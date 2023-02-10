Почему богатые матери не кормили детей сами, и Куда кормилицы девали своих малышей

Кто такие кормилицы-крестьянки и для чего они были нужны?

Кормилица должна была олицетворять здоровье и материнство.

Почему аристократки и барыни не кормили детей самостоятельно?

Кормилицы при богатых домах и выглядели соответствующе.

Одежда кормилиц была простой, но подходящей по статусу к дому.

Где были собственные дети кормилиц?

Нередко кормилица оставляла своих детей в ужасных условиях, чтобы растить барчука.

Работа кормилицы считалась очень почетной.

Какие привилегии были у кормилиц?

В барском доме крестьянки получали уход и заботу.

Как был обустроен быт кормилиц

В Европе существовали целые агентства нянек-кормилиц.

Рожок для кормления младенца. Прототип современной бутылочки.

Закат эпохи кормилиц

Кормилица в доме заводчика Савельева.