Молоток, тиски, слизанная отвертка: Как дать вторую жизнь безнадежно испорченному инструменту

Практически любой старый инструмент можно восстановить. | Фото: popularmechanics.com.
У многих мужчин дома или в гараже найдется немало инструмента, который выбросить жалко, а использовать его нельзя. Ржавчина, поломанные ручки и «прикипевшие» детали, на первый взгляд, являются неустранимым препятствием. Но так не думают мужчины, у которых руки растут откуда положено.
Восстанавливаем «убитую» кувалду
Ударный инструмент даже в таком состоянии можно восстановить. | Фото: popularmechanics.com.
При длительном использовании по назначению плоские поверхности молотка или кувалды и зубила расклепываются. Как результат, часть материала выпирает и нависает над боковыми стенками инструмента. Это не только мешает при работе, но даже опасно, так как при ударе кусочки материала могут отколоться и ранить руку.
Такую кувалду, казалось бы, уже не спасти. | Фото: youtube.com.
Болгаркой с отрезным кругом убираем наклеп. | Фото: youtube.com.
Восстановить такой инструмент довольно легко, а как это сделать, рассмотрим на примере кувалды. Зажимаем ее в тисках и с помощью УМШ («болгарки») отрезаем уродливые стальные «наросты».
Лепестковым кругом легко выровнять поверхность кувалды. | Фото: youtube.com.
Формируем грани кувалды. | Фото: youtube.com.
Затем болгаркой с лепестковым кругом выравниваем поверхность кувалды. Выравниваем кривые грани, чтобы получился аккуратный ровный «брусок».
Кувалда насаживается на рукоятку и расклинивается. | Фото: youtube.com.
Рукоятка для ударного инструмента делается из таких пород дерева, как рябина, граб, бук, ясень, береза, акация. В верхней части рукояти, подогнанной под отверстие кувалды, делается пропил. Когда инструмент уже в сборе, в эти места забиваются металлические клинышки. Далее инструмент на сутки замачивается в олифе или в масле. Благодаря этому рукоять проживет намного дольше.
Восстанавливаем старые тиски
Старый советский инструмент все еще можно восстановить. | Фото: youtube.com.
Тиски – это крайне полезный инструмент в гараже, обойтись без которого порой просто невозможно. Вот только это устройство стоит далеко не три копейки, и поэтому имеет смысл восстановить старые тиски, которые нередко валяются где-то в пыльном углу или во влажном подвале.
Старые ржавые тиски выпущены еще в 1967 году. | Фото: youtube.com.
Такие тиски нередко выглядят, как глыба ржавой грязи и, вполне вероятно, основные детали даже не двигаются. Но даже такое наследство «от дедушки» можно восстановить.
Сперва обрабатываем поверхность тисков металлической щеткой. | Фото: youtube.com.
Перво-наперво, старый инструмент нужно отчистить от земли и ржавчины. Можно делать это с помощью металлической щетки. Она хорошо проникает в такие узкие и отдаленные места, куда не подлезть болгаркой. К тому же пыли от щетки намного меньше.
Убирая наслоения десятилетней грязи, не стоит забывать о своем здоровье. Используйте респиратор, рукавицы и очки.
Разбираем тиски на составляющие. | Фото: youtube.com.
Заржавевшие резьбы раскрутить не так просто, поэтому стоит их обработать WD-40. | Фото: youtube.com.
Далее разбираем тиски, выкручиваем основной винт, а также крепежные гайки. Те, что не поддаются, обрабатываем WD-40. Элементы тисков, доступные теперь со всех сторон, снова очищаем щеткой.
Детали тисков складываем в емкость и заливаем водой. | Фото: youtube.com.
А удалить очаги ржавчины поможет химия. А еще более эффективный результат дает электрохимический метод.
В воду добавляем средство для очистки канализации. | Фото: youtube.com.
Детали тисков складываем в емкость, заливаем водой и добавляем любое средство для очистки канализации. Главное, чтобы в его составе был гидроксид натрия.
Для подачи тока также погружаем в воду куски оцинковки или любого другого «черного» металла. | Фото: youtube.com.
Для качественного протекания электрических процессов детали тисков соединяем между собой проволокой или проводами. В контейнер также опускаем листовые куски металла, например, оцинковки, соединенные между собой. Далее берем зарядник для автомобильных аккумуляторов и подключаем «минус» на тиски, а «плюс» - на листовой металл, погруженный в воду.
Идет электрохимический процесс, в результате которого с «черного» металла уходит вся ржавчина. | Фото: youtube.com.
Вся ржавчина с тисков ушла. | Фото: youtube.com.
Простояв сутки под напряжением около 13 вольт, с тисков ушла вся ржавчина. Поверхность деталей приобрела естественный серый цвет чугуна.
Тиски ранее часто использовались как наковальня, поэтому выравниваем болгаркой верхнюю часть. | Фото: youtube.com.
Красим детали тисков. | Фото: youtube.com.
Финишный этап – покраска тисков обычным аэрозольным баллончиком. Собираем тиски в последний раз, теперь они будут работать еще очень долго.
Почти как новые тиски, которые были восстановлены из состояния ржавого чермета. | Фото: youtube.com.
Вторая жизнь для слизанной крестовой отвертки
Даже такая отвертка может пригодиться в хозяйстве. | Фото: youtube.com.
Крестовая отвертка со слизанными гранями – это, на первый взгляд, абсолютно ненужная вещь. Но при правильном походе она может стать заготовкой для другого инструмента.
УШМ с отрезным кругом удаляем крестовой наконечник отвертки. | Фото: youtube.com.
Нагреваем край отвертки. | Фото: youtube.com.
Во-первых, отрезаем крестовую часть жала отвертки. Далее нагреваем образовавшийся край, можно даже на обычной газовой плите.
Ударами молотка придаем отвертке требуемую форму. | Фото: youtube.com.
Нагретый докрасна металл расплющиваем молотком так, чтобы получилась острая кромка. Получившуюся заготовку обрабатываем на абразивном круге, либо обтачиваем вручную напильником, придавая форму плоской отвертки.
Обрабатываем отвертку на точильном круге. | Фото: youtube.com.
С помощью полировальной машинки или абразивной бумагой получаем поверхность желательной чистоты. Таким образом, из старой «убитой» отвертки можно получить практически новую. А если заготовку заточить, то можно получить шило.
Получившиеся плоские отвертки. | Фото: youtube.com.
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