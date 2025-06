На те же грабли, или Почему люди повторяют поступки, которые причинили вред

1. Плохое забывается быстрее

Вам доводилось оказываться в ситуации, когда вы повторяли поступок, который в прошлый раз негативно сказался на вас? Если ваш ответ положителен и вы не можете понять, отчего это происходит, то вам стоит ознакомиться с этой статьёй , которая собрала пять объяснений сего феномена от психологов.Клинические исследования психологов из США показали, что когда испытуемые записывали в дневник свои эмоции после стрессовых событий, они забывались быстрее, чем те хорошие события, что происходили параллельно. Подсознательно стирая плохой опыт, мы более склонны его повторить.Достаточно спорная эмоция. Пример, грубый, оно наглядный: вы переходили дорогу в неположенном месте, вас сбила машина и вы долго лечили в больнице переломы. Но через пару лет вы очень спешите на работу, боитесь не успеть на автобус и принимаете решение снова перебежать где не положено... Нужно ли говорить, что риск есть снова?..Этот, третий, пункт статьи напрямую связан с первым . Человеку с точки зрения инстинкта самосохранения выгодно приглушать, забывать (даже стирать из памяти) плохое. Пример из жизни вашей покорной слуги. Принято решение завести грызуна, очень к нему привязываешься, но он умирает через 18 месяцев, потому что его срок жизни невелик. Наступает долгая стадия оплакивания. А через время – новый грызун.И он проживёт столько же. Вопрос: зачем? Чтобы страдать бесконечно? Наверное. Мне удалось прервать порочный круг, но многим не удаётся. «Я же люблю грызунов!» = «Мне нужно страдать на постоянке».Допустим, вы вступили в отношения с абьюзером. И всё закончилось плачевно. Но через время вы думаете : «Ну, он был говнюком, но я же не могу вовсе не искать отношений, иначе останусь один до конца жизни. Вон другие завели новые отношения и счастливы, значит, я тоже смогу». И начинаете присматриваться к новому партнёру и... снова в отношениях с абьюзером (если у вас есть синдром дертвы). А толку?Если бы негативные эмоции не меркли бы со временем, всё человечество, грубо говоря, «самовыпилось» бы суицидом . Нам как виду невыгодно помнить плохое. А раз мы его так успешно подстираем из памяти, это значит, что наступать на одни и те же грабли – это наш прикол в цепочке естественного отбора.