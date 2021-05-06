Какие сладости и вино любили русские цари, и что такое «папушники» для простого люда

В России XVIII-XIX веков были благодатные условия для развития бизнеса. Собственное предприятие мог открыть любой желающий, будь то купец, иностранец или бывший крепостной крестьянин. Благодаря находчивости, таланту и увлеченности своим делом некоторые предприниматели того времени создавали крупные бренды, которые до сих пор пользуются популярностью не только на родине, но и за рубежом. С 1917 года фабрики передавались в собственность государства и переименовывались в честь большевиков. Некоторые бренды и вовсе прекратили свое существование, после революции, но навсегда остались в истории бизнеса как пример гениального маркетинга, новаторства и мастерства.
Коломенская пастила от Петра Чуприкова
Упаковка Коломенской пастилы П.К.Чуприкова./Фото: kolomnapastila.com
Пастилу готовили уже при Иване Грозном, а ее рецепт есть даже в «Домострое». Урожай яблок на зиму советовали сохранять именно в виде пастилы. Сначала плоды томили в печи, затем разминали, тонким слоем укладывали на доски и оставляли на солнце до полного высыхания. Тонкие полоски скручивали в «рулеты» и ели в качестве десерта вплоть до нового урожая.
С XIV огромные территории Коломны были заняты царскими и архиерейскими садами. Город называли центром русского садоводства, а производство яблочного лакомства здесь стало одним из основных видов промысла. Пастилу готовили местные ремесленники специальной профессии — «пастильницы» и «пастильники».
Воздушная рыхлая пастила имела особый состав — в яблочное пюре добавляли не патоку, а сахар, и взбивали с яичными белками. Выпекали ее в специальной глиняной посуде, в словаре В.Даля даже появилась такая поговорка — «крепкий, как коломенский горшок». Среди иностранных туристов бытовала легенда, что только коломенские монахи знают удивительный рецепт, «как из яблока сделать облако».
В 1735 году в Коломне открылась первая пастильная фабрика под руководством купца Шершавина, который и прославил этот продукт на всю страну. В 1775 году десертом угощали саму Екатерину Великую во время ее приезда в Коломну. А в 1796 году тульский помещик и литератор Василий Левшин описал порядок приготовления коломенской пастилы в своем кулинарном словаре.
В середине XIX века воздушное лакомство производили на фабриках Куприяновых и Паниных. В 1852 году на коломенском посаде появилось «Конфетно-пастильное заведение» купца Петра Чуприкова. Клубничную, ореховую и малиновую пастилу этого производителя продавали по всей стране. В 1870 году на Всероссийской мануфактурной выставке продукцию Чуприкова удостоили почетным отзывом. Уникальная технология вырабатывалась веками, а была утрачена в один миг — во время революции завод в Коломне закрылся. Сегодня в его стенах действует Музейная фабрика пастилы.
Почему Тульский пряник стал главным пряником России
Резная доска для выпекания печатного пряника. /Фото: s1.drugiegoroda.ru
Есть предположение, что пряничный промысел возник в Туле намного раньше оружейного и самоварного. С давних времен лакомство называли «медовым хлебом», а первое письменное упоминание о нем засвидетельствовано в писцовой книге 1685 года.
Знаменитые «печатные» коврижки выпекали на пряничных досках. Формы делали из березовой и липовой древесины, сушили, а потом вырезали на них рельефные рисунки, надписи и узоры. Тесто «отпечатывали» на доске и запекали в печи. Рецептуру держали в строжайшей тайне.
Ни одна ярмарка не обходилась без торговли ароматными коврижками — печатными, сырцовыми, с шоколадной или фруктово-ягодной начинкой. Для простого люда выпекали сухие «папушники» без начинки.
В 1778 году к 75-летию Петербурга тульские мастера преподнесли Екатерине II трехметровую ковригу весом в 30 килограммов с изображениями городских достопримечательностей.
В XIX веке появлялись целые семейные династии пряничников. Самым известным производителем считался купец Василий Гречихин. На всемирной Парижской выставке в 1899 и 1900 годах он удивил зрителей павильоном, крыша которого была полностью построена из печатных коврижек.
Во время революции пряничный промысел чуть не исчез — магазины закрылись, мастера уехали из страны, а уникальные рецепты были утеряны и забыты. Производство удалось наладить лишь в 1954 году, а в 1996 году на родине легендарного десерта открылся Музей тульского пряника.
Абрикосовый шоколад для царского двора от пензенского крепостного
Жестяная коробка для сладостей от Абрикосова, сохранившаяся до наших дней./Фото: zolotoy-mayatnik.ru
Карамель «Гусиные лапки» и «Раковые шейки», маленькие игрушки-сюрпризы в шоколадках и зайцы в фольге — все это придумал гениальный предприниматель Алексей Иванович Абрикосов. Из мелкой лавочки своего деда он создал крупнейшую кондитерскую фабрику дореволюционной России, стал первым конфетным магнатом русского происхождения и получил прозвище «мармеладный король».
Основателем будущей империи шоколадников считается Степан Николаев. В 1804 году 64-летний пензенский крепостной получил вольную от барыни и перебрался в Москву. Там вместе с сыновьями он организовал мелкое кустарное производство по изготовлению варенья и мармелада. По одному из преданий, Степан Николаев решил взять фамилию Абрикосов, потому что именно из этих фруктов ему удавались самые лучшие сладости.
Сыновья талантливого умельца не смогли продолжить его дело, в 1841 году все имущество ушло на долги. Только в 1846 году Алексей Иванович решил продолжить дело своего деда и восстановить почти полностью разоренное семейное производство, в чем ему очень помог бывший работодатель, предоставивший кредит.
