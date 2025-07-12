Прохладительный десерт: 6 занимательных фактов о мороженом

Когда летние месяцы вступают в свои права, миллионы людей по всему миру начинают заботиться о том, как они будут спасаться от жары. И рацион в этом отношении исключением не является: вместо горячего супа подходит окрошка, вместо чая или кофе - прохладный лимонад или компот, а вместо тортиков - мороженое., а настоящим кулинарным феноменом с очень долгой и удивительной историей, которая, несомненно, имеет право быть узнанной. Вашему вниманию 6 занимательных фактов о мороженом.
1. Об историческом прототипе мороженого
Холодные десерты предпочитали ещё древние китайцы. /Фото: veq.ru
Если судить по данным из исторических источников, то мороженое можно смело назвать одним из продовольственных долгожителей, потому что его история насчитывает не менее пяти тысяч лет. Так, ещё в 3000 году до нашей эры в Китае был популярен десерт из снега и льда, с добавлением кусочков апельсина, лимона и зернышек граната. Рецепты и варианты хранения этого лакомства сохранились на страницах книги «Ши-кинг», которая датируется XI столетием до нашей эры. Что же касается рецепта привычного нам мороженого, то его впервые опубликовали в 1718 году в сборнике рецептов миссис Мэри Илз, который издавался в Лондоне.
2. О появлении вафельного рожка
Вафельному рожку скоро исполнится 120 лет. /Фото: tort-tort.ru
Если само мороженое насчитывает не одну тысячу лет, то вот один из его постоянных сегодня атрибутов - вафельный рожок - для использования с классическим мороженым появился относительно недавно: по информации редакции Novate.ru, впервые его публично продемонстрировали в 1904 году на ярмарке в Сент-Луисе.
3. О мороженом на отечественных просторах
У нас мороженое знают не одно столетие. /Фото: culture.ru
На Руси, как удалось выяснить исследователям, был собственный вариант мороженого. Так, в деревнях на Масленицу была традиция готовить смесь из замороженного творога, сметаны, изюма и сахара. А если иметь в виду традиционную рецептуру холодного лакомства, то, к примеру, в позапрошлом веке в Российской империи существовало три основных вида мороженого: сорбетто (щербет) – замороженная жидкость (хоть и не настолько, как привыкли современные любители сладкого); полумороженое (гранито) – представляло собой менее густую массу, которую кондитеры приловчились готовить из самых разных замороженных соков; и, собственно мороженое – это была самая густая масса, которой кондитеры придавали ещё и разные формы.
Интересный факт: Есть на отечественных просторах и собственный рекорд, связанный с мороженым. Оказывается, в последний день двадцатого столетия в Москве создали самого большого снеговика из мороженого ростом в два метра и весом в три центнера.
4. Об истории «эскимо»
Эскимо продвинул на рынок удачный маркетинг. /Фото: vokrugsveta.ru
Эскимо, которому тоже не многим более ста лет, может похвастаться занятной историей популяризации. Так, его первым названием эскимо было «эскимо-пай», что переводится с английского языка как «пирожок эскимоса». И такое прозвище для первого на планете мороженого в шоколаде было придумано его изобретателем, Кристианом Нельсоном, не просто так. Он не просто развозил лакомство по городам, рекламируя его, но и придумал любопытный маркетинговый ход: не только зазывал отведать настоящего ледяного «пирожка», но и демонстрировал при этом фильм, рассказывающий про эскимосов.
5. О самом дорогом мороженом на планете
Самое дорогое мороженое на планете и выглядит дорого. /Фото: lasunka.com
Как и любой другой предмет или еда, есть и самое дорогое в мире мороженое - стоит оно примерно одну тысячу долларов. Столь элитное лакомство можно найти в известном в Нью-Йорке ресторане под названием Serendipity. Речь идёт о так называемом «золотом» мороженом. Таким дорогим его делает приготовление по таитянскому уникальному рецепту, а также мадагаскарская ваниль, тоненький слой съедобной золотой фольги, трюфеля, экзотические фрукты, доставленные из Парижа, и марципановые вишенки. Кроме того, в цену этого десерта входит и приятный подарок – золотая ложечка, инкрустированная настоящими бриллиантами, которую, после съедения десерта, можно забрать с собой.
Это интересно: если посмотреть на практику профессиональной дегустации мороженого, то подарок от ресторана «Serendipity» в виде золотой ложки становится весьма логичным. Это помогает им распробовать запах и вкус самого мороженого без примесей ароматов тех продуктов, что были на ложке ранее.
6. О потреблении мороженого в Америке
Американцы - рекордсмены по любви к мороженому. /Фото: usa.one
Соединённые Штаты Америки на протяжении многих лет являются главными потребителями мороженого: по данным редакции Novate.ru, там на каждого жителя ежегодно приходится в среднем 20 килограммов мороженого. Более того, американцы умудряются даже простуду лечить не медом и малиной, но также грелками со льдом, холодным душем, и специальным видом мороженого, в составе которого можно найти лимонный сок, имбирь и мёд. А есть и вовсе нетривиальный вариант лечебного мороженого с бурбоном и кайенским перцем.
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