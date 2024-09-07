Бескровные дуэли: спорт и развлечение 1900-х годов

Дуэль Евгения Онегина с Владимиром Ленским. Художник И. Репин. | Фото: commons.wikimedia.org.
Если бы только оружие, которым стрелял Жорж Шарль Дантес в Александра Сергеевича Пушкина еще в 1837 году, было заряжено восковыми пулями – сегодняшний мир мог бы быть совсем другим.
Дуэли были взрывными жестами гордости.Дуэльная практика перешла от слов к шпагам и затем к пистолетам. Дуэли были настолько популярны, что запрещались во многих странах из-за больших потерь офицерского состава.
Оппоненты в полном защитном костюме стоят на расстоянии 18 метров. | Фото: loc.gov.
Как это часто бывает, в один момент в прошлом в начале 20 века появился спорт, который был дуэльным поединком в более мягкой форме и в то же время гарантировал зрелищность – дуэли восковыми пулями. Поскольку все еще бретеры стреляли друг в друга, разница была в том, что проигравший участник «теоретически объявлялся погибшим... и якобы фатальные результаты создавали общее веселье».
Бретерские пистолеты и восковые пули, используемые в нью-йоркских дуэлях. | Фото: loc.gov.
Вот что сообщила «Нью-Йорк Таймс» о первой публичной безопасной дуэли в Америке в 1909 году. Поединок состоялся в Карнеги-холле между двумя участниками Карнеги-клуба шпаги и пистолета. Мужчины отсчитали 18-метровое расстояние, одетые в черную одежду и маски на лицах. Их французские дуэльные пистолеты .44 калибра были заряжены импортными французскими пулями из воска, и небольшая аудитория получала удовольствие от происходящей драмы.
Бескровные поединки появились во Франции в начале 1900-х годов, когда в Париже была открыта «Дуэльная школа». В этой элитной академии поединки практиковались безопасными пулями, тренирующиеся бретеры носили защищающие лицо маски, но, тем не менее, они следовали традиционным правилам и чтили дуэльный кодекс. Вариант такого спорта даже был показан на летних Олимпийских играх в Лондоне 1908 года, в дополнение к международным чемпионатам по стрельбе из пистолета и револьвера.
Дуэль восковыми пулями в 1909 году. | Фото: loc.gov.
Восковые пули, однако, не были полностью безопасными. Без адекватной защиты и на малом расстоянии пули все еще могли нанести повреждения. Зрителям также необходимо было соблюдать осторожность от рикошетных выстрелов, особенно опасаясь за свои глаза.
Этот спорт имеет много общего с пейнтболом – пожалуй, самым узнаваемым современным аналогом, который также требует наличия защитного снаряжения. Пейнтбольные пистолеты также могут использоваться для поединков тет-а-тет.
Несмертельная версия дуэли. | Фото: loc.gov.
В то время, как любой человек может играть в пейнтбол, дуэли восковыми пулями требуют определенного навыка и опыта. В 1908 известный британский бретер Уолтер Уинанс заявил, что в них следует брать участие только экспертам, не допускающим мысли о «несерьезности» такого занятия. Согласно Уинансу, самой большой опасностью является путаница с зарядами пистолета.
В 20-м веке оружейные технологии сильно продвинулись вперед, оружие стало точнее, а дуэли – еще более опаснее. В наши дни дуэль, не важно, стреляют свинцовой или восковой пулей, считается пережитком прошлого. В то время как «безопасные» дуэли сошли на нет, восковые пули остались. Их используют для магических трюков, стрельбы по мишеням. Они безопаснее и дешевле, чем обычные пули.
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