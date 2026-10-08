8 лайфхаков, чтобы сэкономить на быте

Экономить можно не только на продуктах, одежде или развлечениях. Гораздо эффективнее экономить на бытовой химии. Вы спросите, как тогда мыть посуду, стирать, убирать, а мы ответим – при помощи подручных средств. Да, многие относятся к таким лайфхакам со скепсисом, однако опытные хозяйки точно знают, как применять их с пользой для быта.

Лайфхак 1: Заточите ножи блендера яичной скорлупой

Лайфхак 2: Помойте микроволновку лимоном

Лайфхак 3: Верните блеск столовым приборам с помощью минералки

Лайфхак 4: Отбелите вещи нашатырным спиртом

Лайфхак 5: Отмойте маркер на одежде или мебели зубной пастой

Лайфхак 6: Уберите нагар с чайника содой и лимонным соком

Лайфхак 7: Повесьте чайный пакетик на дверь

Лайфхак 8: Устраните запах в холодильнике шариками из газеты

Измельчите скорлупу в блендере.Один из самых популярных помощников на кухне – это блендер. Он помогает приготовить крем-суп, соус, паштет, смузи и многие другие блюда. Однако, чем чаще вы его используете, тем сильнее тупятся ножи. Если вы понимаете, что прибор работает намного хуже, чем раньше, сделайте следующее. Отварите несколько яиц, очистите их от скорлупы, промойте ее под краном и выложите на бумажное полотенце, чтобы она полностью просохла. После этого пересыпьте ее в чашу блендера и измельчите для порошкообразного состояния. Так вы убьете сразу двух зайцев: приготовите удобрение для комнатных растений и вернете ножам былую остроту.Положите в миску с водой кусочки лимона.Даже если вы пользуетесь специальной крышкой, когда разогреваете еду в микроволновке, нет никакой гарантии, что она остается чистой. Все равно на стенках будут появляться жирные капли, налет, кусочки еды и прочие загрязнения. Обычной влажной губкой почистить микроволновку не получится – жир останется на месте. Но если вы будете использовать лимон, мойка займет от силы десять минут.Итак, нарежьте его кружочками, положите в глубокую стеклянную миску или пластиковый контейнер, добавьте 100 миллилитров воды, поставьте в микроволновку и установите таймер на пять минут.Этого времени хватит для того, чтобы пар размягчил загрязнения, и вы смогли убрать грязь обычной тряпкой. Бонусом к чистой микроволновке станет приятный аромат лимона.Залейте вилки и ложки минералкойВсе мы знаем, что минеральная вода полезна для здоровья. Но на этом ее свойства не заканчиваются. Оказывается, с ее помощью можно вернуть блеск потускневшим ложкам, вилкам и другим столовым приборам. Чтобы процедура прошла успешно, положите чистые приборы в глубокую миску, залейте минералкой и оставьте на два-три часа.Футболка до и после отбеливанияНесмотря на то, что большинстве светлых вещей рекомендуется стирать при температуре от 60 градусов и выше, есть ряд тканей, которые портятся при контакте с горячей водой. Возникает вопрос: как их отбеливать, если появилась желтизна или некрасивый серый налет? В этом случае на помощь придет нашатырный спирт. Наберите в ведро или большую миску шесть литров воды, растворите 15 миллилитров нашатыря, замочите одежду и оставьте на ночь. Утром постирайте как обычно и после этого оцените результат. При необходимости процедуру можно повторить.Выдавите на пятно немного зубной пасты.Если у вас есть маленькие дети, вы не понаслышке знаете, какими они могут быть художниками. Чаще всего страдают стены, но иногда следы от маркеров и фломастеров можно найти на одежде или столе. Не спешите расстраиваться – попробуйте отмыть пятно зубной пастой. Это средство подходит для любых материалов. Нужно лишь нанести пасту на загрязненный участок и оставить на пару часов. Далее грязную одежду нужно отправить в стиральную машину, а если пострадал стал – убрать остатки пасты при помощи мягкой салфетки.Смешайте соду с лимонным сокомНевероятно результативный тандем, который справляется со многими бытовыми задачами. В частности, с его помощью можно отмыть нагар, который появляется на стенках чайника в результате близкого соседства с плитой. Да-да, если он постоянно стоит на конфорке или рядом на столе, капли жира и даже приставшие кусочки еды не заставят себя долго ждать.Итак, возьмите небольшую миску и смешайте в ней по три столовых ложки соды и лимонного сока. У вас должна получится густая кашица, которую нужно нанести толстым слоем на загрязненные участки. Оставьте смесь на пять-десять минут, а затем потрите чайник губкой. В конце уберите остатки средства салфеткой.Возьмите новый чайный пакетик.Этот совет кажется странным ровно до того момента, пока вы не испытаете его на практике. Возьмите новый чайный пакетик и нанесите на него несколько капель любимого эфирного масла (если не можете выбрать, остановитесь на лаванде или апельсине). После этого прикрепите его к дверной ручке так, чтобы он вам не мешал. Каждый раз, когда вы будете открывать или закрывать дверь, потоки воздуха будут разносить по комнатам приятный аромат. После такого нововведения, в квартире станет намного уютнее, ведь за атмосферу во многом отвечает именно запах.Сделайте из газеты шарик.Если дома сохранилась стопка газет, которые вы уже прочитали и разгадали все кроссворды, самое время найти им полезное применение. Скатайте из страниц несколько плотных шариков и положите в холодильник. Это отличный метод борьбы с неприятными запахами, так как газетная бумага отлично впитывает влагу, которая часто становится причиной появления различных ароматов.А еще газетными шариками можно протирать стекла и зеркала, чтобы не оставалось разводов, и сушить мокрую обувь. Достаточно положить несколько штук в кроссовки и менять по мере намокания, пока обувь полностью не высохнет.