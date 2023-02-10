Почему богатые матери не кормили детей сами, и Куда кормилицы девали своих малышей

Почему в богатых домах держали кормилиц, а матери не кормили своих детей самостоятельно? Что происходило с детьми самих женщин, нанятых для вскармливания потомства барина? И, наконец, зачем все это было нужно крестьянским женщинам? Вопросов, которые возникают относительно темы вскармливания младенцев в дореволюционной России, очень много и чем глубже погружаешься в тему, тем больше их становится. Попробуем разобраться.
Кто такие кормилицы-крестьянки и для чего они были нужны?
Кормилица должна была олицетворять здоровье и материнство.
Обычно в качестве кормилицы нанималась девушка из крестьянской семьи, которая только что родила, нередко случалось, что это была женщина, оставшаяся без мужа, попавшая в сложную жизненную ситуацию.
Для женщины, претендующей на такую вакансию, предъявлялся ряд требований:
• она должна быть молодой, здоровой, как минимум визуально, иметь небольшой лишний вес – это считалось залогом удачного кормления и «молочности» женщины;
• нравиться молодой матери и ребенку, то есть миловидное лицо, приятный, несклочный характер;
• но, при этом, быть не слишком красивой, не все аристократки были бы в восторге от того, чтобы в их доме появилась молодая, пышущая здоровьем красавица, поэтому она должна была быть точно хуже хозяйки, максимально простоватой;
• характер должен был быть спокойным, покладистым, нрав кротким, сама женщина благодетельной;
• хорошие зубы (почти как у лошади), считались признаком крепкого здоровья;
• обращали внимание и на цвет волос, в некоторых регионах предпочтение отдавалось смуглым брюнеткам, считалось, что они более «молочные», чем малохольные блондинки, а вот рыжие точно не могли претендовать на эту должность;
Безусловно, главным требованием для такой женщины была симпатия ребенка, ведь им было нужно наладить непосредственно близкий контакт и нередко случалось, что именно барчук отвергал одну кормилицу за другой, столь требовательно подобранную родителями.
Почему аристократки и барыни не кормили детей самостоятельно?
Кормилицы при богатых домах и выглядели соответствующе.
Почему вообще возникала необходимость в кормилицах вопрос неоднозначный, таковы были устои, и большинство дам из высшего сословия отказывались от вскармливания под давлением общественных догм, но не все. Например, княгиня Мария хотела самостоятельно кормить свою дочь, но император Николай I лично запретил ей это делать. Любые предпосылки такого рода встречались недоуменно, если не сказать категорично. Но так было не всегда, до 18 века жены императоров и княгини самостоятельно вскармливали наследников, Екатерина I считается последней императрицей, кто обошелся без кормилицы.
Есть несколько версий относительно того почему высокородные дамы отказывались от естественного процесса, да еще и под давлением общественности. Одна из ведущих – это низкая вероятность последующей беременности во время грудного вскармливания. Матерям, стоящим в основе рода, следовало быть очень плодовитыми, им нужно было родить максимальное количество детей, пока они молоды и здоровы, желательно мальчиков. Учитывая младенческую и детскую смертность тех лет, становится понятно, почему несколько лет, потраченные на лактацию, могут оказаться принципиально важными. Нередко у не отличающихся здоровьем аристократок, попросту не хватало молока, для того чтобы полноценно вскормить наследников.
Одежда кормилиц была простой, но подходящей по статусу к дому.
Другие моменты тоже не менее важны, к примеру, считалось, что кормление ребенка негативно сказывается на женской фигуре (а роды, конечно же, нет), делает ее грубоватой и лишает изящности, что недопустимо для аристократок. К тому же, супруга должна была сопровождать своего именитого супруга на светских раутах, а иногда и во время путешествий, поэтому попросту не могла быть привязанной к младенцу, требующему кормления по часам.
Платья знатных дам не умещали пышную «молочную» грудь, да и не были рассчитаны на кормление младенцев, это лишь подтверждает, что подобные требования к ним и не предъявлялись.
Где были собственные дети кормилиц?
Нередко кормилица оставляла своих детей в ужасных условиях, чтобы растить барчука.
Кормилицы практически не имели возможности видеться и общаться с собственными детьми. Чаще всего, речь шла о том, чтобы отлучить мать от ребенка на младенческий период, а уж выживет ли он без материнского молока и заботы – не так важно. Чаще всего ребенок кормилицы оставался на воспитание у родственников, реже отдавался в специальные воспитательные дома (по принципу детских домов), но там был большой дефицит пропитания и очень высокий процент смертности.
Если ребенок кормилицы оставался дома, то речь, как правило, не шла о том, чтобы мать могла навещать его. Это бы означало, что женщина будет находиться в крестьянской избе, а она никогда не отличалась чистотой, и кормилица может принести заразу к именитому отпрыску. По той же причине их практически не выпускали на улицу и не разрешали тесное общение с посторонними людьми.
