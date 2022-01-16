Молоток, тиски, слизанная отвертка: Как дать вторую жизнь безнадежно испорченному инструменту

Практически любой старый инструмент можно восстановить. | Фото: popularmechanics.com.

Восстанавливаем «убитую» кувалду

Ударный инструмент даже в таком состоянии можно восстановить. | Фото: popularmechanics.com.

Такую кувалду, казалось бы, уже не спасти. | Фото: youtube.com.

Болгаркой с отрезным кругом убираем наклеп. | Фото: youtube.com.

Лепестковым кругом легко выровнять поверхность кувалды. | Фото: youtube.com.

Формируем грани кувалды. | Фото: youtube.com.

Кувалда насаживается на рукоятку и расклинивается. | Фото: youtube.com.

Восстанавливаем старые тиски

Старый советский инструмент все еще можно восстановить. | Фото: youtube.com.

Старые ржавые тиски выпущены еще в 1967 году. | Фото: youtube.com.

Сперва обрабатываем поверхность тисков металлической щеткой. | Фото: youtube.com.

Разбираем тиски на составляющие. | Фото: youtube.com.

Заржавевшие резьбы раскрутить не так просто, поэтому стоит их обработать WD-40. | Фото: youtube.com.

Детали тисков складываем в емкость и заливаем водой. | Фото: youtube.com.

В воду добавляем средство для очистки канализации. | Фото: youtube.com.

Для подачи тока также погружаем в воду куски оцинковки или любого другого «черного» металла. | Фото: youtube.com.

Идет электрохимический процесс, в результате которого с «черного» металла уходит вся ржавчина. | Фото: youtube.com.

Вся ржавчина с тисков ушла. | Фото: youtube.com.

Тиски ранее часто использовались как наковальня, поэтому выравниваем болгаркой верхнюю часть. | Фото: youtube.com.

Красим детали тисков. | Фото: youtube.com.

Почти как новые тиски, которые были восстановлены из состояния ржавого чермета. | Фото: youtube.com.

Вторая жизнь для слизанной крестовой отвертки

Даже такая отвертка может пригодиться в хозяйстве. | Фото: youtube.com.

УШМ с отрезным кругом удаляем крестовой наконечник отвертки. | Фото: youtube.com.

Нагреваем край отвертки. | Фото: youtube.com.

Ударами молотка придаем отвертке требуемую форму. | Фото: youtube.com.

Обрабатываем отвертку на точильном круге. | Фото: youtube.com.

Получившиеся плоские отвертки. | Фото: youtube.com.