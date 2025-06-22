На те же грабли, или Почему люди повторяют поступки, которые причинили вред

1. Плохое забывается быстрее

Всё, этого не было./ Фото: pinterest.com

2. Идея, что «бомба не падает в одну воронку дважды»

Спасут и в этот раз. / Фото: otvet.mail.ru

3. Эффект затухания эмоций

I'm okay, I'm not alcoholic (c) / Фото : avito.ru

4. Смена отношения к некогда негативным обстоятельствам

Стерпится... / Фото: pinterest.com

5. Инстинкт самосохранения

Что-то из серии естественного отбора.. / Фото : shoes-web.ru