употреблению», необязательно промывать каждый листик. Более чистыми продукты от этого не станут, а вот «заразить» их патогенами из раковины или от других кухонных поверхностей получится без проблем.Мясо мыть тоже не нужно. Вода бессильна против микробов и бактерий — нужна термическая обработка, которая и так будет сделана при готовке.Грибы лучше просто протереть сухим бумажным полотенцем. После мытья они быстрее портятся, меняют вкусовые качества и выпускают слизь при жарке.Только представьте, как можно облегчить жизнь, покупая вещи из немнущихся материалов: денима, спандекса, шерсти, кашемира, лиоцелла. Еще есть так называемые перманентные прессовые ткани, которые в принципе не нужно гладить, — вы узнаете их по надписи Permanent Press на бирке.Но даже если вещь мнется, есть способы обойтись без глажки. Например, можно вешать еще слегка влажную одежду на плечики или скручивать высохшее белье в рулоны.Даже на визуально чистых кухонных полотенцах часто присутствует патогенная флора, да и от ткани на тарелках может оставаться ворс. Более простой и гигиеничный способ — просто дать посуде высохнуть самой.Еще одно бессмысленное занятие — ополаскивать тарелки перед тем, как отправить их в посудомоечную машину. Часто достаточно просто убрать с них остатки пищи. Загляните в инструкцию к прибору — возможно, вам тоже не нужно ополаскивать посуду перед мытьем.Чтобы побыстрее закончить уборку, мы наносим средства бытовой химии на поверхности и тут же начинаем оттирать грязь. Но если дать средству больше времени, убирать придется гораздо меньше. Именно так делают горничные в отелях и мойщики посуды в заведениях общепита.С сильными загрязнениями на одежде можно поступать аналогично: замочить в моющем средстве и отправить в стиральную машину. Вроде мелочь, зато не придется вручную чистить пятна, которые не отстирались.Все бытовые средства для чистки стоков содержат агрессивные химикаты, которым без разницы, что растворять — засор или трубы. Разумеется, если слив забит, нужно действовать, но лить средство «на всякий случай» бессмысленно и даже опасно.Специалисты считают, что остатки кофе на стенках чаши делают напиток вкуснее, и многие кофеманы с ними согласны. С чаем та же история: танин, впитавшийся в стенки посуды, делает вкус более насыщенным. Чаши кофемашин и заварочные чайники можно просто ополоснуть водой и не возиться с чистящими средствами.Чтобы дома было чисто, достаточно пылесосить и мыть полы раз в неделю, а локальные загрязнения убирать по ходу дела. Например, вытереть пятно на полу салфеткой, вместо того чтобы доставать швабру.Постоянно пылесосить ковер под журнальным столиком или каждую неделю мыть пол в пустующей комнате — тоже лишняя морока. Там просто не успевает скопиться пыль. Помещения, в которые редко заходят, вообще можно убирать 1–2 раза в месяц. Правда, если в квартире есть маленькие дети и животные, наводить чистоту придется чаще.Кожура содержит огромное количество клетчатки, антиоксидантов и других полезных веществ, которые мы просто выбрасываем в мусорку. Как и деньги, которые заплатили за продукты, а также время, потраченное на очистку.Попробуйте не чистить картофель, морковь, кабачки и другие овощи с мягкой кожурой, если только вы не собрались делать пюре. Так вы сэкономите время и откроете для себя новый вкус привычной еды. Исключение составляют овощи и плоды, у которых слишком жесткая кожура: тыква, сельдерей и др.