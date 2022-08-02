Рейчел Брайс: танец в стиле трайбл в исполнении женщины-змеи

Рейчел Брайс - фентэзийная экзотика.
Если собрать все представления об экзотике, архетипы и подспудные ощущения и воплотить их в музыку и танце, то получится невероятно интересное танцевальное направление трайбл, А одной из самых ярких представительниц этого направления является Рейчел Брайс. Её танцы это нечто фентэзийное, находящееся вне цивилизации. Впрочем, смотрите сами!
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