Работа кормилицы считалась очень почетной.
Чаще всего у кормилиц были свои кормилицы – родственники, соседи, которые имели такую возможность, подкармливали малыша. Тогда это было крайне распространено и в том, чтобы покормить чужого младенца не было ничего удивительного. Нередко оставленный кормилицей ребенок, погибал.
Ближе к концу 19 века правила начали смягчаться, и появилось больше попыток решать вопросы индивидуально. Известны случаи, когда при дворе проживала не только сама кормилица, но и ее дети, в том числе и старшие. Для высшего сословия характерны еще большие уступки, в любом случае это решалась индивидуально, исходя из человеческих отношений. Вообще, работа кормилиц считалась весьма богоугодной, даже если для этого приходилось оставлять своего ребенка, ведь таким образом она обеспечивала питание сразу двух детей (а то и целой семьи) – богатого и своего, поскольку он получал некие преимущества, но о них чуть ниже.
Какие привилегии были у кормилиц?
В барском доме крестьянки получали уход и заботу.
Женщины, кормящие своим грудным молоком, находились в привилегированном положении, к ним относились мягче, баловали их и хорошо кормили. Особенно ей полагались сладости, потому что считалось, что это способствует увеличению выработки молока. На праздники и какие-то события ей дарились подарки, как и всем членам семьи, после того как они успешно выполнили свою работу им полагался определенный подарок, денежная выплата, бонус. Для крестьянских девушек это было очень почетно, к тому же и проживали они в барском доме, где, нередко и оставались уже в другом качестве для дальнейшей работы, связанной с ребенком и уходом за ним. Во времена крепостничества, это, пожалуй, были единственные привилегии, поскольку о какой-то оплате речь не шла. Позже кормилицам полагалось довольствие и другие блага.
• Статус кормилицы оставался при крестьянке пожизненно и давал ей некие привилегии, кроме того, один из ее детей становился «молочным братом», нередко такие браться даже общались и поддерживали связь. Например, Николай I общался со своими молочными родственниками всю жизнь и поддерживал их. Дружба с императором – весьма неплохой пропуск в жизнь.
• После окончания срока кормления младенцы, кормилицы богатых семей получали единовременную выплату, которая были приблизительно равно годовой заработной плате госслужащего. Огромные деньги для крестьянских семей.
• Кормилица получала пенсию – ежемесячное денежное довольствие. В те времена на такую поддержку от государства не могли рассчитывать даже высшие чины.
• На какие-то крупные праздники им отправлялись подарки, причем весьма солидные.
• Просьбы бывших кормилиц часто выполнялись, а их ходатайства играли решающую роль, конечно, в пределах разумного.
Как был обустроен быт кормилиц
В Европе существовали целые агентства нянек-кормилиц.
В большинстве случаев для младенца кормилица была ближе родной матери, ведь именно с ней он проводил большую часть времени. Грудью обычно продолжали кормить 2-3 года, а после окончания этого периода ребенок передавался на попечение педагогам и прочим «воспитателям».
Нередко бывало, что у знатного отпрыска было по несколько кормилиц, порой их число доходило до 4. Но позволить себе такую роскошь могли только царские семьи. Нередко случалось, что подросшие дети забирали кормилиц к себе, на постоянное проживание, чтобы обеспечить им достойную старость. Крестьянки считали эту работу очень престижной, ведь всего-то нужно было следить за младенцем, заменяя ему мать – кормить, мыть, ухаживать и следить за его здоровьем. Для женщин, у которых в доме «семеро по лавкам», тяжелая домашняя работа, хозяйство, работа в поле – жизнь в барском доме казалась раем.
Рожок для кормления младенца. Прототип современной бутылочки.
Несмотря на то, что нередко встречались недобросовестные кормилицы, которые могли дать ребенку водки, чтобы он лучше спал, закрутить роман с кучером и скрывать, что у нее пропало молоко, встречались и те, кто искренне привязывался к ребенку. Именно через кормилицу ребенок узнавал русскую речь, обычаи, традиции. Няня Александра Пушкина, Арина Родионовна, была кормилицей сестры поэта и является ярким примером того как в семьях было принято относиться к тем, кому доверили собственное потомство. У многих русских классиков встречается образ «мамушки» (так называли кормилиц, подчеркивая их особое положение).
Закат эпохи кормилиц
Кормилица в доме заводчика Савельева.
Практика вскармливания чужих детей начинает уходить только к 20 веку, с легкой руки императрицы, которая на собственном примере, в разрез правилам, стала самостоятельно кормить и воспитывать своих детей, отношение к институту материнства стало меняться. Дворяне стали больше внимания уделять собственному потомству и не воспринимать их как нечто обязательное, но отвлекающее от жизни. К тому же стали появляться сухие молочные смеси, которые сделали кормилиц не столь востребованными, даже если у матери не было достаточно молока.
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