К 1879 году Алексей Иванович открыл новую фабрику и создал товарищество «А.И.Абрикосов и сыновья». В 1899 году после многочисленных побед на выставках ему был присвоен статус «Поставщик Двора Его Императорского Величества».
В ассортименте было более 750 тысяч видов продукции: фруктовая пастила, конфеты «Утиные носы», шоколад «Древнегреческий» и «Зоологический», мармелад «Лилипут» и «Царский», фигурные пироги, торты и печенье.
Основная продукция — джемы, варенье, пюре, компоты, глазированные ягоды, фрукты и орехи. Особой популярностью пользовались экзотические лакомства — кусочки арбуза, лимоны, мандарины и апельсины в шоколаде. Сладости упаковывали в жестяные и стеклянные баночки, фасовали в бархатные мешочки и деревянные коробочки. Упаковки для шоколада были настоящим произведением искусства. Фабрикант пригласил в свой цех братьев Васнецовых, Ивана Билибина, Валентина Серова и других профессиональных художников. Артель из 30 человек возглавил известный в то время живописец Ф. Шемякин.
Алексея Абрикосова по праву считают новатором и гениальным маркетологом своего времени. Именно он придумал вкладывать в шоколадки открытки с познавательной информацией, головоломки и другие сюрпризы. На обертках печатали загадки, поговорки, алфавит и таблицу умножения.
Шоколадные шары, шишки и пасхальные яйца изготавливали из тонкого шоколада, а внутрь помещали маленькую игрушку. Эту идею потом использовали американские производители для создания «киндер-сюрпризов».
Перед новым 1880 годом в газетах появилось объявление, что в одном магазине Абрикосовых работают только брюнетки, а в другом — одни блондинки. Москвичи массово стали посещать лавки, чтобы проверить, так ли это на самом деле, заодно покупая сладости к празднику. Такие оригинальные методы рекламы Абрикосов использовал постоянно.
В 1918 году фабрика перешла в собственность государства, а в 1922 году была переименована в честь большевика Петра Бабаева, который не имел никакого отношения к кондитерскому делу.
«Парижское» вологодское масло
Работники маслобойного цеха. /Фото: ydoo.info
Вологодское масло — продукт с узнаваемым вкусом и ароматом, который получают из свежайших сливок первого сорта, обработанных под воздействием высокой температуры. Торговая марка появилась благодаря брату живописца В.В. Верещагина — Николаю. В 1880 году он основал маслодельный завод в Вологодской области, который уже через восемь лет конкурировал по объему выпуска с признанными лидерам из Прибалтики и Финляндии.
Все началось в 1870 году, когда на Парижской выставке Николай Васильевич попробовал вкуснейшее масло с необычным ореховым привкусом и решил, что такой оригинальный продукт можно выпускать и на родине. Необычный вкус и аромат маслу придавали специальные нормандские травы, которых не было в Вологде. В поисках уникальных вкусовых характеристик Верещагин проводил множество экспериментов и исследований. После многочисленных неудач решено было кипятить воду для промывки сырья, заодно решили прокипятить и сливки. Когда взбили масло и попробовали его, ощутили тот самый неповторимый ореховый вкус. Так и появилось знаменитое вологодское масло.
Сам Верещагин называл свое масло парижским, а в Европе оно было известно как петербургское, поскольку поставки за рубеж осуществлялись только из Северной столицы.
Возросший объем экспорта из Вологодской губернии побудил датскую фирму «Мерк-Паллизен», работающую в Санкт-Петербурге, открыть свое представительство в Вологде. Оттуда они привозили масло для Копенгагена, Гамбурга и Лондона.
В дальнейшем уникальную рецептуру Верещагина использовали производители из Европы. Но свой традиционный вкус «парижское» масло приобретало только из того молока, которое было получено в природных условиях Вологодчины.
В 1911 году был открыт первый в России институт по обучению кадров в области маслодельного производства, который в дальнейшем был переименован в Вологодскую молочно-хозяйственную академию имени Н.В. Верещагина.
Любимые вина императоров из поселка Массандра
Массандровский винный погреб. /Фото: lh4.googleusercontent.com
В 30-е годы XIX века граф Михаил Воронцов начал производить вино в крымском поселке Массандра. Виноградную лозу он привозил из Европы и сажал ее в своих имениях в Крыму. Вскоре там был открыт первый винзавод, продукцию которого высоко оценил сам Николай I. При Воронцове в некоторых путеводителях за Массандрой закрепился статус «стороны лучших крымских вин». Особой популярностью пользовались крепкие и густые ликерные напитки: «Мускаты», «Пино-Гри» и «Портвейн Массандра».
В 1889 году имение было выкуплено Удельным ведомством, которое управляло царскими землями в Крыму. Главным виноделом Массандровского имения Романовых был назначен князь лев Голицын. Позже его назовут отцом русского виноделолия, поскольку именно при нем русская марка получила международное признание. В 1894 году при заводе начали строить Главный Массандровский погреб — этот год до сих пор ставят на всех бутылках в качестве даты основания. Строительство поручили гражданском инженеру А.И. Дитриху.
За 5 лет работы Голицына на должности главного винодела французские марки вина были полностью вытеснены с российского рынка. Напитки Массандры получали высшие награды на международных выставках, регулярно поставлялись в Москву, Санкт-Петербург и другие города. В 1920 году завод национализировали, на тот момент в винподвале хранилось более 100000 бутылок разных лет.
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