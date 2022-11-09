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Эффективное копеечное средство от запаха из обуви

Для многих потливость ног и неприятный запах из обуви — этого огромная проблема, с которой, порой, не помогают справиться даже дорогие разрекламированные препараты.
Дорого — не всегда хорошо и эффективно, верно? На самом в данной ситуации могут спасти народные рецепты, бюджетные, но от этого не менее эффективные.

Эффективное копеечное средство от запаха из обуви

И одно из таких средств — хорошо знакомый всем лавровый лист. Он отлично справляется с неприятным запахом в обуви. Лавровый лист хорошо обеззараживает, убивает бактерии, а также обладает приятным запахом.

Эффективное копеечное средство от запаха из обуви

Для того же, чтобы он помог вам в борьбе с неприятным запахом, просто положите несколько сухих листьев внутрь обуви и оставьте на все ночь. Повторять такую процедуру достаточно 1 раз в неделю. Также можно оставлять лавровый лист внутри обуви и во время носки.

Эффективное копеечное средство от запаха из обуви

А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как с помощью лаврового листа избавиться от неприятного запаха из обуви.

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Обувьзапах
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