За 14 лет эта женщина посетила все похороны в округе

Обычно похороны – далеко не самое приятное мероприятие, но не для 65-летней Терезы Дойль. Женщина ходит в местную церковь, и каждый раз, когда в церкви проводится поминальная служба с участием родственников и друзей, Тереза тут как тут. По уверению священника, за последние 14 лет Тереза не пропустила почти ни одних похорон.







Эта история всплыла на поверхность только недавно, после того, как семья, которая устраивала похороны, выяснила, что Терезу никто не приглашал. Священник знал об этом, но, к сожалению, не мог ничего с этим сделать. «Она приходит на каждые похороны, и если после службы сервируют поминальный стол, они всегда на него идет, несмотря на то, что у нее нет на то приглашения,» – рассказывает священник.







Церковь, в которую регулярно ходит Тереза.



Священник много раз разговаривал с Терезой по этому поводу, но она неизменно заявляла, что это ее «святая обязанность посещать так много служб, сколько это вообще возможно.» «Я не могу сказать ей, чтобы она сюда никогда не приходила,» – сокрушается священник. – «Она католик и она уверена, что должна быть на каждой службе. Она приходит сюда, сколько я здесь работаю, то есть минимум 14 лет.»



Последний раз Тереза была на похоронах 42-летней Кэтрин Вайтхед, которая умерла после длительной борьбы с редким заболеванием – болезнью Аддисона. Родственники решили устроить поминальный стол три недели спустя после похорон в местной церкви. Тереза приехала в назначенный день на велосипеде прямо к церкви, зашла в нее, как если бы была лично знакома со всеми присутствующими и даже стала активно общаться с гостями.







Мать умершей Кэтрин говорит: «Она даже упросила моего сына Кевина подвезти ее из церкви в центр города. Там было полно людей с работы Кэтрин, и я подумала, что эта женщина, должно быть, ее коллега. Когда я спросила ее об этом, то она сказала, что так и есть, она работала с моей дочерью вместе официанткой. Но моя дочь никогда не работала официанткой.»







После этого странного разговора мама Кэтрин заметила еще больше странностей со стороны незнакомки. «Она ела так, будто завтра никогда не наступит.» В какой-то момент миссис Вайтхед поняла, что эта незнакомка просто пришла поесть, и удостоверившись, что ее никто из присутствующих не знает, дала той пощечину. «В церкви службы проходят каждое утро. Нет никакой нужды оставаться на похороны. Она приходит исключительно ради бесплатной еды. Это оскорбительно и совершенно неприемлемо.»



Позже журналисты пытались поговорить с Терезой, однако она отказалась общаться на эту тему. «Это мое дело, – отрезала женщина. – Я просто должна туда ходить. Куда же мне еще ходить-то.»







Вот уже 14 лет Тереза ходит в эту церковь каждый день.



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