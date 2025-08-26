С нами не соску...
Какие растения категорически запрещено подкармливать золой



Зола – очень популярное удобрение среди отечественных и зарубежных садоводов. Используют ее почти по всему миру. Однако, в действительности эффект от зольных удобрений может оказаться строго обратным ожиданиям садовода. А все потому, что существует достаточно большая категория растений, которым зола не только не помогает, но и прямо вредит.
Данную тонкость следует помнить, если нет желания загубить урожай.

Зола - популярное удобрение. |Фото: riabir.ru.

Стоит сразу отметить, что прежде чем браться за любое удобрение, будет абсолютно не лишним ознакомиться с агротехникой каждого растения, которое собрались подкармливать. Данное правило одинаково справедливо для любых подкормок, а не только для золы. В противном случае дачник рискует приобрести горький и печальный опыт. Набивать шишки самостоятельно в данном вопросе нет никакой нужны. На сегодняшний день существует уже достаточное количество как статей в интернете, так и целых книг, посвященных агротехнике.
Подкармливать золой можно большинство культур. |Фото: distano.ru.

Мы же сегодня поговорим конкретно о золе. Итак, данное вещество содержит множество интересных химических элементов, которые могут как принести вред, так и пользу. Фосфор, калий, кальций – вот основные вещества, содержащиеся в древесной золе. При правильном использовании комбинация перечисленных элементов укрепляет корневую систему растения, снижает кислотность грунта, повышает иммунитет культуры.
Но вот клубника золу на самом деле не любит. |Фото: mykaleidoscope.ru.

Собственно, вопрос кислотности почвы – один из важнейших, так как разные культурные растения любят разную кислотность.
Для оптимального развития томатов она должна составлять 5.5. Без нее томаты станут расти крайне вяло и медленно. Кормить помидоры золой можно, но делать это следует с повышенной осторожностью, чтобы не переборщить. А вот клубника нуждается в кислотности 5.7, поэтому почву вокруг нее лучше вообще не сдабривать ни золой, ни другими зольными удобрениями. В любом случае перед тем как пользоваться популярным самодельным удобрением следует обязательно измерить степень кислотности почвы. Может оказаться, что золу не стоит добавлять даже тем растениям, которые реагируют на нее в обычных ситуациях положительно.
С большой осторожностью используем золу для помидоров. |Фото: polsov.com.

