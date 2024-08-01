«Победившая» водную стихию: женщина, сумевшая выжить после падения в водопад

Энни Эдсон Тейлор - первый человек, кто спустился вниз по Ниагарскому водопаду в бочке и выжил.
Человек всегда хотел победить силы природы. Каждый делал это по-своему: один мастерил крылья, другой спускался в земные недра, а третий покорял водную стихию. Так, в начале ХХ века отчаянные смельчаки отправлялись к Ниагарскому водопаду, чтобы спуститься в бочке по воде с высоты 53 метров.
Аnnie Edson Taylor - 63-летняя женщина, сумевшая спуститься по Ниагарскому водопаду. | Фото: mashable.com.
На такой отчаянный поступок женщина решилась не от большой смелости, а от отчаяния. После того, как Энни Эдсон Тейлор (Аnnie Edson Taylor) потеряла мужа, она перебивалась случайными заработками, которые позволяли ей едва сводить концы с концами. В 1901 году она прочитала в газете статью о людях, совершающих опасные трюки на потеху публике. Женщина поняла, что это ее последний шанс поправить свое материальное положение.
Энни Эдсон Тейлор отплывает от берега для совершения спуска в бочке с водопада. | Фото: mashable.com.
Энни выбрала спуск по Ниагарскому водопаду в бочке. Для этого она нашла агента Фрэнка Рассела, с которым заключила договор на подготовку задуманного. Затем нужно было долго ждать разрешения на спуск у местных властей, ведь все предыдущие желающие погибли во время исполнения трюка.
В конце концов бочку протестировали на кошке. Во время падения животное выжило, получив незначительные ушибы головы. 24 октября 1901 года, в день рождения Энни настала ее очередь.
Схематическое расположение Энни Эдсон Тейлор в бочке. | Фото: mashable.com.
Женщину поместили в дубовую бочку размером 1,4 х 1 м. Внутри было несколько подушек. Затем бочку загерметизировали, закачали туда воздух и на шлюпке отправили вверх по течению.
Несколько сотен людей следило за падением огромной бочки. Когда она появилась из пучины водопада, спасатели тут же бросились ее вылавливать. В общей сложности пребывание в воде Энни Эдсон Тейлор длилось 20 минут. Еще столько же понадобилось для того, чтобы ее выловить и достать женщину из бочки.
Мужчины, помогающие Энни Эдсон Тейлор выбраться после падения с Ниагарского водопада. | Фото: mashable.com.
Пока женщина приходила в себя и давала интервью журналистам, ее агент сбежал вместе с бочкой и всеми контрактами, по которым Энни Эдсон Тейлор должны были выплатить финансовое вознаграждение.
На вопрос журналистов, решилась бы Энни еще раз на такую авантюру, женщина ответила: лучше бы ей подойти к дулу пушки, зная, что ее разорвет на куски, нежели еще раз испытать падение в водопад.
Открытка с изображением события падения Энни Эдсон Тейлор с Ниагарского водопада в бочке. | Фото: seferia.com.
Как бы там ни было, но Энни Эдсон Тейлор вошла в историю как первый человек, который выжил после падения в бочке в Ниагарский водопад. Поступок отважной женщины повлек за собой десятки последователей. Но только единицы сумели выжить.
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