Снайперские дуэли, которые стали частью мировой истории

Снайперские поединки — обычное дело для голливудского блокбастера, но в реальной жизни такие перестрелки происходят довольно редко. Большую часть времени снайперы проводят, защищая атакующие отряды пехоты, и отслеживают вражеских стрелков при помощи современных технологий. Тем не менее снайперские дуэли случаются и в реальной жизни, пусть и довольно редко. Вот пять легендарных столкновений профессионалов своего дела, каждое из которых вошло в историю.



Карлос Хэтчкок vs. Неизвестный снайпер

Билли Синг vs. Абдул Грозный

Симо Хяюхя vs. Красная армия

Адальберт Уолдрон vs. Снайпер-на-пальме

Василий Зайцев vs. Майор Кениг