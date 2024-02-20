Цветы, которые не требуют ухода

Хотите, чтобы ваш участок украшали великолепные цветы, а не злостные сорняки? Тогда выберите красивые растения из списка ниже! Они не требуют постоянного ухода, размножаются самосевом, пышно цветут всё лето. А ещё все они душат сорняки — вытесняют их с участка!



Сальвия хорминумовая

Бархатцы

Космея

Василёк синий

Настурция

Каллистефус (астра однолетняя)

Табак душистый

Маттиола двурогая

Календула

Алиссум

Душистый горошек

Эшшольция (сливовое вино)

Флокс Друммонда

Исключительно неприхотливая и красивая! Стабильно быстро растёт, устойчива к холодам и жаре. У сальвии появляются не цветы, а прицветники. В них виднеются прожилки, которые делают её похожую на мрамор!Пожалуй, один из самых популярных цветов. Это не только красивое, но и полезное растение! Бархатцы различают гвоздиковидные и хризантемновидные.Цветок удивительной красоты! Кажется, будто это очень простое растение. Но усилиями селекционеров оно приобрело новые формы и окраски! У космеи практически нет врагов в саду, за исключением слизней и улиток.Чудесное луговое растение. Цветки в корзинке ярко-синие, сочные. Василёк с лёгкостью вытеснит сорняки с участка и гордо займёт их место!Не только красивый, но ещё и вкусный цветок! Его частенько добавляют в салаты вместо зелени и редиски. Съедобны все части, кроме корня. Цветки пёстрые, красочные, декоративные!Тысячи сортов, неприхотливость, яркие цветы, вытеснение сорняков — всем этим и не только может похвастаться каллистефус! Этот уникальный, популярный цветок можно выращивать как на участке, так и в кашпо.Простое в уходе растение, которое привыкнет как к палящему солнцу, так и к полутени. Табак душистый привлекает не только своей декоративностью, но и сказочным ароматом! Этот летник станет украшением любого сада.Восхитительный аромат маттиолы чарует и кружит голову! Её внешний вид неброский, однако, цветок великолепно вытесняет сорняки. Маттиола двурогая совершенно не прихотлива: вырастет на любой почве, переживёт засуху и заморозки до -7!Ещё одно лекарственное растение! Календула привлекает своими яркими, как солнышки, цветками. Они также используются в косметологии, стоматологии и не только!Один из самых ароматных почвопокровников для сада. Множество цветов, ковёр сочной зелени и привлекательный аромат мёда! Алиссум с лёгкостью прогонит все сорняки с участка.Изысканный аромат, яркая палитра цветов, изумрудная зелень — нужно ли что-то ещё? Однолетнее вьющееся растение, которое добавит краски любому неказистому углу! Аромату душистого горошка нет равных.Абсолютно неприхотливое, красивейшее, ажурное растение семейства Маковые, которое будет цвести всё лето! Выдержит холод, жару, отсутствие поливов. Садить её лучше всего на солнечном месте, чтобы получить буйство цветов!Не самое популярное растение, и зря! Оно очень эффектное, простое в уходе, декоративное. Цвести будет более 3-х месяцев! Отличается высокой морозостойкостью.Какое великолепие и разнообразие цветов! Выбирайте и сейте, чтобы, вместо сорняков, любоваться великолепными соцветиями и сочной зеленью неприхотливых цветов!