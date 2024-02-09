Новый метод выращивания клубники

Вырастите клубнику необычным способом — в подвесном кашпо. Делается оно из обыкновенной ПВХ трубы. В таком импровизированном огороде тоже получится собрать хороший урожай!

Главное — чтобы было достаточно солнца и питания для клубники.







Кашпо из ПВХ трубы

Высадка клубники: грунт и подкормка

Важно!





Подготовьте ПВХ трубу для внутренней канализации. Распилите её на две части. Также понадобятся ПВХ заглушки на трубу. Приклейте их слева и справа, чтобы закрыть отверстия.Используйте клей цианоакриалат или жидкие гвозди.Теперь необходимо просверлить достаточно отверстий. Через них будет выходить лишняя жидкость.Проденьте верёвку или шпагат через отверстия сбоку. Подвесьте там, где достаточно много солнца (или искусственное освещение).Наполните трубы ПВХ землей. Это может быть верховой торф, смешанный с песком/кокосовым волокном, лесной землей и компостом. Клубника любит нейтральную или слабокислую, рыхлую, воздушную почву.Для ускорения цветения и завязывания большего количества плодов, плодородную землю следует дважды пролить дрожжевой подкормкой. Для этого 2 ст. л. сухих дрожжей растворяют в 1 л тёплой воды с 2 ст. л. сахара, оставляют на 1-2 часа и разбавляют в 10 л воды. Вносить не более 2 раз за сезон, перерыв — 1 месяц.Дрожжевая подкормка вносится в плодородную почву! Поэтому за неделю желательно подкормить калием и кальцием.Также прекрасной подкормкой и защитой клубники станет триходерма. Вносить её следует по инструкции.Попробуйте провести такой интересный эксперимент по выращиванию клубники в подвесном кашпо! Для этого лучше всего брать ремонтантные сорта и обеспечить кустикам достаточно освещения и питания.